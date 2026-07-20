Guardiola, Conte, Mancini, Pirlo: purché finalmente arrivi il ct

Il 31 marzo, l'Italia è stata eliminata dalla corsa al Mondiale per la terza volta consecutiva; il 3 aprile, Gattuso si è dimesso; il 22 giugno, Malagò è stato eletto presidente Figc; l'11 luglio, Maldini è stato nominato dt e presidente del Club Italia con Leonardo consigliere. Peppe Di Stefano, gran cronista di Sky Sport e instancabile segugio di cose milaniste, ha scoperto che Maldini e Leonardo hanno trascorso un lungo weekend a Barcellona dove hanno incontrato Guardiola, illustrandogli il programma di ricostruzione della Nazionale al quale stanno alacremente lavorando. Si presume che questa sia stata l'ultima mossa prima della scelta del nuovo ct, non più procrastinabile poiché il tempo vola e il calendario stringe. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre la nuova Italia sarà chiamata a giocare in Nations League 4 partite in 10 giorni: 25 settembre, Italia-Belgio; 28 settembre, Turchia-Italia; 2 ottobre, Francia-Italia; 5 ottobre, Italia-Turchia.