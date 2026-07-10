“Mi prese per il collo e mi attaccò al muro. La Juve? Mi ha insegnato tanto”

"Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", cantava Francesco De Gregori. Una frase che calza a pennello per Antonio Cabrini. A 44 anni dalla vittoria del Mundial del 1982, l'ex calciatore della Juventus ha rivissuto quei momenti che hanno portato l'Italia di Enzo Bearzot sul tetto del mondo, partendo dagli inizia alla Cremonese fino alle pagine più belle, tra cui spicca la Coppa del Mondo. E non manca anche un tributo alla squadra bianconera.
Il rigore sbagliato in finale
"È stato un momento difficile perché era la finale della Coppa del Mondo ed eravamo ancora sullo 0-0. Bearzot prima di rientrare in campo nel secondo tempo mi prese per il collo, mi attaccò al muro e mi disse: 'Forse non hai capito che con questo tuo rigore sbagliato vinceremo il Mondiale, ora va e gioca come sai'", ha esordito così alla vigilia del 44º anniversario della vittoria del Mundial del 1982 a VivoAzzurro. Alla fine, quell'errore in finale non è stato decisivo, vista la vittoria arrivata per 3-1 contro la Germania al Santiago Bernabeu di Madrid, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
Proprio Enzo Bearzot è stato l'allenatore che ha segnato la carriera di Cabrini: "Più che un allenatore Bearzot è stato un padre per molti di noi. Si metteva davanti alla squadra prendendosi sempre lui le responsabilità, nel bene e nel male''.
La vittoria del Mundial
Mentre il 9 luglio Alex Del Piero ha celebrato il trionfo dei Mondiali del 2006 a vent'anni esatti dalla vittoria in finale contro la Francia, Antonio Cabrini ha ricordato il successo del 1982. Un Mondiale segnato da un'Italia spaccata e divisa, ricompattata proprio dalle gesta di quel magnifico gruppo guidato da Enzo Bearzot. Proprio l'unione e la coesione nello spogliatoio, in cui spiccavano leader tecnici e umani come Dino Zoff, Gaetano Scirea, Marco Tardelli e Paolo Rossi, hanno permesso di portare a casa la terza Coppa del Mondo della storia: "Ha vinto una squadra forte, ma soprattutto un gruppo fortissimo. Molti dicevano che eravamo in 12/13 giocatori di altissimo livello. Ma non è vero, quella squadra aveva 22 elementi di altissimo livello''.
Il sessantottenne ha ricordato aneddoti importanti, come la notte dei festeggiamenti e il rientro in Italia. Proprio il day after ha fatto capire cosa significasse vincere davvero un Mondiale: "Nella notte del trionfo in pochi hanno dormito, troppo grande l'emozione: ''Io, Marco (Tardelli, ndr), Paolo (Rossi, ndr), Scirea e Bruno (Conti, ndr) siamo rimasti nel corridoio dell'albergo seduti a guardarci e a ripeterci 'Siamo campioni del mondo'. Ma solo il giorno dopo abbiamo capito effettivamente cosa avessimo fatto. Siamo atterrati a Ciampino e sotto l'aereo c'erano ad aspettarci 40mila persone. Da lì in poi è stato il finimondo, nei ristoranti era diventato impossibile pagare il conto…''.
Il soprannome 'Bell'Antonio' e gli inizi alla Cremonese
Sono 73 le presenze complessive con la maglia dell'Italia, dieci con la fascia da capitano al braccio: Cabrini è ancora il miglior marcatore tra i difensori azzurri con nove reti segnate. Un record che ancora rimane, come lo storico soprannome nato dalla penna sopraffina di Gianni Brera. ''Il Bell'Antonio nasce da una frase del grande Brera prima dell'esordio al Mondiale del '78. Inizialmente mi dava molto fastidio, ma poi andando avanti ho capito che non avevo possibilità di combatterlo. A un certo punto mi sono detto 'O te lo fai amico questo nomignolo o continui ad arrabbiarti con chi ti chiama così'. Me lo sono tenuto e sono andato avanti'', ha poi aggiunto.
