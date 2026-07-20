L'Italia a Guardiola, clamoroso! Incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona

La panchina dell'Italia potrebbe subire una svolta clamorosa. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nel weekend ci sarebbe stato un incontro tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola a Barcellona , durato tutto il fine settimana, mediante il quale si è cercato di convincere il tecnico spagnolo a sposare il progetto della nuova Nazionale di Malagò. I profili considerati finora sono quelli di Pirlo e Mancini, ma la guida tecnica degli Azzurri potrebbe addirittura essere affidata allo storico allenatore del Manchester Cit y.

"Nuovo ct? Non solo Mancini e Pirlo..."

"Ci sono tante altre figure fondamentali. Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto anche condiviso. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Solo Pirlo e Mancini in corsa per la panchina della Nazionale? Ci possono essere altri nomi possibili". Parole che preannunciano qualcosa di grande o semplicemente frasi emesse per creare un po' di suspance sul nuovo allenatore azzurro? L'unica risposta certa è che Paolo Maldini e Leonardo stanno seriamente considerando la possibilità di offrire la panchina dell'Italia a Pep Guardiola.

Guardiola, ritorno in Italia da allenatore?

Per Pep Guardiola, qualora dovesse concretizzarsi l'accordo con il tecnico spagnolo, si tratterebbe di un ritorno in Italia ma nelle vesti di allenatore. L'ex Manchester City ha infatti vestito le maglie di Brescia e Roma da calciatore, senza mai provare l'esperienza di allenare una squadra italiana. Non si tratterebbe ovviamente di un club, ma della Nazionale italiana, la quale ha urgentemente bisogno di ritrovare un punto di riferimento e ripartire. E chissà che l'ancora degli Azzurri non possa essere proprio Guardiola.