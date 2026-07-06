Pirlo a tutto campo: "L'Italia senza Mondiale, il possibile ritorno in A e l'eterno Totti-Del Piero"

A tutto Andrea Pirlo. Reduce dalla promozione alla guida dello United FC (squadra di Dubai) nella massima serie emiratina, l'ex centrocampista di Milan e Juve ed oggi allenatore si è concesso in una lunga intervista rilasciata al Daily Mail Sport. Tra i temi toccati inevitabilmente il Mondiale, tra la terza cocente esclusione dell'Italia e chi invece la Coppa del Mondo potrebbe vincerle. Ma non mancano battute sul suo futuro da trainer e qualche salto indietro nel passato, con domande scomode tipo... 'Più forte Totti o Del Piero?'.
Pirlo e l'Italia fuori dal Mondiale
Non si può, ovviamente, non partire da un commento sull'Italia che è fuori dalla Coppa del Mondo. Gli azzurri quest'anno non hanno preso parte al Mondiale, ed è la terza volta di fila. Una pagina nerissima per il calcio italiano: "Purtroppo, è un periodo davvero difficile per la Nazionale azzurra. Abbiamo mancato i Mondiali per tre volte di fila ormai. È un vero disastro. Non è facile per noi, ma è quello che ci meritiamo, visto quello che siamo diventati. Quindi penso che dobbiamo prepararci per il futuro, prepararci a qualificarci per gli Europei del 2028 e poi, si spera, per i prossimi Mondiali".
Le favorite per la Coppa del Mondo
Parlando invece di chi il Mondiale lo sta giocando, chi secondo Pirlo potrebbe vincerlo? "Penso che Francia, Spagna e Portogallo siano i principali favoriti. Poi potrebbero esserci delle sorprese, ma credo che la Francia abbia le maggiori possibilità. Il calcio però è uno sport strano, quindi non si può mai sapere".
Questa sera proprio Spagna e Portogallo si sfideranno, in palio l'accesso ai quarti di finale. E in questa partita si affronteranno due giocatori che Pirlo considera le versioni moderne di se stesso: "Mi piacciono Vitinha del Portogallo e Pedri nella Spagna: sono giocatori tecnici che cercano di far giocare bene la propria squadra. Anche Frenkie De Jong dell'Olanda rientra in questa categoria".
"Inghilterra campione? Ecco cosa serve"
Tra le sue favorite Pirlo non ha inserito l'Inghilterra, cosa manca ai Three Lions per vincere la Coppa del Mondo? "Ci sono molti fattori. Ovviamente servono buoni giocatori che siano in forma sia fisicamente che mentalmente", afferma riflettendo su ciò che ha portato l’Italia a diventare campione del mondo 20 anni fa. "Ci vuole anche un po’ di fortuna, perché durante i Mondiali si possono capitare partite più facili. E, naturalmente, serve un ottimo affiatamento di gruppo, perché si sta insieme per almeno un mese e bisogna avere una squadra affiatata, in grado di giocare insieme per vincere. Non è facile, ma aiuta ad aumentare le tue possibilità".
Ederson-United e l'Arsenal campione
A proposito di Inghilterra, non manca una battuta su Ederson, che dall'Atalanta e quindi dalla Serie A passa al Manchester United: "Penso che sia un giocatore adatto alla Premier League: è un corridore, dinamico e grintoso. Credo che sia un giocatore in grado di adattarsi molto bene a quel campionato". Restando in tema Premier, sulla vittoria dell'Arsenal afferma: "Credo che se lo siano davvero meritato il titolo. Hanno giocato in modo dominante per tutta la stagione, ma hanno mantenuto un alto livello anche nelle stagioni precedenti. Per quanto riguarda la Champions League, avevano solo bisogno di tempo per arrivare in finale. Si sono meritati di arrivare in finale e penso che abbiano le qualità per vincerla in futuro. Hanno molti giocatori di talento. Saka è uno di loro, Odegaard è un altro e anche Rice è un giocatore davvero importante. Ma sono i difensori centrali, Saliba e Gabriel, a giocare a livelli mondiali e a fare la differenza".
