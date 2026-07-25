Pirlo, l’Italia come Argentina e Spagna: così si è arrivati alla scelta del nuovo ct

MILANO - Piano B non è un’offesa, se la prima scelta si chiamava Pep Guardiola. A differenza di quanto accaduto con Paolo Maldini, da sempre unico obiettivo di Giovanni Malagò, per la panchina azzurra l’Italia punta sul secondo in lista. Il ct della Nazionale sarà infatti Andrea Pirlo, che succederà a Gennaro Gattuso continuando la tradizione dei campioni del mondo 2006, auspicabilmente con più fortuna. Una candidatura spiazzante, anche se da qualche giorno era chiaro che, tolto Pep, fosse il preferito del dt e dell’advisor Leonardo. Il nuovo presidente federale non ha mai nascosto lo storico legame con Roberto Mancini. L’ex ct, che di fatto proprio Malagò aveva chiamato nel 2018 - all’epoca la Figc era commissariata dal Coni -, pagava la contrarietà dei club di Serie A. In prima fila Giuseppe Marotta e Urbano Cairo, che a loro volta - il patron del Torino l’altro giorno l’ha detto in maniera esplicita, a costo di criticare esplicitamente il manifesto programmatico esposto da Malagò, Maldini e Leonardo - avrebbero puntato su un altro ex azzurro come Antonio Conte, a questo punto un’ombra che aleggia sulle panchine delle big nel massimo campionato. Nessuno dei due, però, è mai stato chiamato da Maldini.
La carriera di Pirlo
Che i due candidati naturali non fossero tali è diventato palese appena prima del no di Guardiola. «Vogliamo un allenatore che ragioni come noi», aveva detto Leonardo in Lega Calcio Serie A. Difficile appiccicare quest’etichetta a Conte o Mancini, che hanno una lunga carriera alle spalle e conoscono Coverciano meglio di chi li avrebbe dovuti scegliere. Più semplice poterlo fare con Pirlo: se di Guardiola si poteva dire che fossero Maldini e Leonardo a ragionare come lui, la filosofia del “Maestro” è comunque vicina a un calcio moderno e propositivo. Per carità: Pep l’ha messa in atto, vincendo ovunque. Quella di Pirlo è una bella idea, finora, solo in potenza: da calciatore ha illuminato il campo, da allenatore è partito bruciando le tappe, con la Juventus del ciclo d’oro concluso proprio con lui. In bianconero ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, poi le avventure non troppo felici al Fatih Karagumruk e alla Sampdoria, fino alla promozione nel massimo campionato degli Emirati Arabi Uniti conquistata la scorsa stagione con lo United FC. Il contratto con il club di Dubai, per la cronaca, non è mai stato un problema: Pirlo aspettava solo una chiamata, partita non appena è arrivato il no di Guardiola. Il gap tra i rispettivi curriculum, ma pure con quello dei candidati rimasti solo nelle idee di chi ha seguito da fuori il casting, è ovviamente il primo scoglio da affrontare. A fargli da scudo, la credibilità di Maldini, Leonardo e Malagò, abbastanza carismatici da ricoprire il ruolo di frontman che altrimenti sarebbe stato di Guardiola.
Tentazione Maldini
Maldini corona una tentazione che aveva da anni: avrebbe voluto Pirlo al Milan - «Una chiacchierata tra amici», disse l’ex regista confermando i contatti -, per sostituire Stefano Pioli. Poi quest’ultimo rimase e Paolo andò via: oggi avrà al suo fianco uno dei compagni di squadra con cui ha giocato più partite in carriera e condiviso gioie ma anche dolori. A Pirlo, in teoria, il compito di essere il tecnico che, «a cascata», per usare le parole di Leonardo, dovrà influenzare il lavoro delle nazionali giovanili e più in generale la rifondazione tecnica dell’intera Federazione. Inutile sottolineare quanto gli equilibri possano essere diversi rispetto all’ipotesi Guardiola: la scelta di puntare su Pirlo si discosta da quelle più glamour fatte da altre federazioni e richiama, per certi versi, quelle di Argentina e Spagna, finaliste dei Mondiali. Lionel Scaloni arrivò con mille dubbi attorno al suo nome e non da tecnico federale, come invece è Luis de la Fuente: Pirlo no, ma potrebbe in qualche modo diventarlo. Quanto al disegno più ampio, non è da escludere che la figura più influente sotto questo profilo sia proprio l’ex Psg.
Lo staff
L’annuncio - l’orizzonte del contratto sarà il Mondiale 2030 - è atteso a breve, dopo la risoluzione con la società di Dubai: martedì ci sarà il consiglio federale, che da statuto Figc non ha competenze - la decisione è del presidente -, ma va comunque informato. Con Pirlo ci sarà il suo amico e storico vice Roberto Baronio, come pure il preparatore atletico Roberto De Bellis: entrambi erano con lui allo United. Da definire il capo delegazione - si era parlato di Lele Oriali, chissà -, nonché il ruolo di Leonardo Bonucci, altro ex compagno di Pirlo tuttora legato alla Federcalcio.
MILANO - Piano B non è un’offesa, se la prima scelta si chiamava Pep Guardiola. A differenza di quanto accaduto con Paolo Maldini, da sempre unico obiettivo di Giovanni Malagò, per la panchina azzurra l’Italia punta sul secondo in lista. Il ct della Nazionale sarà infatti Andrea Pirlo, che succederà a Gennaro Gattuso continuando la tradizione dei campioni del mondo 2006, auspicabilmente con più fortuna. Una candidatura spiazzante, anche se da qualche giorno era chiaro che, tolto Pep, fosse il preferito del dt e dell’advisor Leonardo. Il nuovo presidente federale non ha mai nascosto lo storico legame con Roberto Mancini. L’ex ct, che di fatto proprio Malagò aveva chiamato nel 2018 - all’epoca la Figc era commissariata dal Coni -, pagava la contrarietà dei club di Serie A. In prima fila Giuseppe Marotta e Urbano Cairo, che a loro volta - il patron del Torino l’altro giorno l’ha detto in maniera esplicita, a costo di criticare esplicitamente il manifesto programmatico esposto da Malagò, Maldini e Leonardo - avrebbero puntato su un altro ex azzurro come Antonio Conte, a questo punto un’ombra che aleggia sulle panchine delle big nel massimo campionato. Nessuno dei due, però, è mai stato chiamato da Maldini.