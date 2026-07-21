Italia, sogno Guardiola per la panchina: Malagò scopre le carte, ecco quando può arrivare la svolta

Il progetto della Figc: valorizzare il talento oltre la scelta del ct

Il numero uno della Federcalcio, d’altra parte, aveva già espresso in passato la sua idea di arrivare a un ct federale, o di filiera, ma di non considerare ancora maturi i tempi. È tornato su questo obiettivo nel commentare il Mondiale - che «la Spagna ha vinto con stramerito» - e i due ct finalisti: «Scaloni non aveva un gran pedigree da allenatore, è arrivato che l’Argentina era una polveriera, e ha fatto dell’incredibile. De la Fuente ha ereditato la Spagna da un mostro sacro come Luis Enrique, ma è arrivato dalle categorie giovanili e ha ritrovato giocatori che conosceva da anni».