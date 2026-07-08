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Italia Under19, il sogno Mondiale sfuma ai rigori: errore Elimoghale dal dischetto

Gli Azzurrini, dopo aver dominato per gran parte del match contro la Danimarca, sono costretti ad arrendersi dagli undici metri
2 min
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Italia Under19, il sogno Mondiale sfuma ai rigori: errore Elimoghale dal dischetto © Getty Images
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Termina con un'amara sconfitta il cammino della Nazionale Under 19 guidata dal tecnico Alberto Bollini nella fase finale dell'Europeo di categoria, in corso in Galles. Gli azzurrini si arrendono per 5-4 ai rigori contro la Danimarca al Bangor City Stadium, nel play-off valido per la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20, in programma nel 2027 tra Azerbaijan e Uzbekistan. Dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0, Massimo Pessina, portiere del Bologna, ha parato un rigore al centravanti del Leganes Alfred Gothler, prima degli errori decisivi di Andrea Natali, difensore dell'AZ Alkmaar, e Destiny Onoguekhan Elimoghale, ala classe 2009 della Juventus. Il primo consente all'attaccante del Lecce Hjalte Laerke di ristabilire l'equilibrio dal dischetto, mentre il secondo regala il match-point al difensore del Silkeborg Simon Stuker, che non sbaglia e manda la formazione di Mads Lyng al turno successivo.

Bollini: "Grande amarezza per il risultato"

"C'è grande amarezza per il risultato - sottolinea l'allenatore azzurro - più che per la prestazione di oggi. I numeri dicono che abbiamo creato tanto, con 15 conclusioni e un palo clamoroso, mentre se guardiano al cammino complessivo abbiamo subito un solo gol su azione (l'1-0 dell'Ucraina) in quattro partite". Queste le parole di Alberto Bollini al termine dell'immeritata sconfitta rimediata dagli Azzurrini ai calci di rigore dopo aver dominato in lungo e in largo per gran parte dell'incontro. La giovane Nazionale non è riuscita a trovare la via del gol durante i tempi regolamentari, né tantomeno nel corso dei supplementari. Sono 32 infatti i tiri totali per i ragazzi di Bollini contro i 9 della Danimarca. 

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