Italia, Malagò pressa Maldini: ore calde. Tutte le alternative. Per il ct è sempre duello Mancini-Conte

MILANO - Una prima, piccola, promessa disattesa. Giovanni Malagò aveva detto di voler chiudere la partita Nazionale, almeno per quanto riguarda il direttore tecnico, entro il weekend. Oggi è sabato e l’impasse non pare superata, per quanto il presidente Figc sia sempre al lavoro. Nonostante abbia parlato di “piani B e C” da tenere buoni, a oggi restano carte coperte subordinate al piano A, Paolo Maldini. A 18 giorni da un’elezione annunciata, però, il sì dell’ex Milan non è ancora arrivato: senza scomodare i conclavi papali, ormai di durata ben inferiore, altre federazioni in crisi hanno impiegato molto meno tempo a scegliere il proprio commissario tecnico – che per la Figc sarà il secondo step, una volta individuato il dt. Basti pensare al Portogallo, che ha già puntato su Jorge Jesus. O alla Germania, che, silurato Julian Nagelsmann, si è fiondata su Jurgen Klopp: per carità, era il candidato naturale, il suo equivalente italiano – Carlo Ancelotti – è impegnato, a meno che le spallate brasiliane non lo buttino giù. Chi sostiene che i tedeschi abbiano meno problemi di noi ne può discutere con Joshua Kimmich, che mesi fa parlava profetico: “Almeno voi avete vinto un europeo in questi anni”. Anche per Gennaro Gattuso servì meno tempo e qui, appunto, non si parla ancora del ct. Il pressing di Malagò su Maldini continua e, nonostante la settimana decisiva sia ormai agli sgoccioli, si spera ancora che l’ex difensore, che non ha mai aperto, al massimo concesso degli spiragli, dica sì alla Nazionale. Lo aspetterebbe il doppio ruolo di dt e presidente del Club Italia, ampia libertà di manovra, la possibilità di coniugare i propri impegni con quelli azzurri. Già la scorsa settimana quello di Malagò sembrava un ultimatum: domani può essere davvero il giorno da dentro o fuori. A livello mediatico – sul piano pratico, la Nazionale giocherà a settembre e nessuno si aspetta che agosto sia il mese delle grandi opere – andare oltre sarebbe complicato. In Federcalcio, peraltro, serve concentrarsi sulle scadenze di Euro 2032, una sfida se non superiore almeno paragonabile a quella di ritornare ai Mondiali.