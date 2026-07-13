Conte, Mancini e il sogno Guardiola: spunta anche l'ex Juve per la panchina Italia

La Nazionale è un cerchio che si chiude. Quando, nel 2018, Leonardo tornò al Milan da dirigente, volle Paolo Maldini al suo fianco. Ora, il nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia ha ricambiato, chiamando il brasiliano, le cui radici sono profonde anche in Italia, nell’ancor più inedito ruolo di advisor. Alla base, l’idea di strutturare la Nazionale, e più in generale la parte sportiva della Federcalcio, sempre più come un club. «Saremo buoni, cattivi e viceversa», dissero all’epoca: la coppia ricomposta avrà tanto da fare, per costruire un nuovo corso che - almeno formalmente - ha un orizzonte persino più lungo di quello di Giovanni Malagò, dato che il progetto è quadriennale, ma nel mezzo ci saranno nuove elezioni presidenziali (nel 2028), che potremmo definire di midterm.
Dt e advisor con peso decisionale: l’Italia strutturata come un club
Il passo più atteso è quello che riguarda il nuovo commissario tecnico, anche se è possibile che i due si prendano tutta la settimana. Finora, la corsa è sempre stata considerata ristretta ad Antonio Conte e Roberto Mancini, con le loro differenze - anche economiche - e il tratto in comune di aver già guidato la Nazionale. Il numero uno della Federcalcio ha sempre detto di non aver telefonato a nessuno: la sorpresa riservata al Paese con la scelta di Leonardo (Maldini è sempre stato considerato il grande favorito, l’ex Paris Saint-Germain ha preso tutti alla sprovvista) ammonisce a cercare il futuro ct anche battendo altre strade. Il che non vuol dire escludere Conte e Mancini, che, per inciso, hanno entrambi un ottimo rapporto con Maldini.
Mancini e Conte, la situazione
Questa sera, peraltro, Malagò incrocerà lo jesino, in occasione della Partita del Cuore a L’Aquila: i due si conoscono e si stimano da tempo, in altre condizioni forse l’avrebbe già chiamato, ma Mancini paga la contrarietà dei club della Serie A. L’aver chiamato in Federazione non uno ma due grandi dirigenti sportivi conferma che Malagò - sebbene titolare ultimo della scelta a livello statutario - intenda lasciare carta bianca a Maldini e Leonardo. Conte, per la cronaca, avrebbe viceversa il favore di diverse società del massimo campionato, pronte - su proposta del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che la porterà in assemblea di Lega il 23 - anche a contribuire a livello economico. Non per Antonio, sia chiaro, ma per il nuovo corso azzurro.
Il sogno Guardiola
In una settimana aperta da una sorpresa, peraltro definita solo nella tarda serata di sabato, è da mettere in conto che la carta del prossimo ct sia stata davvero coperta finora. Oltre alle ambizioni, bisogna fare i conti anche con il budget federale: non proprio ricchissimo - e infatti sia Maldini sia Leonardo sono venuti incontro alla Figc -, ed è questo che complica una delle suggestioni più affascinanti, quella che porterebbe in azzurro Pep Guardiola. Lo spagnolo, che ha lasciato la panchina del Manchester City per poi diventare Global Ambassador del City Football Group, anche in questa veste ha uno stipendio paragonabile a quello di un allenatore da top club. Accettare la Nazionale italiana, in compenso, avrebbe il sapore di una sfida che non ha certo nei soldi le proprie ragioni principali, e il feeling con Maldini è forte: nel 2009, Pep gli dedicò la prima Champions vinta da allenatore con il Barcellona.
Pioli e Pirlo gli outsider
Qualche tempo dopo, Maldini rispose che, se un giorno avesse fatto il dirigente, gli sarebbe piaciuto chiamarlo in panchina. Chissà che i tempi non siano maturi. Oltre ai due candidati forti, e al sogno spagnolo, è nel passato dei due che vanno cercati spunti: li accomuna Carlo Ancelotti, che però con Leonardo ha litigato ai tempi del Psg ed è comunque legato al Brasile.
Stefano Pioli sarebbe stato un nome ancora più solido se con Maldini ci fosse stato Frederic Massara, dato che la sua chiamata al Milan arrivò dopo l’addio del dirigente brasiliano, ma resta un’ipotesi da considerare. Così come Andrea Pirlo, che Paolo avrebbe voluto al Milan prima del burrascoso addio a via Aldo Rossi, e che anche Leonardo, ma da giocatore, avrebbe in passato portato volentieri a Parigi.
La Nazionale è un cerchio che si chiude. Quando, nel 2018, Leonardo tornò al Milan da dirigente, volle Paolo Maldini al suo fianco. Ora, il nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia ha ricambiato, chiamando il brasiliano, le cui radici sono profonde anche in Italia, nell’ancor più inedito ruolo di advisor. Alla base, l’idea di strutturare la Nazionale, e più in generale la parte sportiva della Federcalcio, sempre più come un club. «Saremo buoni, cattivi e viceversa», dissero all’epoca: la coppia ricomposta avrà tanto da fare, per costruire un nuovo corso che - almeno formalmente - ha un orizzonte persino più lungo di quello di Giovanni Malagò, dato che il progetto è quadriennale, ma nel mezzo ci saranno nuove elezioni presidenziali (nel 2028), che potremmo definire di midterm.
Dt e advisor con peso decisionale: l’Italia strutturata come un club
Il passo più atteso è quello che riguarda il nuovo commissario tecnico, anche se è possibile che i due si prendano tutta la settimana. Finora, la corsa è sempre stata considerata ristretta ad Antonio Conte e Roberto Mancini, con le loro differenze - anche economiche - e il tratto in comune di aver già guidato la Nazionale. Il numero uno della Federcalcio ha sempre detto di non aver telefonato a nessuno: la sorpresa riservata al Paese con la scelta di Leonardo (Maldini è sempre stato considerato il grande favorito, l’ex Paris Saint-Germain ha preso tutti alla sprovvista) ammonisce a cercare il futuro ct anche battendo altre strade. Il che non vuol dire escludere Conte e Mancini, che, per inciso, hanno entrambi un ottimo rapporto con Maldini.