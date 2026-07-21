L'Italia in ginocchio da Guardiola: la volontà a priori e tutti gli altri nomi

MILANO - «Voglio capire quale sarà la mia vita e pensare a me stesso, ai miei figli e alla mia famiglia. Non ho più 35 anni, ne ho 56 e la prospettiva è diversa, vorrei provare a completarmi come uomo senza essere legato al calcio», aveva detto qualche giorno fa Pep Guardiola. Se al mondo c’è una persona capace di fargli cambiare idea, quella è Paolo Maldini. L’allenatore che ha cambiato il calcio nutre una stima sconfinata per Maldini: nel 2009 gli dedicò (anche a nome del club) la Champions League vinta a Roma dal Barcellona, ritenendo profondamente ingiusti i fischi nel giorno del suo addio al calcio e quel legame non si è mai interrotto. E così Maldini, accompagnato da Leonardo, venerdì (come rivelato da Sky Sport) dopo aver visitato Coverciano, ha preso un volo per Barcellona dove ad aspettarlo c’era Pep.