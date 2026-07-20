Guardiola, Conte, Mancini, Pirlo: purché finalmente arrivi il ct

Il 31 marzo, l'Italia è stata eliminata dalla corsa al Mondiale per la terza volta consecutiva; il 3 aprile, Gattuso si è dimesso; il 22 giugno, Malagò è stato eletto presidente Figc; l'11 luglio, Maldini è stato nominato dt e presidente del Club Italia con Leonardo consigliere. Peppe Di Stefano, gran cronista di Sky Sport e instancabile segugio di cose milaniste, ha scoperto che Maldini e Leonardo hanno trascorso un lungo weekend a Barcellona dove hanno incontrato Guardiola, illustrandogli il programma di ricostruzione della Nazionale al quale stanno alacremente lavorando. Si presume che questa sia stata l'ultima mossa prima della scelta del nuovo ct, non più procrastinabile poiché il tempo vola e il calendario stringe. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre la nuova Italia sarà chiamata a giocare in Nations League 4 partite in 10 giorni: 25 settembre, Italia-Belgio; 28 settembre, Turchia-Italia; 2 ottobre, Francia-Italia; 5 ottobre, Italia-Turchia.
Italia, serve la nuova guida in vista della Nations League
Pleonastico rimarcare quanto Belgio, Turchia e Francia si siano appena lasciati alle spalle un Mondiale avaro di soddisfazioni, soprattutto per la rappresentativa di Montella. È presumibile che tutte e tre le prossime avversarie cerchino un prepotente rilancio nella nuova edizione del torneo Uefa; è apodittico affermare che quanto prima l'Italia avrà una nuova guida tanto prima comincerà il suo lavoro. Nel frattempo, per dire della caducità del mestiere di ct, fra esoneri e dimissioni, per ora ne sono saltati 18 sui 48 in lizza negli Usa, in Canada e in Messico: Javier Aguirre (Messico); Hugo Broos (Sudafrica); Hong Myung-Bo (Corea del Sud); Miroslav Koubek (Cechia); Sebastien Migné (Haiti); Steve Clarke (Scozia); Julian Nagelsmann (Germania); Sebastian Beccacece (Ecuador); Ronald Koeman (Olanda); Hervé Renard (Tunisia); Bubista (Capo Verde); Marcelo Bielsa (Uruguay); Didier Deschamps (Francia); Pape Thiaw (Senegal); Jamal Sellami (Giordania); Roberto Martinez (Portogallo); Zlatko Dalic (Croazia); Carlos Queiroz (Ghana). E dire che loro, al Mondiale, ci sono andati...