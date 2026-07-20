Maldini e Guardiola, la stima e l'amicizia dietro il tentativo Italia: quella Champions dedicata...

Certe storie sembrano scritte dal destino. Altre, invece, hanno bisogno di un pizzico di magia per diventare realtà. È proprio quella magia che oggi cerca la Nazionale , chiamata a spezzare il lungo incantesimo delle delusioni che negli ultimi anni ha trasformato entusiasmo e speranze in amarezza. Dopo le mancate qualificazioni mondiali e un percorso fatto di alti e bassi, l'Italia vuole ripartire con un progetto ambizioso. E il nome che alimenta i sogni è quello di Pep Guardiola. A tessere la tela è Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico azzurro, che avrebbe già avviato i contatti con il tecnico catalano. Un'idea che affonda le radici in un rapporto di stima e amicizia nato molti anni fa e raccontato dallo stesso Maldini in una memorabile intervista con Federico Buffa.

La dedica di Guardiola a Maldini dopo la Champions del 2009

Già nel 2018 Maldini aveva parlato di Guardiola con parole cariche di ammirazione durante una lunga intervista con Federico Buffa, lasciando intuire quanto fosse profondo il legame tra i due. Nel corso della conversazione emerse anche uno degli episodi più significativi della loro amicizia. Dopo la conquista della Champions League del 2009 con il Barcellona, la prima della sua carriera da allenatore, Pep volle dedicare il trionfo proprio a Paolo: "La dedichiamo a Paolo Maldini. So che le cose non sono andate bene nell'ultima partita. Deve sapere che ha l'ammirazione di tutta Europa, è stato il giocatore più importante degli ultimi 25 anni".

Parole tutt'altro che casuali. Solo tre giorni prima, infatti, l'ex difensore aveva disputato la sua ultima partita con la maglia del Milan. Quella che avrebbe dovuto essere una serata di celebrazione venne invece macchiata dai fischi di una parte della Curva Sud di San Siro, un epilogo doloroso per una leggenda rossonera. Guardiola, profondamente colpito da quanto accaduto, volle manifestargli pubblicamente la propria vicinanza con una dedica destinata a entrare nella storia.

La frase profetica di Maldini e la battuta di Pep sull'Italia

Durante la stessa intervista, Federico Buffa rivolse a Maldini una domanda destinata oggi ad assumere un sapore quasi profetico: "Visto che ti ha dedicato una Champions, ti piacerebbe andare a lavorare con lui al Manchester City se te lo chiedesse?" La risposta dell'ex capitano del Milan strappò un sorriso, ma oggi sembra quasi anticipare gli eventi. "Vorrei il contrario, che lui venisse con me. Dovrei allenare o dirigere? Magari dirigere".

A distanza di anni, quelle parole assumono un significato speciale. Oggi Maldini è il direttore tecnico della Nazionale italiana e ha subito contattato Guardiola nel tentativo di convincerlo ad accettare la panchina azzurra. E anche Pep, in passato, non ha mai chiuso la porta a un'esperienza alla guida dell'Italia. Quando gli venne chiesto se un giorno avrebbe allenato la Nazionale, il tecnico catalano rispose con il sorriso che lo contraddistingue: "Forse, perché no? Si mangia molto bene qua". Una battuta che oggi torna inevitabilmente d'attualità. Tra il sogno della FIGC, il rapporto speciale con Maldini e la possibilità di inaugurare un nuovo ciclo, il nome di Guardiola continua ad alimentare le speranze dei tifosi azzurri. Per rompere davvero l'incantesimo delle delusioni serviranno programmazione, coraggio e qualità. E forse anche un pizzico di quella magia che accompagna da sempre i grandi campioni.