Pirlo: "Italia, un disastro. Del Piero o Totti? Non avrei scelto, con me giocavano insieme"

Era il 6 luglio 2026. Intervistato dal Daily Mail, l'allenatore Andrea Pirlo aveva risposto a diverse domande sulla situazione del calcio italiano, che stava vivendo l'assenza dal terzo Mondiale di fila dopo l'eliminazione dei playoff per mano della Bosnia/Erzegovina. Parole, quelle, che rappresentavano al meglio la frustazione di un'intera nazione in seguito all'ennesimo fallimento sportivo. Nemmeno un mese dopo, l'ex Juventus si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia e, di fatto, la figura predisposta per riportare gli Azzurri ai fasti del passato.
Il sogno e il retroscena
"Allenare in Premier League è il sogno di tutti", aveva dichiarato il quarantasettenne al Daily Mail. Proprio il campionato inglese poteva essere una tappa del suo percorso da allenatore, prima di virare verso Coverciano: "Ho ricevuto offerte per allenare in Premier League in passato, ma ho deciso diversamente. Certo, credo che tutti sognino di giocare o allenare in Premier League, perché è uno dei migliori campionati al mondo".
Del Piero o Totti?
Una domanda aveva divertito Andrea Pirlo: chi scegliere tra Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Diplomatico, l'ex allenatore della Juventus ha vinto la Coppa del Mondo del 2006 con entrambi. Anche per questo, forse, ha deciso di non esporsi: "Sono due ottimi giocatori, uno più offensivo, l'altro più a centrocampo, ma potrebbero giocare benissimo insieme. Quindi non voglio scegliere! Non c'è un favorito. Scelgo entrambi. Sono entrambi bravissimi (ride, ndr)".
Il futuro dell'Italia
Ricevuto il no di Pep Guardiola, i vertici della Figc hanno virato con decisione su Andrea Pirlo. Adesso l'attuale allenatore dello United FC dovrà liberarsi dal club degli Emirati Arabi e poi potrà iniziare la nuova avventura. A inizio luglio, l'ex allenatore bianconero aveva commentato il momento negativo dell'Italia: "Sfortunatamente, è un momento davvero difficile per la squadra Nazionale Italiana. Abbiamo mancato la qualificazione alla Coppa del Mondo per tre volte di fila. È un bel disastro".
Anche Andrea Pirlo, che ha vinto ogni trofeo possibile da calciatore, non ha nascosto la frustrazione per il momento, ma guardava speranzoso al futuro: "Non è facile per noi, ma è ciò che ci meritiamo in quanto è ciò che siamo diventati. Quindi, penso che dobbiamo prepararci per il futuro, prepararci per qualificarci per gli Europei [Euro 2028] e poi, si spera, nella prossima Coppa del Mondo".
Quando è attesa l'ufficialità
Parole quasi profetiche, ora la voglia di iniziare la nuova avventura. Dopo aver detto sì alla proposta del direttore tecnico Paolo Maldini, del presidente federale Giovanni Malagò e dell'advisor Leonardo, Andrea Pirlo dovrà liberarsi dall'United FC con cui è legato fino al 30 giugno 2027. Poi firmerà il contratto con la Federazione e l'annuncio potrebbe arrivare entro la fine della settimana. Nello staff dell'ex Juve anche Roberto Baronio, vice ai tempi dell'esperienza in bianconero e culminata con la vittoria di due trofei (una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia).
I prossimi impegni della Nazionale
Un mese dopo quell'intervista, sarà proprio l'ex centrocampista a provare a risollevare le sorti dell'Italia. Il futuro prossimo di Pirlo sarà la Nations League, che gli Azzurri affronteranno tra settembre e novembre 2026. Il 25 settembre ci sarà la sfida col Belgio, poi tre giorni dopo la trasferta con la Turchia. Seguiranno due test anche a ottobre: prima il 2 ottobre la trasferta in Francia, poi il 5 ottobre ancora contro la Turchia. Il cammino degli Azzurri si chiuderà a novembre con le ultime due gare contro Francia (12 novembre) e Belgio (16 novembre).
Oddo: "Ci sono preconcetti, ma Pirlo farà bene"
"Su Andrea ci sono dei preconcetti, è bravo e può fare bene. Abbiamo la riprova di De La Fuente, che ha sempre allenato le giovanili e ora è campione del mondo. Lui e Maldini sono le persone giuste per riportare l'Italia al Mondiale, io me lo auguro. Ma non dimentichiamo che gli attori principali sono i giocatori. C'è un movimento da far ripartire e non è semplice", così ha esordito Massimo Oddo all'Ansa. Il campione del mondo del 2006 ha poi parlato della scelta: "Mi da fastidio quando si dice che non ha una grande carriera da allenatore, senza però contestualizzare. Alla Juve ha vinto due competizioni ed è arrivato in Champions, in Turchia ha portato una neopromossa al settimo posto, ha vinto il campionato l'anno scorso".
Oddo applaude la scelta: "Mi è piaciuto che Maldini non si sia fatto condizionare dalla storia, prendendo un allenatore in cui crede. Ad oggi sono rare le occasioni in cui i direttori si prendono queste responsabilità. Sarri oggi è un grande allenatore che ha avuto dieci esoneri, Guardiola ha fallito al Bayern Monaco e fatto benissimo dopo. Un allenatore non fa miracoli, è troppo facile addossargli le responsabilità quando le cose vanno male. Bisogna guardare il contesto, ma è sempre un lavoro di squadra".
Era il 6 luglio 2026. Intervistato dal Daily Mail, l'allenatore Andrea Pirlo aveva risposto a diverse domande sulla situazione del calcio italiano, che stava vivendo l'assenza dal terzo Mondiale di fila dopo l'eliminazione dei playoff per mano della Bosnia/Erzegovina. Parole, quelle, che rappresentavano al meglio la frustazione di un'intera nazione in seguito all'ennesimo fallimento sportivo. Nemmeno un mese dopo, l'ex Juventus si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia e, di fatto, la figura predisposta per riportare gli Azzurri ai fasti del passato.
Il sogno e il retroscena
"Allenare in Premier League è il sogno di tutti", aveva dichiarato il quarantasettenne al Daily Mail. Proprio il campionato inglese poteva essere una tappa del suo percorso da allenatore, prima di virare verso Coverciano: "Ho ricevuto offerte per allenare in Premier League in passato, ma ho deciso diversamente. Certo, credo che tutti sognino di giocare o allenare in Premier League, perché è uno dei migliori campionati al mondo".
Del Piero o Totti?
Una domanda aveva divertito Andrea Pirlo: chi scegliere tra Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Diplomatico, l'ex allenatore della Juventus ha vinto la Coppa del Mondo del 2006 con entrambi. Anche per questo, forse, ha deciso di non esporsi: "Sono due ottimi giocatori, uno più offensivo, l'altro più a centrocampo, ma potrebbero giocare benissimo insieme. Quindi non voglio scegliere! Non c'è un favorito. Scelgo entrambi. Sono entrambi bravissimi (ride, ndr)".