Pirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al via

MILANO - Sono i giorni del ct. Da oggi e comunque entro giovedì, quando Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo saranno ospiti dell’Assemblea di Lega Serie A, verrà sciolto l’ultimo nodo alla matassa azzurra. Nonostante il vento contrario di parte della critica, l’idea di Maldini e Leonardo resta sempre quella di puntare su un allenatore scelto tra gli "eroi del 2006", quindi su un giovane, e il profilo individuato è quello di Andrea Pirlo. Il suo sbarco a Coverciano giustificherebbe l’idea di creare in Nazionale un modello simile a quello delle squadre di club, con le scelte prese dall’allenatore in accordo con Maldini e il suo braccio destro. La stima che nutre il dt per Pirlo è provata dal fatto che, ai tempi del Milan, se Maldini fosse rimasto, avrebbe rescisso il cordone ombelicale con Stefano Pioli proprio per consegnare la panchina al "Maestro". Stima che evidentemente non è mai scemata, nonostante la carriera di Pirlo non abbia confermato le stimmate del predestinato. Però un conto è allenare, un altro fare il selezionatore e Pirlo è un uomo abituato a reggere l’urto delle pressioni grazie a una carriera al top da calciatore. Liberarsi dallo United Football Club di Dubai, squadra che oggi allena, sarebbe una formalità.
Mancini e Conte, le alternative per la panchina della Nazionale
Se non c’è stato ancora l’annuncio è perché Malagò ha sempre creduto più funzionale affidarsi a un allenatore esperto e non a uno "da filiera" quale, per certi versi, potrebbe essere Pirlo. Il presidente della Federcalcio, non è un segreto, aveva individuato in Roberto Mancini il profilo ideale: questi si è liberato per tempo dai qatarioti dell’Al-Sadd e ha fatto atto di contrizione per quella fuga verso l’Arabia nell’agosto di tre anni fa (agli atti, dopo l’Europeo vinto, c’è stata però pure la mancata qualificazione a Qatar 2022). Macchie indelebili nel curriculum del Mancio per la Lega Serie A, che ha invece sposato la candidatura di Antonio Conte, nonostante questi pretenda un ingaggio oggi fuori budget per la Figc, vale a dire almeno i 5,2 milioni di euro che percepiva nella sua precedente esperienza da commissario tecnico. Mancini e Pirlo, invece, si accontenterebbero di circa 2 milioni. Nonostante ieri l’ex allenatore del Napoli, ospite negli studi mondiali di Dazn, abbia detto una bugia bianca («Io non sono stato contattato»), Conte si è sempre sentito in corsa e ha spiegato quali dovrebbero essere i criteri della scelta: «Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura: Malagò lo conosciamo tutti, Maldini non poteva rimanere fuori dal calcio perché è una figura che si è sempre contraddistinta per serietà. La cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che la scelta si sposi nella maniera più assoluta senza se e senza ma. Quello che dovrà nascere dovrà portarci a ritrovare il senso di appartenenza. Siamo noi che dobbiamo dare qualcosa ai tifosi e non il contrario: è stata un’impresa, ma al contrario, non qualificarci per tre Mondiali...».
Panchina Italia, da De Rossi a Thiago Motta: tutti i nomi
Proprio per ritrovare quello spirito, Maldini e Leonardo vogliono pescare da un protagonista dell’ultimo Mondiale vinto dall’Italia. Probabilmente il profilo ideale sarebbe stato Daniele De Rossi, ma è oggettivamente complicato per la Figc strappare un allenatore a un club italiano nel pieno della preparazione estiva, anche se il suo nome continua ad affascinare. Qualora non si trovasse una convergenza tra i candidati principali, resta la suggestione di una scelta a sorpresa tra gli allenatori giovani attualmente senza squadra. I nomi sono quelli di Thiago Motta, legatissimo a Leonardo dai tempi del Paris Saint-Germain, e Raffaele Palladino, tecnico che Maldini conosce molto bene anche perché è stato l’allenatore che ha contribuito alla crescita del figlio Daniel.
