Maldini rivela: "Abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di Pep Guardiola". Sul nuovo ct Italia...

Giornata importante in Lega Calcio . Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò , insieme al direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo , ha incontrato i presidenti di Serie A nell'assemblea della Lega Calcio a Milano. Dopo la riunione, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato in conferenza stampa. L'argomento caldo è il nuovo commissario tecnico dell' Italia , ma ci vorrà ancora tempo per avere il nome del successore di Gennaro Gattuso . Per il sogno Pep Guardiola è scesa in campo anche la Serie A . Rimangono in lizza anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo . E Maldini ha svelato un retroscena che riguarda Carlo Ancelotti .

Le scelte di Maldini e Leonardo

Giovanni Malagò ha aperto la conferenza stampa parlando proprio dei suoi collaboratori. Una scelta, quella di puntare su Maldini e Leonardo, che va in una direzione chiara: costruire un progetto duraturo negli anni. "Ci ho messo due settimane a convincere Maldini e Leonardo. Con loro stilato un progetto che va oltre il ct. Da qui dalla Lega Serie A è partita questa mia avventura e sono felice di essere tornato oggi. Di solito si parte dal ct, poi la filiera, io ho invertito l’ordine. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo".

Il presidente federale ha poi aggiunto: "Il ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente".