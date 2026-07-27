Nuovo ct Italia, due fronti in gioco: i preferiti di Maldini e Leonardo e i nomi di Malagò

Il presidente Giovanni Malagò avrebbe invece una visione diversa sul prossimo commissario tecnico dell'Italia. Le sue preferenze sarebbero rivolte a Roberto Mancini e Antonio Conte , due allenatori già protagonisti ad altissimi livelli e con un bagaglio di esperienza internazionale. L'orientamento del numero uno del CONI non coinciderebbe quindi con quello di Maldini e Leonardo . Proprio per questo motivo, qualora non fosse concessa loro la possibilità di scegliere liberamente il nuovo commissario tecnico, entrambi sarebbero pronti a rassegnare le dimissioni.

Malagò: "Sto ricevendo tantissimi messaggi"

Il presidente della FIGC ha parlato a Il Sole24Ore: "Il ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia. Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare. Lo stiamo facendo, anche tra mille complessità, perchè c'è da fare una trasformazione. C'è da tenere conto che siamo un Paese prima che era calciocentrico, mentre ora non lo siamo più perchè ci sono anche tanti altri sport".