Totti o Del Piero? Il pensiero del 'Maestro'
Si tornando al fulcro dell’intervista, e dunque l'Italia. Gli vengono poste domande sulle esperienze con gli azzurri. Ad esempio chi sia il migliore tra Alessandro Del Piero e Francesco Totti, un dibattito che è cominciato fin da quando i due giocavano e che prosegue ancora oggi: "Sono due giocatori davvero bravi, uno più in attacco, l’altro più a centrocampo, ma riuscivano a giocare molto bene insieme. Quindi non voglio scegliere (ride, ndr). Non c’è uno piuttosto che l’altro. Li scelgo entrambi. Sono entrambi davvero bravi".
Se gli si chiede invece della top 11 all time della Nazionale: "È davvero difficile scegliere 11 giocatori, perché negli ultimi anni ci sono stati tantissimi grandi campioni. È davvero difficile scegliere solo undici, ma sono sicuro di far parte di quella formazione", dice con un sorriso ironico.
"Allenare il Milan? Penso che..."
Una domanda su un possibile ritorno in Italia da allenatore, magari in Serie A, non manca. Pirlo ha già allenato una delle squadra in cui è stato da calciatore, ovvero la Juve, vincendo due titoli. Si vede prima o poi allenatore del Milan, club col quale ha vinto praticamente tutto da giocatore? Risponde così: "Io allenatore dei rossoneri? Penso che abbiano altri obiettivi ora. Devono davvero ripartire da zero perché non possono non giocare in Champions League. Devono riflettere seriamente su come rinnovare la rosa e avviare un nuovo ciclo, ricominciare da capo".
Pur rimanendo riservato sulle sue prospettive future, Pirlo non nasconde l’obiettivo di diventare un giorno allenatore in Premier League, rivelando di aver ricevuto offerte da club inglesi: "È il sogno di tutti allenare in Inghilterra. In passato mi sono state offerte opportunità di allenare in Premier League, ma ho deciso diversamente. Ma ovviamente penso che tutti desiderino e sognino di giocare o allenare in Premier, perché è uno dei migliori campionati al mondo".
A tutto Andrea Pirlo. Reduce dalla promozione alla guida dello United FC (squadra di Dubai) nella massima serie emiratina, l'ex centrocampista di Milan e Juve ed oggi allenatore si è concesso in una lunga intervista rilasciata al Daily Mail Sport. Tra i temi toccati inevitabilmente il Mondiale, tra la terza cocente esclusione dell'Italia e chi invece la Coppa del Mondo potrebbe vincerle. Ma non mancano battute sul suo futuro da trainer e qualche salto indietro nel passato, con domande scomode tipo... 'Più forte Totti o Del Piero?'.
Pirlo e l'Italia fuori dal Mondiale
Non si può, ovviamente, non partire da un commento sull'Italia che è fuori dalla Coppa del Mondo. Gli azzurri quest'anno non hanno preso parte al Mondiale, ed è la terza volta di fila. Una pagina nerissima per il calcio italiano: "Purtroppo, è un periodo davvero difficile per la Nazionale azzurra. Abbiamo mancato i Mondiali per tre volte di fila ormai. È un vero disastro. Non è facile per noi, ma è quello che ci meritiamo, visto quello che siamo diventati. Quindi penso che dobbiamo prepararci per il futuro, prepararci a qualificarci per gli Europei del 2028 e poi, si spera, per i prossimi Mondiali".
Le favorite per la Coppa del Mondo
Parlando invece di chi il Mondiale lo sta giocando, chi secondo Pirlo potrebbe vincerlo? "Penso che Francia, Spagna e Portogallo siano i principali favoriti. Poi potrebbero esserci delle sorprese, ma credo che la Francia abbia le maggiori possibilità. Il calcio però è uno sport strano, quindi non si può mai sapere".
Questa sera proprio Spagna e Portogallo si sfideranno, in palio l'accesso ai quarti di finale. E in questa partita si affronteranno due giocatori che Pirlo considera le versioni moderne di se stesso: "Mi piacciono Vitinha del Portogallo e Pedri nella Spagna: sono giocatori tecnici che cercano di far giocare bene la propria squadra. Anche Frenkie De Jong dell'Olanda rientra in questa categoria".