Cairo su Maldini e Leonardo: "In situazioni non positive si può fare bene, come ho fatto io..."

"Conoscevo già Malagò, Maldini e Leonardo: mi hanno fatto una buonissima impressione . Secondo me il tema vero è che rispetto ai tempi che hanno dato anche di rifondazione, è molto importante cercare di fare le cose un po' più velocemente. Come in tutte le attività, i primi 100 giorni sono determinanti per dare il corso a ogni singola attività, quindi non devi pensare di avere chissà quanti anni per rifondare tutto, 8-10 anni è una cosa che neanche in Unione Sovietica... Secondo me i tempi devono essere molto più corti". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo , uscendo dall'assemblea di Lega Serie A alla quale hanno partecipato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo.

Su Maldini, Leonardo e il paragone con Tavecchio

"È evidente che loro ereditano una situazione non positiva, ma a volte ereditare una situazione non positiva è un bene, perché tu arrivi e puoi fare molto meglio. Io l'ho fatto in qualche azienda che era quasi fallita, per cui credo che oggi la cosa importante sia cosa si fa nei primi 100 giorni. I 100 giorni sono fondamentali per cambiare le regole per esempio, perché è molto importante anche cambiare le regole se vogliamo sviluppare i talenti: dare più accesso ai talenti anche nei campionati, e poi giustamente, come dicevano, è molto importante sviluppare i formatori. E poi è importante avere i centri", ha aggiunto Cairo, sottolineando che con più investimenti nei centri e nei formatori "invece di 8-10 anni, in 2-4 anni facciamo le cose. Questo mi piacerebbe di più".

La scelta del ct

"Il ct? Malagò, che è bravo, deve stare attento: è vero che ha scelto Maldini, e quindi non vuole essere lui quello che sceglie o perlomeno lo fa collegialmente, però poi sono decisioni che pesano sul Presidente. Tavecchio? Fece qualche gaffe e partì un po' in salita, però poi ebbe la capacità di scegliere Conte e questa cosa qui gli dette un abbrivio incredibile. Fortunatamente non devo decidere io, c'è qualcun altro che deve farlo. Io ho fatto degli esempi, ho detto come il fatto di fare delle scelte giuste può dare un abbrivio a una Presidenza di un certo tipo. Poi non è soltanto il ct che serve, bisogna fare un lavoro molto più in profondità", ha concluso Cairo.