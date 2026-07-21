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Baggio "ruba" la coppa del mondo: "La riporto in Italia". E sul rigore contro il Brasile...

Post virale dell'ex Juventus su Instagram in occasione della finale del Mondiale tra Argentina e Spagna
2 min
nazionaleRoberto BaggioCoppa del Mondo
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Roberto Baggio torna a far parlare di sé sui social. L'ex fuoriclasse della Juventus e della Nazionale, presente a New York come ambasciatore FIFA per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, ha pubblicato uno scatto in cui posa accanto alla Coppa del Mondo con una sciarpa a coprire parte del volto, in un simpatico "travestimento" da ladro. Nella didascalia, Baggio ha scherzato sul rigore sbagliato il 17 luglio 1994 a Pasadena, quello che consegnò il titolo al Brasile e che per anni lo ha "perseguitato", come lui stesso ha raccontato più volte. "Dopo 32 anni da quel famoso 17 Luglio 1994 pensavo di aver trovato il modo di portare agli Italiani la Coppa del Mondo… Di quel pallone del rigore fino ad ora nessuna notizia" ha scritto Baggio sul suo profilo Instagram.

Baggio, post virale

Il riferimento è diretto: dopo tanto tempo pensava finalmente di aver trovato il modo per riportare il trofeo agli italiani, aggiungendo con ironia che di quel pallone finito sopra la traversa, invece, non si hanno più notizie. Il post ha immediatamente conquistato i social: migliaia di like e commenti da parte di tifosi che hanno apprezzato l'autoironia di uno dei campioni più amati del calcio italiano. Un modo leggero per fare pace, ancora una volta, con l'episodio più doloroso della sua carriera, trasformandolo in un simpatico siparietto trent'anni dopo.

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