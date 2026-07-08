Italia Under19, il sogno Mondiale sfuma ai rigori: errore Elimoghale dal dischetto

Termina con un'amara sconfitta il cammino della Nazionale Under 19 guidata dal tecnico Alberto Bollini nella fase finale dell'Europeo di categoria, in corso in Galles. Gli azzurrini si arrendono per 5-4 ai rigori contro la Danimarca al Bangor City Stadium, nel play-off valido per la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20, in programma nel 2027 tra Azerbaijan e Uzbekistan. Dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0, Massimo Pessina, portiere del Bologna, ha parato un rigore al centravanti del Leganes Alfred Gothler, prima degli errori decisivi di Andrea Natali, difensore dell'AZ Alkmaar, e Destiny Onoguekhan Elimoghale, ala classe 2009 della Juventus. Il primo consente all'attaccante del Lecce Hjalte Laerke di ristabilire l'equilibrio dal dischetto, mentre il secondo regala il match-point al difensore del Silkeborg Simon Stuker, che non sbaglia e manda la formazione di Mads Lyng al turno successivo.
Bollini: "Grande amarezza per il risultato"
"C'è grande amarezza per il risultato - sottolinea l'allenatore azzurro - più che per la prestazione di oggi. I numeri dicono che abbiamo creato tanto, con 15 conclusioni e un palo clamoroso, mentre se guardiano al cammino complessivo abbiamo subito un solo gol su azione (l'1-0 dell'Ucraina) in quattro partite". Queste le parole di Alberto Bollini al termine dell'immeritata sconfitta rimediata dagli Azzurrini ai calci di rigore dopo aver dominato in lungo e in largo per gran parte dell'incontro. La giovane Nazionale non è riuscita a trovare la via del gol durante i tempi regolamentari, né tantomeno nel corso dei supplementari. Sono 32 infatti i tiri totali per i ragazzi di Bollini contro i 9 della Danimarca.