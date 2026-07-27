Maldini-Leonardo, da Pirlo al gelo: cosa è successo e perché ora possono lasciare l’Italia

Una corrente fredda dalla Russia ha congelato la nomina di Andrea Pirlo a ct dell’Italia. E una seconda, giunta ieri sera, potrebbe addirittura spazzarla via. Ma andiamo con ordine: la prima corrente ha scatenato a contatto col caldo italiano una tempesta di polemiche. Non si può definire altrimenti la dura presa di posizione di gran parte del mondo politico contro il tecnico, per il suo ruolo di testimonial dell’agenzia di scommesse russa Fonbet, che ha sfruttato la sua popolarità e quella di altri campioni per promuovere, oltre alla propria attività, anche l’immagine della Russia di Putin.
Le critiche politiche e il possibile addio di Pirlo a Fonbet
«Chi fa, o ha fatto, propaganda per Putin non dovrebbe ricoprire cariche nazionali», ha sentenziato ad esempio il leader di Azione Carlo Calenda, per citare uno tra i politici che hanno espresso contrarietà anche retroattiva.
Malagò approfondisce il caso: arriva la smentita dello United Fc
Il tema è scottante e la massiccia levata di scudi ha spinto il presidente federale Giovanni Malagò a riflettere e approfondire i termini del legame di Pirlo con Fonbet. Ed è riguardo a questo aspetto che ieri sera è arrivata la seconda ondata di gelo. L’entourage di Sergey Lomakin, presidente dello United Fc ha smentito interessi e legami con Fonbet: «Il signor Lomakin e non ha alcun interesse nella Fonbet e lo United Fc non ha alcun legame con l’agenzia». Il che cancellerebbe l’ipotesi che il ruolo da testimonial di Fonbet di Pirlo fosse figlio di una clausola, accettata superficialmente, nel contratto da allenatore dello United. Si tratterebbe invece di una scelta personale, più complicata da difendere.
La posizione di Malagò, Maldini e Leonardo sulla scelta del ct
Malagò come primo atto da presidente della Figc ha affidato Maldini e Leonardo la scelta del ct e la riforma del calcio italiano ed era pronto a sostenere la loro decisione di affidare l’Italia a Pirlo, da subito divisiva da un punto di vista tecnico. Che la scelta risulti divisiva anche sul piano etico e morale è però un’altra questione, inattesa, che il presidente federale sta esaminando. Assieme agli stessi Maldini e Leonardo, ai quali non vorrebbe togliere quell’autonomia che lui stesso ha voluto concedere loro e che è stata la chiave del loro sì alla proposta di entrare in Federazione. E che non sono certo soddisfatti di quanto sta avvenendo.
Le conseguenze delle polemiche su Pirlo e il futuro della Nazionale
Come lo stesso Pirlo, in ritiro in Austria con lo United Fc. C’è la sensazione che almeno parte delle polemiche siano strumentali e mosse dallo scopo di contestare la scelta tecnica. Una situazione che Maldini e Leonardo difficilmente accetterebbero e che potrebbe portarli a farsi da parte. Diverso il caso se si convincessero in prima persona che l’ipotesi Pirlo a questo punto (soprattutto dopo il comunicato di Lomakin) sarebbe troppo divisiva, per il bene di una Nazionale a cui sarebbe utile compattezza.
Il conflitto di interessi sui figli di Pirlo e Maldini
Compattezza che Malagò, Maldini e Leonardo potrebbero trovare, anzi, mantenere, anche sul nome di Pirlo, se le riflessioni e gli approfondimenti di queste ore porteranno il presidente federale a ritenere legittime le critiche per la scelta del tecnico, ma eccessivi i veti a fronte di una pronta rescissione del legame di Pirlo con Fonbet e di una sua presa di posizione a riguardo. A quel punto rimarrebbe, e si porrebbe a prescindere dal ct per il direttore tecnico, la questione dei ruoli dei rispettivi figli, Niccolò Pirlo e Christian Maldini, nelle agenzie Youfirst e GR Sport che si occupano di procure di calciatori. In questo caso le possibili polemiche sarebbero legate a un conflitto di interesse, come quando nel 2016 Marcello Lippi rinunciò al ruolo di dt azzurro per l’incompatibilità, affermata dalla Corte Federale, con il lavoro da procuratore del figlio Davide. I figli di Pirlo e Maldini non sono agenti e quindi il caso è diverso, ma lavorano - prevalentemente nello scouting - per agenzie che hanno nell’attività da procuratori il proprio centro. E sarà probabilmente opportuna una presa di posizione ufficiale che sgombri il campo da equivoci. Ma oggi è il problema minore. Soprattutto per Pirlo.
Una corrente fredda dalla Russia ha congelato la nomina di Andrea Pirlo a ct dell’Italia. E una seconda, giunta ieri sera, potrebbe addirittura spazzarla via. Ma andiamo con ordine: la prima corrente ha scatenato a contatto col caldo italiano una tempesta di polemiche. Non si può definire altrimenti la dura presa di posizione di gran parte del mondo politico contro il tecnico, per il suo ruolo di testimonial dell’agenzia di scommesse russa Fonbet, che ha sfruttato la sua popolarità e quella di altri campioni per promuovere, oltre alla propria attività, anche l’immagine della Russia di Putin.
Le critiche politiche e il possibile addio di Pirlo a Fonbet
«Chi fa, o ha fatto, propaganda per Putin non dovrebbe ricoprire cariche nazionali», ha sentenziato ad esempio il leader di Azione Carlo Calenda, per citare uno tra i politici che hanno espresso contrarietà anche retroattiva.
Malagò approfondisce il caso: arriva la smentita dello United Fc
Il tema è scottante e la massiccia levata di scudi ha spinto il presidente federale Giovanni Malagò a riflettere e approfondire i termini del legame di Pirlo con Fonbet. Ed è riguardo a questo aspetto che ieri sera è arrivata la seconda ondata di gelo. L’entourage di Sergey Lomakin, presidente dello United Fc ha smentito interessi e legami con Fonbet: «Il signor Lomakin e non ha alcun interesse nella Fonbet e lo United Fc non ha alcun legame con l’agenzia». Il che cancellerebbe l’ipotesi che il ruolo da testimonial di Fonbet di Pirlo fosse figlio di una clausola, accettata superficialmente, nel contratto da allenatore dello United. Si tratterebbe invece di una scelta personale, più complicata da difendere.
La posizione di Malagò, Maldini e Leonardo sulla scelta del ct
Malagò come primo atto da presidente della Figc ha affidato Maldini e Leonardo la scelta del ct e la riforma del calcio italiano ed era pronto a sostenere la loro decisione di affidare l’Italia a Pirlo, da subito divisiva da un punto di vista tecnico. Che la scelta risulti divisiva anche sul piano etico e morale è però un’altra questione, inattesa, che il presidente federale sta esaminando. Assieme agli stessi Maldini e Leonardo, ai quali non vorrebbe togliere quell’autonomia che lui stesso ha voluto concedere loro e che è stata la chiave del loro sì alla proposta di entrare in Federazione. E che non sono certo soddisfatti di quanto sta avvenendo.