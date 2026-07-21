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Guardiola ct Italia, Malagò conferma e rilancia! “Dialogo aperto, i soldi si trovano”

Il presidente della Figc: "Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente”. Sulla short list...
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"Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c'è da stringere la cinghia è dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente. Guardiola? Sì". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ospite di Vivavoce, trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio, ammette l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola per il ruolo di ct della Nazionale.

Le opzioni per la panchina

"Non è detto che questa cosa vada in porto - ha aggiunto il numero uno della Figc -. Credo comunque che sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo e caldo. Non è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti di altri soggetti, con i quali il confronto è già partito". Malagò sottolinea anche che non sono in lizza i soli nomi di Guardiola, Mancini e Pirlo: "Nel modo più assoluto. Se si ragiona su un profilo, sicuramente questi nomi rientrano nell'ambito di queste categorie di profili", conclude.

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