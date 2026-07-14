Sogno Guardiola, spunta Deschamps ma in pole per Maldini c’è… Ct Italia, tutti i nomi

È nell’azzurro che conviene navigare, per trovare il nuovo commissario tecnico. Il lavoro di Paolo Maldini e Leonardo è agli inizi e non riguarderà solo la Nazionale: il mandato è ampio, servirà tempo per studiare organizzazione e filiera. Non ce n’è molto per la scelta del ct, che l’Italia aspetta, anche perché a settembre si torna in campo: pur senza fretta, dovrebbe arrivare nel giro di una settimana. Al netto dell’interim di Silvio Baldini, chi raccoglierà il testimone di Gennaro Gattuso - che fu il primo allenatore di Leonardo e Maldini nella comune avventura al Milan, seppur confermato dalla stagione precedente - potrebbe aver condiviso con lui, e con loro, il campo da gioco.
Ct Italia, da Conte a Guardiola
Ciò non vuol dire escludere Antonio Conte, che commenterà su Dazn la finale mondiale proprio mentre si dovrebbe definire la corsa, e Roberto Mancini (che ieri ha incrociato Giovanni Malagò alla Partita del Cuore), fin qui ritenuti gli unici due candidati, nonostante le ragioni economiche militanti contro il primo e l’ostilità della Serie A al secondo. Sin dall’annuncio di Maldini e da quello ben più inatteso di Leonardo, hanno guadagnato credibilità altre soluzioni.
C’è la suggestione Pep Guardiola, certo: l’ex City sembra costare davvero troppo per le casse della Figc, per quanto la sua non dovrebbe essere una scelta per soldi. L’altra suggestione, altrettanto complicata, riguarda Didier Deschamps, ma ha ripreso quota, senza volare troppo alto, come piace a Malagò, anche Stefano Pioli. E poi, appunto, la pista che più vede rialzarsi le proprie azioni: puntare su chi, come Maldini, ha legato la sua carriera alla maglia azzurra, magari anche vincendo.
Nuovo ct della Nazionale: gli eroi del Mondiale 2006 in corsa
Già Gabriele Gravina ha pescato tra gli eroi del 2006, proprio con Gattuso, oggi alla Lazio. È un’idea anche per Maldini e Leonardo: del resto, una doppia presenza dirigenziale così rilevante si sposerebbe benissimo con un tecnico più giovane di chi, come Conte o Mancini, conosce persino meglio della coppia i meccanismi federali ed è abituato ad avere sempre voce in capitolo su tutto. Tanti campioni di quella spedizione oggi allenano: alcuni dei più promettenti, Fabio Grosso e Daniele De Rossi su tutti, sono però legati a club di Serie A (Fiorentina e Genoa), mentre Fabio Cannavaro i Mondiali li ha vissuti, a differenza dell’Italia, con l’Uzbekistan. È sotto contratto, ma dire di no sarebbe arduo, anche Andrea Pirlo, reduce dalla promozione nel massimo campionato emiratino con lo United Fc di Dubai.
Andrea Pirlo può diventare il nuovo ct dell'Italia
Di quell’Italia era la mente, e infatti in tanti avrebbero scommesso su una sua carriera in panchina: l’avvio alla Juventus è sembrato un volo di Icaro, ma quella convinzione l’ha sempre condivisa proprio Maldini, che l’avrebbe voluto alla guida del Milan. Oggi può riprovarci, con le spalle larghe garantite dalla fiducia di Malagò, dall’appoggio di Leonardo - che da calciatore l’avrebbe voluto al Psg - e dal fatto che, per quanto possa sembrare una scommessa, puntare su Pirlo risponderebbe meglio di qualsiasi altra scelta al concetto di “idea”. Costruirsi in casa l’allenatore della Nazionale è, d’altra parte, un pensiero già espresso anche da Malagò, che pure ha ritenuto prematuri i tempi per un tecnico di filiera.
La conosce benissimo l’ex Maestro: prima ancora che con la Nazionale dei grandi, ha giocato e vinto con l’Under 21, di cui ha vissuto più cicli ed è tuttora il primatista di presenze (insieme al portiere Francesco Bardi), partecipando da fuori quota anche alle Olimpiadi 2004, l’altra grande manifestazione a cui l’Italia manca da troppo tempo. Come faceva meravigliosamente in campo con i compagni, potrebbe essere lui a unire i tasselli del puzzle azzurro.
È nell’azzurro che conviene navigare, per trovare il nuovo commissario tecnico. Il lavoro di Paolo Maldini e Leonardo è agli inizi e non riguarderà solo la Nazionale: il mandato è ampio, servirà tempo per studiare organizzazione e filiera. Non ce n’è molto per la scelta del ct, che l’Italia aspetta, anche perché a settembre si torna in campo: pur senza fretta, dovrebbe arrivare nel giro di una settimana. Al netto dell’interim di Silvio Baldini, chi raccoglierà il testimone di Gennaro Gattuso - che fu il primo allenatore di Leonardo e Maldini nella comune avventura al Milan, seppur confermato dalla stagione precedente - potrebbe aver condiviso con lui, e con loro, il campo da gioco.
Ct Italia, da Conte a Guardiola
Ciò non vuol dire escludere Antonio Conte, che commenterà su Dazn la finale mondiale proprio mentre si dovrebbe definire la corsa, e Roberto Mancini (che ieri ha incrociato Giovanni Malagò alla Partita del Cuore), fin qui ritenuti gli unici due candidati, nonostante le ragioni economiche militanti contro il primo e l’ostilità della Serie A al secondo. Sin dall’annuncio di Maldini e da quello ben più inatteso di Leonardo, hanno guadagnato credibilità altre soluzioni.
C’è la suggestione Pep Guardiola, certo: l’ex City sembra costare davvero troppo per le casse della Figc, per quanto la sua non dovrebbe essere una scelta per soldi. L’altra suggestione, altrettanto complicata, riguarda Didier Deschamps, ma ha ripreso quota, senza volare troppo alto, come piace a Malagò, anche Stefano Pioli. E poi, appunto, la pista che più vede rialzarsi le proprie azioni: puntare su chi, come Maldini, ha legato la sua carriera alla maglia azzurra, magari anche vincendo.