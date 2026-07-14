Sogno Guardiola, spunta Deschamps ma in pole per Maldini c’è… Ct Italia, tutti i nomi

È nell’azzurro che conviene navigare, per trovare il nuovo commissario tecnico. Il lavoro di Paolo Maldini e Leonardo è agli inizi e non riguarderà solo la Nazionale: il mandato è ampio, servirà tempo per studiare organizzazione e filiera. Non ce n’è molto per la scelta del ct, che l’Italia aspetta, anche perché a settembre si torna in campo: pur senza fretta, dovrebbe arrivare nel giro di una settimana. Al netto dell’interim di Silvio Baldini, chi raccoglierà il testimone di Gennaro Gattuso - che fu il primo allenatore di Leonardo e Maldini nella comune avventura al Milan, seppur confermato dalla stagione precedente - potrebbe aver condiviso con lui, e con loro, il campo da gioco.