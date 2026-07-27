Pirlo o rivoluzione, l’Italia studia il ribaltone: Mancini, Conte e i nomi a sorpresa

Palladino, Pioli e Silvio Baldini: le alternative se restano Maldini e Leonardo

Come scritto, queste sono due soluzioni pronte che potrebbero essere però prese se Maldini e Leonardo diranno addio. Oggi è davvero complicato pensare che i due possano rimanere al loro posto se verrà bocciata la loro prima scelta da responsabili dell'area tecnica federale, ovvero Pirlo. Se però i due dovessero rimanere e non venissero incontro alle "necessità" di Malagò - Maldini e Leonardo hanno ottenuto e ricevuto carta bianca, potrebbero andare d'amore e d'accordo con un carattere come quello di Conte? -, valuterebbero sicuramente delle soluzioni simili a Pirlo. Non potendo andare su altri "figli" del 2006 come Grosso e De Rossi, legati contrattualmente a due club di Serie A (impossibile immaginare degli sgarbi del genere a Fiorentina e Genoa a fine luglio), potrebbero indirizzarsi su Palladino, tecnico che con Monza, Fiorentina e Atalanta ha fatto vedere di puntare sui giovani, mostrando un calcio aggressivo, ma pure pragmatico (è uno degli eredi designati di Gasperini). Alternativa? Pioli, con cui Maldini ha già lavorato e vinto uno scudetto al Milan. Certo nella stagione '22-23 c'erano state delle incomprensioni, ma chi conosce i due, rassicura siano state ampiamente superate. Il nome a sorpresa? Silvio Baldini, promosso dall’Under 21, ma profilo che divide.