Italia, sogno Guardiola per la panchina: Malagò scopre le carte, ecco quando può arrivare la svolta

MILANO - Se c’è un profilo che risponde all’idea di «mammasantissima» del pallone, anche se in un’accezione impropria - il termine in verità nasce per indicare un boss mafioso -, è Pep Guardiola. Difficile non pensare a lui mentre Giovanni Malagò, presidente della Figc, raccontava a Sky il suo punto di vista, dopo aver detto che la shortlist non si limitava a Roberto Mancini e Andrea Pirlo: «Senza dare giudizi, uno può dire di voler prendere un mammasantissima, e intanto deve capire se sia disponibile. Ammesso che lo sia, ci sono da capire le sue pretese e quanto sia conciliabile con il budget».
Quello federale, in questo momento, non è dei più ricchi, anche se il prossimo ct costerà comunque più del precedente. Malagò ha infatti ricordato di avere al momento a bilancio lo stipendio di Gennaro Gattuso: «Era stato generoso nell’accettare l’offerta, ma siamo lontanissimi dal mammasantissima». In realtà, non sarà certo lo stipendio di Rino - 800 mila euro l’anno - il riferimento per il suo successore: la Figc dovrebbe potersi spingere almeno fino ai 3 milioni di euro a stagione, un budget che comunque non consente voli pindarici.
Maldini, Leonardo e la Serie A: il progetto per rifondare la Nazionale
Il soccorso a Via Allegri, Roma, potrebbe arrivare da Via Rosellini, Milano: giovedì i club del massimo campionato italiano si riuniranno in Lega Calcio Serie A. All’assemblea parteciperanno Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, e peroreranno anche solo con la loro presenza la causa di cui si farà portatore il presidente interista Beppe Marotta, cioè un contributo economico della Serie A al nuovo corso azzurro. Attenzione: non per il commissario tecnico, ma per il progetto più ampio inaugurato con l’arrivo della coppia ex Milan. Certo, i grandi club, Marotta in primis, delle preferenze le hanno e i loro gusti non incontrano per esempio quelli di Malagò, che probabilmente avrebbe già chiamato da tempo Roberto Mancini.
Proprio il presidente federale, però, ha fatto riferimento alla pietra miliare degli accordi con Maldini e Leonardo: «Sull’allenatore non c’è alcun tipo di scontro. La parola condivisione parte da un’idea che deve essere al 100% d’accordo tra le parti: ammesso e non concesso che questa idea ci sia, poi va declinata a livello pratico». Chissà se giovedì i tre arriveranno in Lega avendo già raggiunto una convergenza, e soprattutto i relativi accordi: «Ho impiegato due settimane per convincere Maldini e Leonardo», ha ricordato Malagò, chiedendo ancora un po’ di pazienza.
Il progetto della Figc: valorizzare il talento oltre la scelta del ct
Il numero uno della Federcalcio, d’altra parte, aveva già espresso in passato la sua idea di arrivare a un ct federale, o di filiera, ma di non considerare ancora maturi i tempi. È tornato su questo obiettivo nel commentare il Mondiale - che «la Spagna ha vinto con stramerito» - e i due ct finalisti: «Scaloni non aveva un gran pedigree da allenatore, è arrivato che l’Argentina era una polveriera, e ha fatto dell’incredibile. De la Fuente ha ereditato la Spagna da un mostro sacro come Luis Enrique, ma è arrivato dalle categorie giovanili e ha ritrovato giocatori che conosceva da anni».
Più del ct, è il talento a fare la differenza: «Con Maldini e Leonardo abbiamo parlato pochissimo degli aspetti contrattuali ed economici, che poi ovviamente contano, e per il 60-70% di come valorizzare il talento. Ai prossimi Mondiali ci dobbiamo qualificare per forza, ma dubito ci possa bastare: siamo ambiziosi e dobbiamo alzare il livello con politiche mirate». Il primo passo, a un mese (scoccherà domani) dall’elezione, resta però quello del ct.
MILANO - Se c’è un profilo che risponde all’idea di «mammasantissima» del pallone, anche se in un’accezione impropria - il termine in verità nasce per indicare un boss mafioso -, è Pep Guardiola. Difficile non pensare a lui mentre Giovanni Malagò, presidente della Figc, raccontava a Sky il suo punto di vista, dopo aver detto che la shortlist non si limitava a Roberto Mancini e Andrea Pirlo: «Senza dare giudizi, uno può dire di voler prendere un mammasantissima, e intanto deve capire se sia disponibile. Ammesso che lo sia, ci sono da capire le sue pretese e quanto sia conciliabile con il budget».
Quello federale, in questo momento, non è dei più ricchi, anche se il prossimo ct costerà comunque più del precedente. Malagò ha infatti ricordato di avere al momento a bilancio lo stipendio di Gennaro Gattuso: «Era stato generoso nell’accettare l’offerta, ma siamo lontanissimi dal mammasantissima». In realtà, non sarà certo lo stipendio di Rino - 800 mila euro l’anno - il riferimento per il suo successore: la Figc dovrebbe potersi spingere almeno fino ai 3 milioni di euro a stagione, un budget che comunque non consente voli pindarici.