Conte, Mancini e il sogno Guardiola: spunta anche l'ex Juve per la panchina Italia

Questa sera, peraltro, Malagò incrocerà lo jesino, in occasione della Partita del Cuore a L’Aquila: i due si conoscono e si stimano da tempo, in altre condizioni forse l’avrebbe già chiamato, ma Mancini paga la contrarietà dei club della Serie A. L’aver chiamato in Federazione non uno ma due grandi dirigenti sportivi conferma che Malagò - sebbene titolare ultimo della scelta a livello statutario - intenda lasciare carta bianca a Maldini e Leonardo . Conte, per la cronaca, avrebbe viceversa il favore di diverse società del massimo campionato, pronte - su proposta del presidente dell’ Inter , Beppe Marotta , che la porterà in assemblea di Lega il 23 - anche a contribuire a livello economico. Non per Antonio, sia chiaro, ma per il nuovo corso azzurro.

Il sogno Guardiola

In una settimana aperta da una sorpresa, peraltro definita solo nella tarda serata di sabato, è da mettere in conto che la carta del prossimo ct sia stata davvero coperta finora. Oltre alle ambizioni, bisogna fare i conti anche con il budget federale: non proprio ricchissimo - e infatti sia Maldini sia Leonardo sono venuti incontro alla Figc -, ed è questo che complica una delle suggestioni più affascinanti, quella che porterebbe in azzurro Pep Guardiola. Lo spagnolo, che ha lasciato la panchina del Manchester City per poi diventare Global Ambassador del City Football Group, anche in questa veste ha uno stipendio paragonabile a quello di un allenatore da top club. Accettare la Nazionale italiana, in compenso, avrebbe il sapore di una sfida che non ha certo nei soldi le proprie ragioni principali, e il feeling con Maldini è forte: nel 2009, Pep gli dedicò la prima Champions vinta da allenatore con il Barcellona.