Caso Balogun, anche Malagò incredulo: “Precedente pericolosissimo, un’assurdità politica”

"Paolo Maldini ha le competenze, la storia, le skills da profilo ideale per il ruolo da direttore tecnico, non solo per la carriera a da giocatore ma anche da dirigente. Ma le persone che hanno ruoli di responsabilità e che devono decidere e fare valutazioni hanno anche un piano B, spesso anche un piano C. Sono molto molto sereno. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare tutte le somme". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò , ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. "Se Maldini sta prendendo tempo, c'è una scadenza? Bisogna sapere tutti i particolari della questione. Anch'io inizialmente avevo detto no alla chiamata della Nazionale, per poi alla fine candidarmi. Bisogna anche vedere se, prima di queste proposte, aveva già degli impegni. Credo che questo debba essere interpretato come motivo di serietà e non come una cosa non positiva". Sulla questione Ct , invece,"continuo a sostenere l'unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessuno. Sarebbe in contraddizione con quello che mi sono riproposto, cioè decidere l'allenatore insieme al direttore tecnico. Credo che per qualche ora e per qualche giorno bisogna avere un po' di pazienza".

Malagò e il nuovo ct

Limite economico per l'ingaggio del nuovo ct. La Serie A può dare un aiuto, magari cercando uno sponsor? "Sì e no. Innanzitutto è molto importante questa disponibilità delle società di aiutare eventualmente al supporto dell'ingaggio di un allenatore di un certo tipo di consistenza. Quello che è ancora più bella è la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della Nazionale: ritiro, stage, utilizzo di giocatori in determinate finestre. Tema importante, ma non ci ci fossilizziamo su quanto potrà costare il nuovo tecnico", ha risposto Malagò. Si può dire che la lancetta sul ct è più spostata verso Conte che su Mancini? "Io direi che la lancetta non è escluso che riguardi queste due persone", afferma. Da numero 1 del Coni, spesso Malagò si stupiva di come Figc e Lega Serie A non andassero mai d'accordo. Perché stavolta dovrebbe andar bene? "Perché le società di Serie A si sono rese conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile. E poi la mia sfida storica è sempre stata quella di cercare di mettere d'accordo le persone", dice.

Hydration break e tempo effettivo

Vedremo l'hydration break anche nel nostro campionato? "La pausa serve per due motivi: far passare qualche spot e creare spettacolo anche sugli spalti. In Europa se tu giochi alle 21 di sera di sabato o domenica, vedo poco probabile qualcosa del genere, con un certo tipo di contesto atmosferico - osserva Malagò - Al Mondiale comunque non mi sconvolge. Sottolineo che in questo campionato del mondo si gioca molto di più a pallone: non ci sono più simulazioni, non ci sono scenate imbarazzanti degli allenatori a bordo campo o giocatori che fanno finta di stare poco bene per cercare di perdere tempo. La palla viene giocata molto di più, si fischia di meno. Tutto questo aumenta lo spettacolo". Sul tempo effettivo "sfondate una porta aperta. Qualche romantico può non accettarlo, però anche così si va verso la strada della meritocrazia. Guardate il Var: il Mondiale sta dimostrando di quanto sia uno strumento indispensabile. Basti pensare al rigore non fischiato ieri durante Brasile-Norvegia. Se noi uniformiamo la durata del gioco effettivo, nessuno può dire nulla. Sulla carta se sei più capace, hai più possibilità di dimostrarlo con più minuti a disposizione. Giocando meno, invece, è tutto a vantaggio di chi spesso cerca ostruzionisticamente di non giocare".

Il caso Balogun