Italia campione del mondo, Buffon e il trionfo di Berlino: "Una delle pagine più belle della nostra storia"

Il 9 luglio del 2026 l'Italia vede per la terza volta consecutiva il Mondiale dal divano di casa, frutto di un'altra cocente eliminazione nei play-off, stavolta con la Bosnia. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della Nazionale, a partire dal nuovo direttore tecnico e dal nuovo ct, il 9 luglio non può che evocare ricordi indelebili per ogni italiano: esattamente vent'anni fa, l'Italia diventava per la quarta volta campione del mondo sotto il cielo di Berlino. Da Beppe Bergomi, che quella sera raccontava l'impresa degli azzurri in telecronaca con Fabio Caressa, a Gigi Buffon, uno dei principali artefici dello storico trionfo, molti protagonisti hanno ricordato le emozioni vissute in quel magico 2006.
Buffon e l'apoteosi del 2006
Sui suoi profili social, Buffon ha omaggiato l'impresa dell'Italia del 2006, raccontando tutte le sue emozioni: "Ci sono giorni che non appartengono solo a chi li ha vissuti. Appartengono a un Paese intero. Il 9 luglio 2006 è uno di quei giorni. Vent’anni dopo, quel ricordo conserva la stessa forza: l’abbraccio di un gruppo straordinario, la gioia di milioni di italiani, l’orgoglio di aver indossato quella maglia e di aver scritto insieme una pagina di storia. Oggi celebriamo quel traguardo con gratitudine, ma anche con un po’ di amaro in bocca. Perché sarebbe stato bello ricordare quell’impresa mentre l’Italia era ancora una volta protagonista sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. Ma l’amore per l’azzurro non cambia e non passa mai. È un legame che attraversa il tempo, le vittorie, le delusioni e le ripartenze. Grazie ai miei compagni, allo staff, a tutti gli italiani che hanno sognato con noi. Quella notte resterà per sempre una delle pagine più belle della nostra storia. E continuerà a ricordarci cosa significa rappresentare l’Italia. Ieri, oggi e con ancora più passione e determinazione in futuro", ha scritto la leggenda della Juventus e della Nazionale italiana.