Buffon può resta nello staff azzurro
Dopo la disfatta di Zenica, si era dimesso pure lui insieme al presidente federale Gravina e al ct Gattuso. Un atto dovuto, quello di Gigi Buffon a cui però Giovanni Malagò ha riconosciuto il merito di aver scelto Silvio Baldini per guidare l’Under 21 azzurra. Un credito che è stato volano per regalare all’eroe di Berlino 2006 un altro giro in... maglia azzurra. L’idea iniziale era quella di ritagliargli un ruolo di raccordo con le rappresentative giovanili. L’ingresso sulla scena di Paolo Maldini e Leonardo comporterà la necessità di rivedere gli equilibri e le “deleghe” all’interno del club Italia. Ci sarebbe un altro ruolo comunque fatto su misura per SuperGigi, quello di capodelegazione, alla luce dell’empatia mostrata con i giocatori, ma qui - ovviamente - andrà sentito anche il parere del nuovo ct (se fosse Andrea Pirlo, il “ticket” sarebbe automatico).
La Nazionale, conviene ricordarlo, tornerà in campo il 25 settembre all’Olimpico contro il Belgio in Nations League. Seguiranno un trittico di sfide con Turchia (a Bursa), Francia (a Parigi) e ancora Turchia (a Bologna).
MILANO - Sono i giorni del ct. Da oggi e comunque entro giovedì, quando Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo saranno ospiti dell’Assemblea di Lega Serie A, verrà sciolto l’ultimo nodo alla matassa azzurra. Nonostante il vento contrario di parte della critica, l’idea di Maldini e Leonardo resta sempre quella di puntare su un allenatore scelto tra gli "eroi del 2006", quindi su un giovane, e il profilo individuato è quello di Andrea Pirlo. Il suo sbarco a Coverciano giustificherebbe l’idea di creare in Nazionale un modello simile a quello delle squadre di club, con le scelte prese dall’allenatore in accordo con Maldini e il suo braccio destro. La stima che nutre il dt per Pirlo è provata dal fatto che, ai tempi del Milan, se Maldini fosse rimasto, avrebbe rescisso il cordone ombelicale con Stefano Pioli proprio per consegnare la panchina al "Maestro". Stima che evidentemente non è mai scemata, nonostante la carriera di Pirlo non abbia confermato le stimmate del predestinato. Però un conto è allenare, un altro fare il selezionatore e Pirlo è un uomo abituato a reggere l’urto delle pressioni grazie a una carriera al top da calciatore. Liberarsi dallo United Football Club di Dubai, squadra che oggi allena, sarebbe una formalità.
Mancini e Conte, le alternative per la panchina della Nazionale
Se non c’è stato ancora l’annuncio è perché Malagò ha sempre creduto più funzionale affidarsi a un allenatore esperto e non a uno "da filiera" quale, per certi versi, potrebbe essere Pirlo. Il presidente della Federcalcio, non è un segreto, aveva individuato in Roberto Mancini il profilo ideale: questi si è liberato per tempo dai qatarioti dell’Al-Sadd e ha fatto atto di contrizione per quella fuga verso l’Arabia nell’agosto di tre anni fa (agli atti, dopo l’Europeo vinto, c’è stata però pure la mancata qualificazione a Qatar 2022). Macchie indelebili nel curriculum del Mancio per la Lega Serie A, che ha invece sposato la candidatura di Antonio Conte, nonostante questi pretenda un ingaggio oggi fuori budget per la Figc, vale a dire almeno i 5,2 milioni di euro che percepiva nella sua precedente esperienza da commissario tecnico. Mancini e Pirlo, invece, si accontenterebbero di circa 2 milioni. Nonostante ieri l’ex allenatore del Napoli, ospite negli studi mondiali di Dazn, abbia detto una bugia bianca («Io non sono stato contattato»), Conte si è sempre sentito in corsa e ha spiegato quali dovrebbero essere i criteri della scelta: «Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura: Malagò lo conosciamo tutti, Maldini non poteva rimanere fuori dal calcio perché è una figura che si è sempre contraddistinta per serietà. La cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che la scelta si sposi nella maniera più assoluta senza se e senza ma. Quello che dovrà nascere dovrà portarci a ritrovare il senso di appartenenza. Siamo noi che dobbiamo dare qualcosa ai tifosi e non il contrario: è stata un’impresa, ma al contrario, non qualificarci per tre Mondiali...».