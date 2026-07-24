Guardiola e Buffon, doppio no all'Italia: i motivi e cosa succede ora con Pirlo

Non sarà Pep Guardiola il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana . Nonostante il tentativo concreto della Federazione, con l' incontro a Barcellona con il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisord Leonardo , l'ex allenatore del Manchester City ha deciso di rifiutare l'offerta . Sfuma, quindi, quella che era una delle primissime scelte per Giovanni Malagò, che voleva ripartire con l'allenatore spagnolo dopo il flop della terza mancata qualificazione di fila ai Mondiali. Adesso il primo nome per la panchina è quello di Andrea Pirlo , avanti nelle preferenze dei vertici federali. Intanto è arrivato anche il no di Gianluigi Buffon.

No di Guardiola all'Italia

Il sogno Pep Guardiola resterà tale. Dopo l'incontro spagnolo, Paolo Maldini ha confermato i contatti nella conferenza stampa dopo la riunione con i presidenti della Serie A in Lega Calcio. Tuttavia, l'ex allenatore del Manchester City ha deciso di declinare l'offerta.

Come riportato da Sky Sport, il cinquantacinquenne avrebbe chiamato Paolo Maldini nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio per comunicargli la decisione. Alla base della scelta ci sarebbero motivazioni personali legate alla famiglia. Pep Guardiola era un obiettivo difficile ma la FIGC aveva deciso di provarci vista la voglia di ripartire con una struttura importante. Sul tavolo c'era una proposta di lavoro pluriennale, con l'obiettivo di riportare l'Italia al Mondiale dopo l'ultima partecipazione datata 2014. Inoltre, lo spagnolo avrebbe avuto voce in capitolo anche sulla riforma del mondo giovanile italiano.