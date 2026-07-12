Maldini e l'Italia: Paolo, il capo tribù del Milan invincibile

Chissà se il Barone gli direbbe anche stavolta: ”Vai e divertiti”. Il Barone era Nils Liedholm e il ragazzino a cui rifilò il suggerimento Paolo Maldini . Stadio di Udine, intervallo della partita Udinese-Milan, addì 20 gennaio 1985. Fu la prima volta di Paolo in serie A , aveva 17 anni: ruolo sulla destra del campo e non su quella fascia sinistra che, nel tempo, lo avrebbe fatto grande. Oggi Paolo giocherà al centro, come nel finale di carriera, al centro del mondo Italia, del mondo azzurro. E non sarà la maglia azzurra a pesargli, l’ha indossata tante volte. Dicono le statistiche 126 volte. Piuttosto sarà questo mondo calcistico, il suo made in Italy a pesare: difficile risollevare un mondo.

Paolo e Leonardo dovranno provarci. Non tutto può essere chiesto ad un ct, come va di moda a casa nostra. Quindi chiediamolo a un dt. La famiglia Maldini è un marchio di qualità per il pallone. Cesare, il papà, è stato giocatore e ct, soprattutto un personaggio magnifico: con i suoi vezzi e vizi. Maldinate comprese. Legato alle maglie del Milan e della Nazionale. Paolo ha traversato 24 anni di calcio ad alto livello, sul pedigree troverete una serie di record da far impallidire.

Uomo da record

Record di presenze nel Milan (902) e dunque in un singolo club italiano, più presenze in serie A con la stessa squadra (647), italiano con il maggior numero di presenze nelle competizioni Uefa (174) e in Champions league/Coppa Campioni (139). La lista è lunga, a dimostrare che nessuno meglio di lui ha interpretato la parte dell’italiano vero nel mondo calcistico. Cominciò a giocare in un oratorio posizionato in una piazza dedicata ad un genio, Leonardo da Vinci, dove a Milano sono dislocate le Università di Architettura ed Ingegneria che, con il calcio dei campioni, possono avere qualche attinenza: costruisci gioco, inventi soluzioni, trovi rimedi, presidi gli spazi. Punto di partenza ideale per quel “numero uno” che è diventato Paolo.

Dopo di lui qualcosa diranno i figli. Daniel, finito anche in un fuori campo non calcistico, avrà il peso di un padre che, nel caso lo riconvocassero in Nazionale, gli starà sopra: non c’è da invidiarlo. Va ricordata una frase di Paolo, che è un programma di vita. E lo sarà anche stavolta. Senza disquisire sul carattere più o meno arrendevole, più o meno modesto, più o meno malleabile. «Vorrei essere ricordato come una persona normale».