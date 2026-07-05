Italia U19 ko contro l'Ucraina: la rete di Olychenko elimina gli azzurrini dall'Europeo

L' Italia U19 è eliminata dall'Europeo di categoria. Gli azzurrini hanno perso 1-0 contro l' Ucraina nell'ultima gara del girone: il gol vittoria è stata una perla assoluta di Olychenko arrivata alla mezz'ora del primo tempo. La squadra di Alberto Bollini ha conquistato quattro punti in tre partite, grazie alla vittoria contro la Serbia e il pareggio con la Croazia , chiudendo il Gruppo B al terzo posto a causa di una peggiore differenza reti rispetto ai croati. In semifinale, l' Ucraina sfiderà i pari età della Germania di Licina.

Primo tempo equilibrato

Bollini sceglie Elimoghale dal primo minuto, che completa il tridente con Coletta e Iddrissou. Proprio il talentino bianconero è uno dei più vivaci, sfiorando il gol con un tiro da fuori dopo appena cinque minuti. L'Italia U19 è padrona del campo e va vicinissima al vantaggio al 30'. La punizione di Marello, però, scheggia la traversa e termina sul fondo. Alla prima occasione, l'Ucraina passa in vantaggio con un grandissimo gol di Olychenko. Il numero dieci prende palla sulla sinistra, supera Natali con un tunnel, poi sterza e fredda Pessina con un tiro che termina sotto l'incrocio. Gli azzurrini accusano il colpo ma vanno vicini al pari con un colpo di testa di Iddrissou al termine della frazione.

Forcing azzurro nella ripresa

Nella ripresa l'Italia si riversa nella metà campo avversaria in cerca del pari. Ancora Iddrissou sfiora il pari al 59', ma anche in questo caso il colpo di testa termina largo. All'81' una doppia e clamorosa occasione per gli azzurrini: Natali calcia da fuori, Marchenko respinge la conclusione deviata e poi si ripete anche sul tap in di Coletta da pochi passi. Nonostante il forcing, l'Italia non riesce a segnare. L'1-0 finale condanna gli azzurrini all'eliminazione.

Italia eliminata: Croazia in semifinale

I quattro punti conquistati non bastano: l'Italia è stata eliminata dall'Europeo U19. Gli azzurrini pagano una peggiore differenza reti rispetto alla Croazia, che nell'ultimo turno ha battuto 3-0 la Serbia. Quattro gol fatti e due subiti per i croati, mentre la squadra di Bollini chiude il Gruppo B con due gol fatti e uno subito. Italia fuori, mentre la Croazia accede in semifinale e sfiderà la Spagna. Nell'altra semifinale, l'Ucraina troverà la Germania dello juventino Licina.