Pirlo: "Italia, un disastro. Del Piero o Totti? Non avrei scelto, con me giocavano insieme"

Oddo: "Ci sono preconcetti, ma Pirlo farà bene"

"Su Andrea ci sono dei preconcetti, è bravo e può fare bene. Abbiamo la riprova di De La Fuente, che ha sempre allenato le giovanili e ora è campione del mondo. Lui e Maldini sono le persone giuste per riportare l'Italia al Mondiale, io me lo auguro. Ma non dimentichiamo che gli attori principali sono i giocatori. C'è un movimento da far ripartire e non è semplice", così ha esordito Massimo Oddo all'Ansa. Il campione del mondo del 2006 ha poi parlato della scelta: "Mi da fastidio quando si dice che non ha una grande carriera da allenatore, senza però contestualizzare. Alla Juve ha vinto due competizioni ed è arrivato in Champions, in Turchia ha portato una neopromossa al settimo posto, ha vinto il campionato l'anno scorso".