Pirlo a tutto campo: "L'Italia senza Mondiale, il possibile ritorno in A e l'eterno Totti-Del Piero"

A tutto Andrea Pirlo . Reduce dalla promozione alla guida dello United FC (squadra di Dubai) nella massima serie emiratina, l'ex centrocampista di Milan e Juve ed oggi allenatore si è concesso in una lunga intervista rilasciata al Daily Mail Sport. Tra i temi toccati inevitabilmente il Mondiale , tra la terza cocente esclusione dell' Italia e chi invece la Coppa del Mondo potrebbe vincerle. Ma non mancano battute sul suo futuro da trainer e qualche salto indietro nel passato, con domande scomode tipo... 'Più forte Totti o Del Piero?'.

Pirlo e l'Italia fuori dal Mondiale

Non si può, ovviamente, non partire da un commento sull'Italia che è fuori dalla Coppa del Mondo. Gli azzurri quest'anno non hanno preso parte al Mondiale, ed è la terza volta di fila. Una pagina nerissima per il calcio italiano: "Purtroppo, è un periodo davvero difficile per la Nazionale azzurra. Abbiamo mancato i Mondiali per tre volte di fila ormai. È un vero disastro. Non è facile per noi, ma è quello che ci meritiamo, visto quello che siamo diventati. Quindi penso che dobbiamo prepararci per il futuro, prepararci a qualificarci per gli Europei del 2028 e poi, si spera, per i prossimi Mondiali".

Le favorite per la Coppa del Mondo

Parlando invece di chi il Mondiale lo sta giocando, chi secondo Pirlo potrebbe vincerlo? "Penso che Francia, Spagna e Portogallo siano i principali favoriti. Poi potrebbero esserci delle sorprese, ma credo che la Francia abbia le maggiori possibilità. Il calcio però è uno sport strano, quindi non si può mai sapere".

Questa sera proprio Spagna e Portogallo si sfideranno, in palio l'accesso ai quarti di finale. E in questa partita si affronteranno due giocatori che Pirlo considera le versioni moderne di se stesso: "Mi piacciono Vitinha del Portogallo e Pedri nella Spagna: sono giocatori tecnici che cercano di far giocare bene la propria squadra. Anche Frenkie De Jong dell'Olanda rientra in questa categoria".