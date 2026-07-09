Malagò annuncia: “Dt Italia, forse c’è una sorpresa. Una volta superato…”

Nel giorno del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale vinto dalla Nazionale il 9 luglio 2006 , la FIGC celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo ‘Noi, i Campioni del 2006’ pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV e sui propri canali social. Un tributo all’impresa compiuta dagli Azzurri attraverso le parole di alcuni dei grandi protagonisti di quel Mondiale, dall’ex Ct Marcello Lippi a Gigi Buffon , da Alessandro Del Piero a Francesco Totti . E poi ancora le testimonianze di Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi e il commovente ricordo di Nicola Riva , figlio dell’indimenticato campione e team manager azzurro Gigi Riva . “Questa celebrazione – sottolinea il presidente federale Giovanni Malagò – rappresenta uno stimolo per il futuro, perché dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per poter rivivere al più presto quelle straordinarie emozioni. È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché si torni a competere per questi successi. La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo”.

Malagò e la possibile sorpresa nello staff azzurro

"Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa". Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni nel quale gli è stata conferita l'onorificenza in sport diplomacy. Con lui anche Luciano Buonfiglio e Giovanni De Carolis, direttore tecnico della Nazionale italiana di boxe, hanno ricevuto la laurea honoris causa. Malagò, poi, ha aggiunto che "magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto". E si attende ancora la risposta definitiva di Paolo Maldini, il cui sì al presidente della Figc non è ancora arrivato. Restano ancora da sciogliere i nodi relativi al nuovo direttore tecnico della Nazionale...