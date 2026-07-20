Pirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al via

MILANO - Sono i giorni del ct . Da oggi e comunque entro giovedì, quando Giovanni Malagò , Paolo Maldini e Leonardo saranno ospiti dell’Assemblea di Lega Serie A, verrà sciolto l’ultimo nodo alla matassa azzurra. Nonostante il vento contrario di parte della critica, l’idea di Maldini e Leonardo resta sempre quella di puntare su un allenatore scelto tra gli "eroi del 2006" , quindi su un giovane, e il profilo individuato è quello di Andrea Pirlo . Il suo sbarco a Coverciano giustificherebbe l’idea di creare in Nazionale un modello simile a quello delle squadre di club, con le scelte prese dall’allenatore in accordo con Maldini e il suo braccio destro. La stima che nutre il dt per Pirlo è provata dal fatto che, ai tempi del Milan, se Maldini fosse rimasto, avrebbe rescisso il cordone ombelicale con Stefano Pioli proprio per consegnare la panchina al "Maestro". Stima che evidentemente non è mai scemata, nonostante la carriera di Pirlo non abbia confermato le stimmate del predestinato. Però un conto è allenare, un altro fare il selezionatore e Pirlo è un uomo abituato a reggere l’urto delle pressioni grazie a una carriera al top da calciatore. Liberarsi dallo United Football Club di Dubai, squadra che oggi allena, sarebbe una formalità.

Mancini e Conte, le alternative per la panchina della Nazionale

Se non c’è stato ancora l’annuncio è perché Malagò ha sempre creduto più funzionale affidarsi a un allenatore esperto e non a uno "da filiera" quale, per certi versi, potrebbe essere Pirlo. Il presidente della Federcalcio, non è un segreto, aveva individuato in Roberto Mancini il profilo ideale: questi si è liberato per tempo dai qatarioti dell’Al-Sadd e ha fatto atto di contrizione per quella fuga verso l’Arabia nell’agosto di tre anni fa (agli atti, dopo l’Europeo vinto, c’è stata però pure la mancata qualificazione a Qatar 2022). Macchie indelebili nel curriculum del Mancio per la Lega Serie A, che ha invece sposato la candidatura di Antonio Conte, nonostante questi pretenda un ingaggio oggi fuori budget per la Figc, vale a dire almeno i 5,2 milioni di euro che percepiva nella sua precedente esperienza da commissario tecnico. Mancini e Pirlo, invece, si accontenterebbero di circa 2 milioni. Nonostante ieri l’ex allenatore del Napoli, ospite negli studi mondiali di Dazn, abbia detto una bugia bianca («Io non sono stato contattato»), Conte si è sempre sentito in corsa e ha spiegato quali dovrebbero essere i criteri della scelta: «Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura: Malagò lo conosciamo tutti, Maldini non poteva rimanere fuori dal calcio perché è una figura che si è sempre contraddistinta per serietà. La cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che la scelta si sposi nella maniera più assoluta senza se e senza ma. Quello che dovrà nascere dovrà portarci a ritrovare il senso di appartenenza. Siamo noi che dobbiamo dare qualcosa ai tifosi e non il contrario: è stata un’impresa, ma al contrario, non qualificarci per tre Mondiali...».