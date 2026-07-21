L'Italia in ginocchio da Guardiola: la volontà a priori e tutti gli altri nomi

MILANO - «Voglio capire quale sarà la mia vita e pensare a me stesso, ai miei figli e alla mia famiglia. Non ho più 35 anni, ne ho 56 e la prospettiva è diversa, vorrei provare a completarmi come uomo senza essere legato al calcio», aveva detto qualche giorno fa Pep Guardiola. Se al mondo c’è una persona capace di fargli cambiare idea, quella è Paolo Maldini. L’allenatore che ha cambiato il calcio nutre una stima sconfinata per Maldini: nel 2009 gli dedicò (anche a nome del club) la Champions League vinta a Roma dal Barcellona, ritenendo profondamente ingiusti i fischi nel giorno del suo addio al calcio e quel legame non si è mai interrotto. E così Maldini, accompagnato da Leonardo, venerdì (come rivelato da Sky Sport) dopo aver visitato Coverciano, ha preso un volo per Barcellona dove ad aspettarlo c’era Pep.
Il progetto di Maldini e Leonardo per rivoluzionare il calcio italiano
Il blitz evidentemente segna uno spartiacque nella corsa al nuovo ct della Nazionale. Maldini e Leonardo non cercano soltanto un allenatore, ma una guida "spirituale" per cambiare il modo di pensare calcio in Italia. Guardiola ci è riuscito in Germania, allenando il Bayern Monaco (il Mondiale stravinto in Brasile dai tedeschi giocando un calcio mai visto a quelle latitudini lo dimostra) e, da giocatore, è cresciuto alla scuola di Johan Cruijff che, negli anni al Barcellona (1988-1996), ha "cambiato il chip" al calcio spagnolo, creando una scuola che continua a dare frutti, soprattutto grazie all’inesauribile fucina di talenti che sforna la cantera blaugrana.
La rivoluzione del Club Italia parte dalle Nazionali
Nel nostro caso, il processo dovrebbe partire dalle squadre nazionali e coinvolgere tutta la filiera, nella speranza che questa rivoluzione possa attecchire anche tra i club per rendere davvero virtuoso il percorso. Un piano ambizioso, come lo è stato da parte di Malagò quello di coinvolgere Maldini e Leonardo per rifondare il Club Italia. Quasi superfluo sottolineare quanto forte sia il legame di Guardiola con il nostro Paese e come l’idea di contattarlo presuma il fatto che quella di Pep sia una scelta di campo, più che legata a logiche economiche, considerato che questi per primo sa bene che la Federcalcio non ha le risorse per garantirgli un ingaggio lontanamente paragonabile a quanto prendeva al Manchester City. Guardiola però avrebbe l’occasione per misurarsi con una nuova (e ambiziosa) avventura e avrebbe nel contempo la possibilità di rimanere legato al campo senza però lo stress dato dall’idea di giocare ogni tre giorni.
Guardiola difficile ma il cambio di rotta è già iniziato
In più, a corredo, troverebbe una tavolozza bianca su cui dipingere con la certezza che fare peggio sarebbe oggettivamente impossibile. La missione in terra catalana di Maldini e Leonardo, va detto, ha ridotti margini di riuscita perché resta comunque oggettivamente complicato riuscire a mettere a posto tutti i tasselli. Però, come sottolineato, segna un bivio importante: con o senza Guardiola la volontà è quella di cambiare a fondo il nostro modo di fare calcio, inculcando l’idea che soltanto grazie al gioco e alla tecnica individuale possano arrivare i risultati. Certo, Pep a Coverciano sarebbe un naturale acceleratore di questo piano che vuole avvicinare il nostro movimento all’Europa (con un occhio particolare proprio alla scuola catalana), ma anche qualora non fosse lui il prossimo ct, non cambierebbero le coordinate dell’operazione.
Le alternative a Guardiola: Pirlo, Mancini, Conte e gli altri candidati
In attesa di capire come finirà il tentativo per Guardiola, Maldini e Leonardo tengono nel taschino pure l’opzione che porta ad Andrea Pirlo e il presidente Malagò continua a mantenere caldo il nome di Roberto Mancini che, almeno fino all’Europeo vinto a Wembley, riuscì a dare un impulso rivoluzionario al gioco della Nazionale. La Lega Serie A, che considera anche l’impatto economico che comunque avrebbe lo sbarco di Guardiola in azzurro, non ha ancora abbandonato l’idea che il ruolo di ct sia affidato ad Antonio Conte. Certo, lui ha l’indubbia qualità di saper dare la scossa ma - certamente - non è una soluzione di sistema quale quella a cui ambiscono Maldini e Leonardo.
Non è dato a sapersi se il blitz a Barcellona dei due dirigenti possa dilatare i tempi per la nomina del ct. Fino a domenica sembrava sicuro che prima di giovedì - quando Malagò, Maldini e Leonardo saranno ospiti dell’assemblea di Lega Serie A - sarebbe stato nominato il nuovo allenatore della Nazionale. Certezze che oggi non sono più tali e per questo conviene tenere vive anche le piste che portano anche ai vari Palladino, Thiago Motta e De Rossi (che però dovrebbe lasciare dal Genoa, ed è un problema). I tempi li dettano Maldini e Leonardo. Quindi tocca pazientare.
MILANO - «Voglio capire quale sarà la mia vita e pensare a me stesso, ai miei figli e alla mia famiglia. Non ho più 35 anni, ne ho 56 e la prospettiva è diversa, vorrei provare a completarmi come uomo senza essere legato al calcio», aveva detto qualche giorno fa Pep Guardiola. Se al mondo c’è una persona capace di fargli cambiare idea, quella è Paolo Maldini. L’allenatore che ha cambiato il calcio nutre una stima sconfinata per Maldini: nel 2009 gli dedicò (anche a nome del club) la Champions League vinta a Roma dal Barcellona, ritenendo profondamente ingiusti i fischi nel giorno del suo addio al calcio e quel legame non si è mai interrotto. E così Maldini, accompagnato da Leonardo, venerdì (come rivelato da Sky Sport) dopo aver visitato Coverciano, ha preso un volo per Barcellona dove ad aspettarlo c’era Pep.
Il progetto di Maldini e Leonardo per rivoluzionare il calcio italiano
Il blitz evidentemente segna uno spartiacque nella corsa al nuovo ct della Nazionale. Maldini e Leonardo non cercano soltanto un allenatore, ma una guida "spirituale" per cambiare il modo di pensare calcio in Italia. Guardiola ci è riuscito in Germania, allenando il Bayern Monaco (il Mondiale stravinto in Brasile dai tedeschi giocando un calcio mai visto a quelle latitudini lo dimostra) e, da giocatore, è cresciuto alla scuola di Johan Cruijff che, negli anni al Barcellona (1988-1996), ha "cambiato il chip" al calcio spagnolo, creando una scuola che continua a dare frutti, soprattutto grazie all’inesauribile fucina di talenti che sforna la cantera blaugrana.