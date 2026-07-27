Maldini-Leonardo, da Pirlo al gelo: cosa è successo e perché ora possono lasciare l’Italia

Una corrente fredda dalla Russia ha congelato la nomina di Andrea Pirlo a ct dell’Italia . E una seconda, giunta ieri sera, potrebbe addirittura spazzarla via. Ma andiamo con ordine: la prima corrente ha scatenato a contatto col caldo italiano una tempesta di polemiche. Non si può definire altrimenti la dura presa di posizione di gran parte del mondo politico contro il tecnico, per il suo ruolo di testimonial dell’agenzia di scommesse russa Fonbet , che ha sfruttato la sua popolarità e quella di altri campioni per promuovere, oltre alla propria attività, anche l’immagine della Russia di Putin .

Le critiche politiche e il possibile addio di Pirlo a Fonbet

«Chi fa, o ha fatto, propaganda per Putin non dovrebbe ricoprire cariche nazionali», ha sentenziato ad esempio il leader di Azione Carlo Calenda, per citare uno tra i politici che hanno espresso contrarietà anche retroattiva.

Malagò approfondisce il caso: arriva la smentita dello United Fc

Il tema è scottante e la massiccia levata di scudi ha spinto il presidente federale Giovanni Malagò a riflettere e approfondire i termini del legame di Pirlo con Fonbet. Ed è riguardo a questo aspetto che ieri sera è arrivata la seconda ondata di gelo. L’entourage di Sergey Lomakin, presidente dello United Fc ha smentito interessi e legami con Fonbet: «Il signor Lomakin e non ha alcun interesse nella Fonbet e lo United Fc non ha alcun legame con l’agenzia». Il che cancellerebbe l’ipotesi che il ruolo da testimonial di Fonbet di Pirlo fosse figlio di una clausola, accettata superficialmente, nel contratto da allenatore dello United. Si tratterebbe invece di una scelta personale, più complicata da difendere.

La posizione di Malagò, Maldini e Leonardo sulla scelta del ct

Malagò come primo atto da presidente della Figc ha affidato Maldini e Leonardo la scelta del ct e la riforma del calcio italiano ed era pronto a sostenere la loro decisione di affidare l’Italia a Pirlo, da subito divisiva da un punto di vista tecnico. Che la scelta risulti divisiva anche sul piano etico e morale è però un’altra questione, inattesa, che il presidente federale sta esaminando. Assieme agli stessi Maldini e Leonardo, ai quali non vorrebbe togliere quell’autonomia che lui stesso ha voluto concedere loro e che è stata la chiave del loro sì alla proposta di entrare in Federazione. E che non sono certo soddisfatti di quanto sta avvenendo.