Un viaggio partito da Cremona che lo ha portato fino al tetto del mondo. "Lì ho passato i momenti più belli della mia vita, in maniera felice e rilassata. Stavo con i figli dei dipendenti, che erano ragazzini come me e giocavano sempre a calcio''. Una carriera che, all'inizio, poteva essere anche troncata dal padre Vittorio, che non voleva diventasse calciatore: ''A 14 anni andai a fare il provino con la Cremonese e andò bene. Mio padre era amico del presidente della Cremonese, Luzzara, e lo chiamò dicendogli che gli avrebbe fatto un grande favore a non prendermi. Luzzara fu bravo perché gli rispose che al provino ero stato uno dei migliori e che non mi avrebbe lasciato per strada".
L'esperienza da Ct con l'Italia femminile
Antonio Cabrini è stato per cinque anni anche commissario tecnico dell'Italia Femminile. Un movimento esploso grazie alla partecipazione al Mondiale di Francia del 2019, che poi ha portato all'avvento nel professionismo. ''È stata un'esperienza molto positiva, mi prendo il merito di aver portato in quegli anni alla Nazionale una visibilità maggiore. Le ragazze avevano bisogno di essere viste, considerate. Ho cercato di dar loro il massimo dell'esposizione mediatica".
E poi ha aggiunto: "Il movimento femminile ora si è evoluto, è diventato professionistico. È chiaro che deve crescere ancora molto, c'è ancora tanto da fare. E non deve essere paragonato al calcio maschile perché sono due cose diverse, come la pallavolo maschile e femminile", ha ricordato l'ex bianconero.
Mentalità vincente grazie alla Juventus
Non solo Italia: anche la Juventus è al centro dei ricordi di Antonio Cabrini. Proprio la mentalità della Vecchia Signora lo ha forgiato: "Avevo una grande passione e una grande mentalità, che la trasmettevo in campo. La Juventus mi ha insegnato tanto sotto questo aspetto. Mi ha insegnato a non mollare mai. Anche oggi voglio vincere: è questo il mio mondo". Tra i grandi allenatori che ha avuto, il sessantottenne ha ricordato anche Giovanni Trapattoni. "Devo ringraziare molto Trapattoni nei dieci anni alla Juventus. È stato l'allenatore che mi ha messo spronato a dare sempre il massimo e non soffermarmi sulle vittorie. 'Sei stato bravo, ma adesso si riparte', mi diceva sempre".
E poi ha concluso, ricordando il cambio di mentalità che ha avuto dopo la Coppa del Mondo e il ritorno in bianconero: "È stata una lezione di vita. Dopo la vittoria del Mondiale, ho passato in panchina le prime quattro partite di campionato col numero 14 della Juventus. Dopo un allenamento mi sono fermato a parlare con Trapattoni per capire perché non giocassi. Lui mi disse: 'Antonio, hai visto come ti stai allenando? Se ti alleni così e sei così di testa, con me avrai sempre la numero 14'. Lì mi si è accesa una lampadina: ho capito di dover cambiare. Mi sono detto: 'Da oggi mi allenerò sempre al massimo e giocherò sempre titolare non risparmiandomi'. E così è stato".
"Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", cantava Francesco De Gregori. Una frase che calza a pennello per Antonio Cabrini. A 44 anni dalla vittoria del Mundial del 1982, l'ex calciatore della Juventus ha rivissuto quei momenti che hanno portato l'Italia di Enzo Bearzot sul tetto del mondo, partendo dagli inizia alla Cremonese fino alle pagine più belle, tra cui spicca la Coppa del Mondo. E non manca anche un tributo alla squadra bianconera.
Il rigore sbagliato in finale
"È stato un momento difficile perché era la finale della Coppa del Mondo ed eravamo ancora sullo 0-0. Bearzot prima di rientrare in campo nel secondo tempo mi prese per il collo, mi attaccò al muro e mi disse: 'Forse non hai capito che con questo tuo rigore sbagliato vinceremo il Mondiale, ora va e gioca come sai'", ha esordito così alla vigilia del 44º anniversario della vittoria del Mundial del 1982 a VivoAzzurro. Alla fine, quell'errore in finale non è stato decisivo, vista la vittoria arrivata per 3-1 contro la Germania al Santiago Bernabeu di Madrid, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
Proprio Enzo Bearzot è stato l'allenatore che ha segnato la carriera di Cabrini: "Più che un allenatore Bearzot è stato un padre per molti di noi. Si metteva davanti alla squadra prendendosi sempre lui le responsabilità, nel bene e nel male''.