Malagò: "Ct Italia? Ora la short list". La verità su Pirlo e quando potrebbe esserci l'annuncio

Inizia a prendere forma la nuova Italia . Reduce dalla mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila, la Nazionale ripartirà dalle figure del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal brasiliano Leonardo nelle vesti di advisor . È stata questa la prima mossa di Giovanni Malagò , fresco di elezione. Il prossimo passo del nuovo presidente della FIGC sarà quello di nominare il nuovo commissario tecnico , che dovrà guidare l'Italia prima in Nations League e poi nel percorso di qualificazione agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030.

Le parole di Malagò sul Ct azzurro

I nomi sul tavolo sono tanti, ma presto potrebbe esserci l'accelerata definitiva. "Annuncio del Ct la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo", così Giovanni Malagò a margine della riunione della Giunta Coni. Il nuovo commissario tecnico, che succederà a Gennaro Gattuso e a Silvio Baldini (in panchina ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia dello scorso giugno), potrebbe essere annunciato molto presto.

Il presidente FIGC ha confermato di avere più nomi sul tavolo: "Do la mia parola d’onore che da oggi pomeriggio si va a lavorare su una short list. Un contesto individuabile magari con un profilo. Non ho avuto tempo di farlo prima". Per la scelta tanto attesa, Malagò sarà supportato da Maldini e Leonardo: "Inconterò Paolo e Leonardo forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni, mentre la prossima settimana ci sarà l'assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche loro. In tutte le cose, si trova un accordo e poi c’è da mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. È come il calciomercato". Anche l'ex Juventus, Andrea Pirlo, è stato accostato alla panchina azzurra. Malagò ha così concluso: "Pirlo è nella lista? Mi devo fermare sui nomi perché se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio".

Abodi: "Credo sarà il Ct italiano"

Il ministro Andrea Abodi sembra esculdere il nome di Pep Guardiola. "Abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana. Io credo che sarà italiano", ha detto ai cronisti presenti.

E poi ha concluso: "Mi piacerebbe che si lavorasse anche insieme ad un tecnico nato nel cantiere azzurro, spero che un giorno il tecnico possa tornare ad essere qualcuno cresciuto dentro la federazione e con le nazionali giovanili". Insomma, il tempo stringe e presto ci sarà una decisione. Sperando che sia quella giusta.