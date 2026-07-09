Bergomi: "Berlino esaltante, Buffon come Zoff. Da chi deve ripartire l'Italia, schiacciati da..."

Nove luglio 2006, nove luglio 2026. Vent’anni da quando le mani di Fabio Cannavaro sollevavano l’oro della Coppa del Mondo a fare contrasto con il nero della notte di Berlino. Una cavalcata raccontata, assieme a Fabio Caressa , da un altro campione del mondo, Beppe Bergomi , già allora nella squadra Sky: «Martedì con la presentazione del nuovo palinsesto ho iniziato il mio ventottesimo anno... per me è una famiglia, con un senso di appartenenza forte e grande professionalità, e una grande stagione davanti, con le coppe europee bellissime da seguire». Ma al microfono nessuna emozione eguaglia quella notte berlinese.

Il ricordo del Mondiale 2006

Quel Mondiale è stato la sua emozione più grande da commentatore?

«Assolutamente. Era la prima volta che prendevamo i Mondiali e Fabio era convinto: “Vinciamo”, mentre io lo invitavo alla calma. Tutto il percorso di quella Nazionale, che come sappiamo fare noi italiani si compattò nelle difficoltà dando il massimo, è stato veramente il momento più alto in assoluto. Perché poi quando commenti la Nazionale puoi spingere di più».

Qual è il primo flash che le viene in mente?

«La compostezza e la lealtà sportiva dei tedeschi dopo la fine della semifinale, dopo che io e Fabio ci siamo abbracciati. Intorno a noi tanta delusione, ma altrettanta correttezza».

La qualità di quella Nazionale

La frase “Andiamo a Berlino!” dopo la semifinale è rimasta nell’immaginario collettivo. Andando a Berlino era convinto che l’Italia avrebbe vinto?

«Convinto no. Capivo che le cose stavano andando per il verso giusto, che c’era un gruppo che giocava da squadra, in cui tutti hanno fatto la propria parte. E quando tutti si sentono partecipi tutti danno qualcosa in più, quindi la sensazione di poterla vincere c’era, ma la convinzione no».

Quando capì che la squadra non avrebbe risentito di Calciopoli?

«Quando capitano queste cose scatta qualcosa dentro e uno trova motivazioni in più. Poi c’è sempre un momento di svolta: l’Italia parte per giocare 4-3-1-2, poi a un certo punto passa a un 4-1-4-1. Capivi che i segnali erano giusti e nel cambiamento hanno trovato la soluzione. Lo stesso Materazzi che entra al posto di Nesta infortunato, che come valore assoluto era superiore, e poi si rivela decisivo. In più un ambiente compatto e giocatori davvero forti»

C’era qualcosa in comune tra la Nazionale del 2006 e la sua campione nel 1982?

«A livello di squadra due cose. Una è il portiere: Zoff e Buffon, i più forti della storia del calcio italiano e due grandi personaggi. Poi a centrocampo Pirlo, il centrocampista più forte del campionato italiano, come lo era Tardelli a inizio anni Ottanta: diversi come caratteristiche, ma simili nel valore assoluto altissimo».

La Nazionale oggi

Ricorrono oggi anche cento giorni dal ko con la Bosnia a Zenica, costato all’Italia il terzo Mondiale di fila. Come si riparte? «Noi questi tre Mondiali li abbiamo saltati anche se eravamo più forti sia della Svezia, sia della Macedonia, sia della Bosnia. Però siamo rimasti un po’ schiacciati sotto il peso della responsabilità di affrontare quelle partite. Poi è vero anche che il talento del 2006 non lo abbiamo. Però io ogni tanto parlo con Viscidi (il responsabile delle Nazionali giovanili, ndr) e mi dice che nei settori giovanili c’è talento. Ci manca quel gradino che una volta era l’Under 21, che vinceva con calciatori che giocavano in Serie A. Dobbiamo avere il coraggio di far giocare i giovani: cambiare criteri di selezione e non disperdere il talento. Ci vorrà del tempo, ma penso possa essere la ricetta giusta».

Intanto c’è una Nazionale che si rinnova e si parla di Maldini direttore tecnico. Scelta giusta?

«Quello di direttore tecnico è un ruolo che non c’è mai stato. Prima c’era il team manager, Gigi Riva ai miei tempi, poi Gianluca Vialli, in un ruolo un po’ particolare e nella malattia, e secondo me è stato determinante nella vittoria all’Europeo, poi c’è stato Gigi Buffon. Come direttore tecnico Paolo secondo me è l’uomo giusto: personalità, carisma, passato da dirigente, conosce il calcio molto bene. Però il direttore tecnico sceglie l’allenatore: e Paolo secondo me se accetta, accetta questo. E sarebbe la persona più giusta in assoluto».

Il duello per la panchina e i punti fermi

A proposito di allenatore: la corsa è tra Conte e Mancini. Cosa possono dare e chi è il più adatto oggi?

«Chi scegli va bene. Poi la storia di Antonio dice che non resta in una squadra più di due tre anni, mentre in questo caso chi accetta la Nazionale deve sposare un progetto di quattro perché noi dobbiamo tornare al Mondiale. Come valore assoluto cosa vuoi dire a due così? Vanno bene entrambi. Poi a me sarebbe piaciuto interpellare uno come Guardiola che magari dice: “Cavolo, mi piace!”, non per l’aspetto economico ma per la sfida. Senza nulla togliere a Conte e a Mancini che possono andare bene entrambi».

Chi possono essere i punti fermi a livello di giocatori? E può aiutare che, Palestra l’ultimo, cresca il numero di quelli in Premier? «A livello di giocatori serve una visione. Mancini ha vinto l’Europeo del 2021 perché l’ha avuta, sotto l’aspetto del gioco e convocando un certo tipo di giocatori. Talenti poi ci sono: davanti un 2005 come Pio Esposito potrà sicuramente avere più spazio. Si deve sicuramente ripartire da Tonali, quando giochi in Premier vuol dire che il livello è alto, da Donnarumma. Poi abbiamo sicuramente qualità in Barella e in altri del gruppo. Quanto alla Premier, certo che farà bene alla Nazionale. Quando la Francia ha vinto il Mondiale del 1998 i suoi calciatori giocavano quasi tutti in Serie A, che all’epoca era il campionato top come la Premier oggi. Noi siamo preparati tatticamente, in Premier si può migliorare su ritmo, fisicità, tecnica. Quando torneranno potranno dare di più all’Italia».