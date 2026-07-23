Guardiola ct dell’Italia, scende in campo la Serie A: sul tavolo la “proposta Marotta”

Finché c’è Guardiola c'è speranza. Giovanni Malagò non abbandona il sogno Pep: come con Paolo Maldini, il presidente Figc tiene fede al piano A, che in questo caso è anche quello di chi - Maldini, appunto, e Leonardo - ha scelto per nominare il futuro commissario tecnico della Nazionale. L’ex allenatore del Manchester City non ha detto sì, ma per ora nemmeno no e questa è una notizia: Pep , sul cui futuro hanno drizzato le antenne pure oltremanica, considera la possibilità di allenare l’Italia, per quanto i dubbi rimangano. Dopo l’addio al City - di cui resta ambassador -, ha detto di volersi fermare per dare spazio alla famiglia, di immaginare un pezzetto della sua vita lontano dal calcio: l’impegno da ct è diverso, in più la Figc ha messo sul tavolo tutte le carte a disposizione, non limitate al fascino di rilanciare una Nazionale quattro volte campione del mondo e da tre edizioni assente dai Mondiali. Un po’ come era avvenuto con Maldini, è difficile immaginare autentici ultimatum: l’idea sarebbe di non aspettare oltre domenica, ma non è escluso che la partita vada a oltranza.

Mancini, Pirlo e Conte: le alternative se Guardiola non accetta

Sullo sfondo, le altre piste nella shortlist che Malagò ha detto non limitata a Pep, Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Ieri era in campo con quest'ultimo («Siamo una coppia legata nella vita, a prescindere»), nella Coppa Canottieri: «Non ci sono stati contatti per il ritorno e non dipende da me. Quel ruolo piace a tanti», ha detto il Mancio. Se Malagò avesse scelto un percorso diverso, probabilmente, la chiamata sarebbe già arrivata. Invece, la strada della condivisione passa dalla necessità di vagliare le opzioni che più solleticano i suoi interlocutori: come Mancini, anche Pirlo - legato allo United Fc di Dubai - aspetta una telefonata, in questo caso da Maldini, che l’avrebbe già voluto al Milan. Qualche dubbio sull’opportunità di puntare su un allenatore con meno esperienza, mentre le altre nazionali si rifugiano nei palmares di Klopp e Zidane, però, è lecito. Al netto di eventuali carte coperte - la sorpresa Leonardo insegna -, c’è chi sarebbe comunque da convincere, cioè Antonio Conte, oggi in seconda fila ma non fuori dai giochi. In tempi non sospetti, proprio lui aveva parlato del fascino di Pep: «Se ci sono i fondi, sono il primo a dire di prenderlo». Non è solo una questione di soldi, ma è anche di questi che si parlerà oggi a Milano.

Malagò, Maldini e Leonardo al lavoro: il vertice con la Serie A

Malagò, Maldini e Leonardo saranno infatti in Via Rosellini, dove si riunirà l’assemblea della Lega Calcio Serie A. Non si parlerà di ct - «Onestamente non penso», ha risposto ieri il numero uno federale a chi gli chiedeva se sarebbe stato il giorno dell’annuncio -, anche perché un segreto detto ai presidenti del massimo campionato smette di essere tale. La presenza del nuovo trio al vertice del calcio italiano confermerà anzitutto la svolta nei rapporti: Malagò, Maldini e Leonardo spiegheranno cosa intendono fare per rilanciare non solo la nostra Nazionale, ma il movimento in generale. E quanto il legame con la Serie A, spesso ballerino, sia fondamentale per la Figc.