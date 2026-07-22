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Guardiola ct Italia, Malagò dribbla: "Non fatemi dire niente". E Mancini si defila

Le parole del numero uno della Figc, chiamato a scegliere il nuovo allenatore azzurro insieme al direttore tecnico Paolo Maldini. Intanto vince insieme al Mancio la finale della Coppa dei Canottieri
3 min
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Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi: cerca il gol, un po' come fa per il ct. E se per il tecnico della Nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol è rimandato. Cinque tiri e un palo gli negano la gioia di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over60 della Coppa Canottieri. Il presidente della Figc, alla fine, esulta lo stesso perché è l'Aniene ad aggiudicarsi il titolo, battendo il Canottieri Lazio 8-3.

Ct Italia, Malagò glissa su Guardiola

In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra. Ma non è il solo perché la short list prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. "Domani l'annuncio con i club di Serie A? Non penso", ha detto Malagò a fine gara. E su Guardiola dribbla: "Non fatemi dire niente".

 

 

Malagò e il feeling speciale con Mancini

Nel frattempo Malagò e Mancini si cercano in campo. "Vai Roberto", "sei solo", "tienila": le indicazioni del presidente della Figc all'ex ct che chiude con una cinquina e segnando il gol del 3-0 con un destro al volo sotto l'incrocio. "Una partita fantastica. In campo è molto umile, Roberto, e ti dà una grande mano - prosegue Malagò che ha poi glissato sulla possibilità di vedere Mancini di nuovo sulla panchina azzurra -. Siamo una coppia che nella vita, a prescindere da tutto, è molto legata e ci tengo a dirlo e ribadirlo". La chiosa è poi dell'ex ct che incalzato su un suo ritorno ha concluso: "Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti".

 

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