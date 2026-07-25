Abodi e il nuovo ct Italia: "Pirlo e Guardiola talmente distanti, io lo avrei tenuto nascosto"

Dopo il terzo disastro della mancata qualificazione al Mondiale , l'addio di Gattuso e le dimissioni di Gravina , il calcio italiano ha deciso di cambiare volto affidando la scelte al nuovo presidente federale Malagò che ha individuato in Maldini e Leonardo le figure fondamentali per provare a riportare il sistema azzurro al vertice. La scelta del ct, dopo il no di Guardiola , è ricaduta su Andrea Pirlo che ha battuto la concorrenza di Roberto Mancini e Antonio Conte . L'ex tecnico della Juventus, reduce da un'annata in seconda divisione negli Emirati Arabi con il raggiungimento di una prima storica promozione per il club United FC, sarà chiamato a riportare risultati con la Nazionale. Una sfida non semplice sulla quale è intervenuto anche il ministro Andrea Abodi ai microfoni di Sky Tg24.

Le parole di Abodi

"Mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormente", ha detto il ministro per lo sport e per i giovani. "Il campo dirà se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante - ha aggiunto -. Io resto il primo supporter del ct e della nazionale che per me è la squadra del cuore". Poi sul 'no' di Pep Guardiola alla nazionale: "Non so se ci abbia pensato veramente. Lui e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che senza una certezza del sì avrei tenuto nascosta la pista Guardiola".