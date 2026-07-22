L’Italia chiamò! E Guardiola ci pensa davvero: il progetto Maldini-Leonardo e tutte le alternative a Pep

Le parole di Malagò

In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, il presidente Malagò ha fatto chiarezza sui contorni dell’operazione: «Ci sono degli aspetti finanziari legati al budget e sul breve-medio periodo direi che c’è da stringere i denti. Però si sono fatte delle eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente, quello di Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare. Non è detto che questa cosa vada in porto però credo comunque che sia stato importante aprire un dialogo e sia stato giusto tenerlo vivo e tenerlo in caldo. E questa non è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti degli altri soggetti perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva». Tutto vero, certo è che il blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo ha provocato - come primo effetto collaterale - il congelamento di tutte le altre piste legate alla ricerca del ct.