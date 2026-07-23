Maldini rivela: "Abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di Pep Guardiola". Sul nuovo ct Italia...

Giornata importante in Lega Calcio. Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, insieme al direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ha incontrato i presidenti di Serie A nell'assemblea della Lega Calcio a Milano. Dopo la riunione, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato in conferenza stampa. L'argomento caldo è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, ma ci vorrà ancora tempo per avere il nome del successore di Gennaro Gattuso. Per il sogno Pep Guardiola è scesa in campo anche la Serie A. Rimangono in lizza anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo. E Maldini ha svelato un retroscena che riguarda Carlo Ancelotti.
Le scelte di Maldini e Leonardo
Giovanni Malagò ha aperto la conferenza stampa parlando proprio dei suoi collaboratori. Una scelta, quella di puntare su Maldini e Leonardo, che va in una direzione chiara: costruire un progetto duraturo negli anni. "Ci ho messo due settimane a convincere Maldini e Leonardo. Con loro stilato un progetto che va oltre il ct. Da qui dalla Lega Serie A è partita questa mia avventura e sono felice di essere tornato oggi. Di solito si parte dal ct, poi la filiera, io ho invertito l’ordine. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo".
Il presidente federale ha poi aggiunto: "Il ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente".
Ct Italia: nessun annuncio
"L'ideale sarebbe nominare il ct entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C'è fretta ma dentro di noi nemmeno tanta", ha esordito così Paolo Maldini in conferenza stampa. Il nuovo direttore tecnico azzurro ha affermato di non avere fretta nel prendere una decisione così importante.
Allineato il pensiero dell'advisor Leonardo. "C’è da costruire un’idea, io e Paolo siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni. A lui è arrivata questa proposta molto forte, con il passare dei giorni è divantato il suo sogno e quindi anche il mio. La nostra complicità e l’amicizia sono ingredienti che potremo trasmettere, c’è bisogno di energia positiva in un momento così. Vogliamo creare un movimento che coinvolga tutti altrimenti non riusciremo a uscirne". E sul commissario tecnico ha concluso: "Vogliamo fare il ct quanto prima ma definire bene quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, si parla di piani A B C e abbiamo le idee chiare anche su quello".
Guardiola e... Ancelotti
Il sogno dei nuovi vertici della FIGC ha un nome e un cognome: Pep Guardiola. Maldini e Leonardo hanno incontrato l'ex allenatore del Manchester City nei giorni scorsi per sondarne la disponibilità. Il direttore tecnico ha parlato dello spagnolo, ma ha svelato un retroscena che riguarda il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti: "Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità generale".
Paolo Maldini ha poi parlato della decisione di accettare il ruolo: "Sento grande responsabilità e pressione, qui c'è un progetto ambizioso. È una chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutti di partecipare al rinnovamento. Questo è stato importante per la scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò. Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo, tra noi c'è totale condivisione di valori e stima. La Serie A, nell'incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi. La mia figura prima non esisteva".
Il ruolo del direttore tecnico
"La mia figura non esisteva", poi aggiunto Paolo Maldini. L'ex Milan ha accettato un ruolo che, di fatto, non era presente nell'organigramma della Federazione.
Adesso sarà una delle figure designate per provare a risollevare le sorti dell'Italia, che vuole tornare a giocare al Coppa del Mondo dopo aver saltato le ultime tre edizioni: "Assieme al mio amico Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica e un'impostazione tecnica al Club Italia. Già questo credo sia sintomo di grande cambiamento".
Niente premi e bonus per Maldini e Leonardo
Dopo le parole di Paolo Maldini e Leonardo, ha preso di nuovo la parola Giovanni Malagò che ha svelato un altro particolare: il direttore tecnico e l'advisor non riceveranno premi o bonus. "Racconto un aneddoto, durante queste due settimane di persuasione. Dopo un minuto ho detto a Maldini che se voleva potessimo parlare di aspetti economici. Mi è stato detto che non ci sarebbe stato nessun problema e così è stato. Io l'ho molto apprezzato. Il secondo elemento è che non ho stilato io il contratto, ma ho detto alla persona incaricata di chiedere se fossero da prevedere dei premi. Maldini ha detto che non c'è alcuna richiesta di premi o bonus, perché loro sono dei vincenti", ha concluso il presidente federale.
Giornata importante in Lega Calcio. Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, insieme al direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ha incontrato i presidenti di Serie A nell'assemblea della Lega Calcio a Milano. Dopo la riunione, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato in conferenza stampa. L'argomento caldo è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, ma ci vorrà ancora tempo per avere il nome del successore di Gennaro Gattuso. Per il sogno Pep Guardiola è scesa in campo anche la Serie A. Rimangono in lizza anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo. E Maldini ha svelato un retroscena che riguarda Carlo Ancelotti.
Le scelte di Maldini e Leonardo
Giovanni Malagò ha aperto la conferenza stampa parlando proprio dei suoi collaboratori. Una scelta, quella di puntare su Maldini e Leonardo, che va in una direzione chiara: costruire un progetto duraturo negli anni. "Ci ho messo due settimane a convincere Maldini e Leonardo. Con loro stilato un progetto che va oltre il ct. Da qui dalla Lega Serie A è partita questa mia avventura e sono felice di essere tornato oggi. Di solito si parte dal ct, poi la filiera, io ho invertito l’ordine. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo".
Il presidente federale ha poi aggiunto: "Il ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente".