Guardiola e Maldini, pronto il nuovo incontro per il ct Italia: prove di… matrimonio

MILANO - La partita per portare in azzurro Pep Guardiola va a oltranza . Paolo Maldini lo dice chiaramente: «L’ideale sarebbe chiudere entro la settimana, ma sarebbe ancora meglio avere la persona che vogliamo. C’è fretta, ma non c’è fretta». Il direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia ne ha parlato dopo quella che si può definire la sua prima uscita pubblica insieme all’advisor Leonardo : i due hanno accompagnato Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, a Milano, dove hanno illustrato ai club della Serie A le proprie idee per il nuovo corso azzurro. Del ct, in realtà, non si è parlato ai piani alti di via Rosellini: l’incontro con le società, riunite in assemblea – temi per lo più tecnici e commerciali; l’altro ieri, peraltro, è stata rinnovata la partnership con Philadelphia – è durato un’ora. Nessuno ha chiesto lumi sul corteggiamento nei confronti dell’ex Manchester City, né sulle alternative: Malagò, Maldini e Leonardo hanno illustrato i propri progetti di più ampio respiro – «Siamo complici di sogni e idee da anni», ha detto il brasiliano in conferenza stampa –, di cui parliamo a parte, registrando gli interventi di Beppe Marotta e Luca Percassi, che hanno confermato la disponibilità ad aiutare la Nazionale . Non solo a livello economico, anche perché su quel fronte le grandi e le piccole non la vedono allo stesso modo.

Non è una questione di soldi

È inevitabile, però, che la prima questione resti quella del ct: «È possibile che arrivi entro martedì», ha spiegato Malagò. In quella data ci sarà il consiglio federale: l’intenzione è provare a chiudere anche prima. Finché c’è la speranza di arrivare a Guardiola, però, i tre percorreranno questa ambiziosa strada: «La questione economica è irrilevante», ha chiarito Maldini, smentendo richieste da 20 milioni di euro. Il vero problema non sono i soldi – come non lo sono stati per Paolo e Leo: «Non hanno chiesto bonus, sono vincenti», ha rivelato Malagò – ma i dubbi di Pep, che ha il proposito di fermarsi per un po’. Oggi sia lui sia Maldini dovrebbero essere al matrimonio di Gianluigi Donnarumma, in Puglia: chissà che l’occasione non sia propizia per intensificare il pressing. Il dt e il suo advisor puntano in alto: «Prima di Guardiola, abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti», ha raccontato Maldini. Più che un retroscena – oltre all’opportunità di sondare un allenatore già sotto contratto, il ct del Brasile e Leonardo si lasciarono molto male a Parigi – è una manifestazione d’intenti: vogliono il meglio. Se poi non dovesse arrivare, si andrebbe sui piani B, un po’ come ne aveva Malagò in caso di rifiuto di Maldini.

Alternativa Pirlo

A tal proposito, con buona pace di Urbano Cairo – che dopo l’assemblea ha tirato la volata ad Antonio Conte, il preferito anche di altri presidenti della A – e forse pure delle idee iniziali di Malagò (legato a Roberto Mancini da un rapporto di grande stima), la vera alternativa resta Andrea Pirlo. È quello che emerge dall’identikit del prossimo ct, tratteggiato da Leonardo: «Vogliamo un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. Ci sono tanti tipi di vincenti, la cosa più importante è trovare una sintonia di pensiero con la direzione tecnica, e non è facile cambiando ogni due-tre anni». Parole che, se non li escludono, allontanano Conte e Mancini: difficile attribuire loro una filosofia vicina a quella di Pep, ancora più complicato immaginare che – loro che sono già stati ct e che conoscono la macchina persino meglio dei due ex Milan – possano adeguarsi a indicazioni altrui. Un obiettivo più semplice da realizzare con Pirlo, che qualche perplessità sparsa la lascia, ma avrebbe le spalle coperte dalla presenza, anche mediatica, di Maldini e di Leonardo. Proprio quest’ultimo, peraltro, si conferma la grande sorpresa: se in assemblea i tre si sono divisi equamente i discorsi, davanti ai cronisti è stato soprattutto l’ex Psg – che è stato anche allenatore – a entrare nel merito e negli aspetti tecnici. Nel caso, Pirlo avrebbe un ottimo tutor.