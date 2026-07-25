Pirlo, l’Italia come Argentina e Spagna: così si è arrivati alla scelta del nuovo ct

La carriera di Pirlo

Che i due candidati naturali non fossero tali è diventato palese appena prima del no di Guardiola. «Vogliamo un allenatore che ragioni come noi», aveva detto Leonardo in Lega Calcio Serie A. Difficile appiccicare quest’etichetta a Conte o Mancini, che hanno una lunga carriera alle spalle e conoscono Coverciano meglio di chi li avrebbe dovuti scegliere. Più semplice poterlo fare con Pirlo: se di Guardiola si poteva dire che fossero Maldini e Leonardo a ragionare come lui, la filosofia del “Maestro” è comunque vicina a un calcio moderno e propositivo. Per carità: Pep l’ha messa in atto, vincendo ovunque. Quella di Pirlo è una bella idea, finora, solo in potenza: da calciatore ha illuminato il campo, da allenatore è partito bruciando le tappe, con la Juventus del ciclo d’oro concluso proprio con lui. In bianconero ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, poi le avventure non troppo felici al Fatih Karagumruk e alla Sampdoria, fino alla promozione nel massimo campionato degli Emirati Arabi Uniti conquistata la scorsa stagione con lo United FC. Il contratto con il club di Dubai, per la cronaca, non è mai stato un problema: Pirlo aspettava solo una chiamata, partita non appena è arrivato il no di Guardiola. Il gap tra i rispettivi curriculum, ma pure con quello dei candidati rimasti solo nelle idee di chi ha seguito da fuori il casting, è ovviamente il primo scoglio da affrontare. A fargli da scudo, la credibilità di Maldini, Leonardo e Malagò, abbastanza carismatici da ricoprire il ruolo di frontman che altrimenti sarebbe stato di Guardiola.