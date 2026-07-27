Malagò sul caos Italia: "Brutta figura? Da vedere chi l'ha fatta. Nuovo ct, vi spiego"

"Il Ct? Stiamo lavorando. Un nome a breve arriverà". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò , all'uscita dalla sede della Federcalcio, rispondendo alle domande sul futuro della panchina azzurra e sul caso che ha spinto la Federazione a non percorrere la strada che portava a Pirlo . "Durante questo collegamento avrò ricevuto 600 o 700 messaggi, è da questa mattina che sto ricevendo tantissimi messaggi, per educazione ho sempre risposto. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia", ha aggiunto. Il ministro Andrea Abodi si era espresso così in merito alla questione Pirlo: "È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura". Immediata la risposta di Malagò: "Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta".

Malagò: "Ai Mondiali qualcuna è uscita al primo turno"

"Il nostro recupero di credibilità in termini agonistici non è scontato. Puoi avere una squadra molto forte, ma in questi Mondiali qualcuna è andata fuori al primo turno. Bisogna lavorare sui giovani, su chi ha oggi 15, 16 o 17 anni. E per costruire questo devi modificare tutta la filiera, anche sotto il punto di vista della didattica, dell'insegnamento e della cultura: è un discorso di semina, come un campo nel quale poi vai a raccogliere". Così Giovanni Malagò durante il panel del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle città italiane. "Le idee sono molto chiare, c'è da tenere conto anche del fatto che prima il Paese era calciocentrico, ora invece ci sono molte discipline che hanno portato via potenzialmente tante persone. Dobbiamo riorganizzarci tra diverse complessità ed è difficile fare una trasformazione. Il mondo dello sport, e del calcio in particolare, ha una sua presenza che allarga non solo la parte agonistica ma ha anche una funzione sociale che è sotto gli occhi di tutti". Parlando del primato di Milano nell'indice di sportività, Malagò sottolinea come il capoluogo lombardo abbia beneficiato della "spinta delle Olimpiadi, che per Milano è stata impressionante. E' stata conosciuta per le tante cose anche come città olimpica e lo sarà per la vita. Per una grande città vincere l'indice di sportività è molto più complicato", ha concluso.