Veleni, litigi e figuracce: il nome del prossimo ct dell’Italia e la verità su Chiellini

Altro giro, altra corsa. E come in ogni giostra, in questo caso chiaramente una montagna russa, si torna al punto di partenza. Ovvero a Roberto Mancini e Antonio Conte, in ordine delle attuali probabilità di essere chiamati a guidare la Nazionale italiana, ordine che potrebbe tuttavia essere soggetto nella notte ad avvitamenti vari. Molto improbabile, ma visto quanto avvenuto nelle ultime settimane è bene evitare il termine impossibile, che spunti un terzo candidato, come era accaduto quando Andrea Pirlo era entrato a sorpresa in quello che sembrava un ballottaggio tra i due ex ct e in poche ore era parso chiaro che invece era proprio lui il prescelto di Maldini e Leonardo. Poi sono arrivate (dopo i primi mugugni, in quel caso tecnici, su Pirlo) la picchiata su Pep Guardiola con mezza curva su Ancelotti e il successivo giro della morte per tornare sul tecnico dello United Fc, seguito dalla brusca virata che si è concretizzata tra sabato e ieri mattina.
Mancini o Conte
E che ha riportato tutti, appunto, alla partenza. A Mancini e Conte. A sancire quello che appariva sempre più chiaro col passare delle ore della domenica è stato un post notturno dello stesso Pirlo, che comunicava di avere «appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale» , esponendo rammarico e ragioni che potete leggere qui. A quel punto sono iniziate per il presidente federale Giovanni Malagò ore convulse su un doppio fronte: quello dirigenziale e quello del ct. Perché già nel momento in cui la nomina di Pirlo è entrata in discussione era stato chiaro che un dietro front sul tecnico avrebbe potuto provocarne un altro da parte di Maldini e Leonardo. E così è infatti stato. E da ieri l’ex presidente del Coni si trova a dover cercare almeno un direttore tecnico (per l’advisor si potrà anche aspettare un po’ di più) che ricopra quel ruolo di “presidente” del club Italia che proprio Malagò aveva voluto introdurre, e ovviamente un commissario tecnico. Scelta, quest’ultima, riguardo alla quale le dimissioni di Maldini e Leonardo, sicuramente fonte di rammarico per il presidente Figc che li aveva fortemente voluti, potrebbero offrirgli almeno un lato positivo: una maggiore libertà di scelta sul ct.
La speranza
Scelta che probabilmente stavolta Malagò prenderà in prima persona anche per accelerare i tempi, nella speranza di poter annunciare il nuovo commissario tecnico già nel Consiglio federale di oggi alle 12. Speranza non semplice da concretizzare visti i tempi strettissimi, ma che potrebbe anche trasformarsi in realtà se la scelta dovesse cadere su Roberto Mancini: amico di vecchia data di Malagò, con lui c’erano già stati contatti e il ct campione dell’Europeo 2021 aveva trovato un’intesa su un ingaggio da due milioni a stagione. Una volta scelto, Malagò potrebbe subito quantomeno indicarlo, se non annunciarlo ufficialmente.
Rischio commissariamento
Come detto, però, per quanto favorito non è detto che Mancini sia il prescelto. La Lega di Serie A, che è sempre stata la componente principale del sostegno a Malagò, non ha mancato di far sapere fin dall’inizio del casting di ritenere Antonio Conte l’uomo ideale per guidare la risalita della Nazionale dopo il flop della terza mancata qualificazione ai Mondiali consecutiva. E di essere disposta (anche se su questo non c’è unanimità) pure ad aiutare la Federazione sull’ingaggio. Ingaggio riguardo al quale nessuno ha mai discusso con Conte, per il semplice motivo che l’ex tecnico del Napoli, pur essendo ritenuto uno dei papabili fin dalle dimissioni di Gattuso (lui stesso si era fatto avanti dicendo «Fossi presidente federale un pensiero al sottoscritto lo farei»), non è mai stato contattato. Ed è difficile pensare che possa aver trovato un accordo tra stanotte e questa mattina. Ma i tempi potrebbero non essere molto più lunghi. Non dovrebbe neppure pesare il fatto di essere considerato una quarta scelta, visto che le scelte precedenti erano state fatte da vertici che non ci sono più e lui, o Mancini, sarebbero la prima scelta di Malagò. Una scelta, nel caso di Mancini, che il presidente federale potrebbe anche chiedere alla Serie A di accettare, perché è vero che la Lega è stata il suo sostegno, ma lo è altrettanto che lui è stato uno scudo contro il commissariamento.
Priorità al ct
E che ne penserebbe invece di Mancini o Conte il nuovo direttore tecnico? Bene. Intanto perché potrebbe essere scelto dopo, e se non fosse d’accordo potrebbe rifiutare. E poi perché i nomi valutati, a ieri sera non ancora contattati, si troverebbero bene con entrambi. Da Giorgio Chiellini, al momento il preferito, che tuttavia sarebbe difficile convincere a lasciare la Juve, fino a Claudio Ranieri. Ma ora la priorità è il ct.
Botta e risposta Abodi-Malagò
Dall’azzardo alla brutta figura, prontamente rimandata al mittente. Gli ultimi convulsi giorni del calcio italiano non hanno sancito solo la sorta di esonero anticipato di Andrea Pirlo dal ruolo di ct che ancora non ricopriva e la fine dell’esperienza federale di Paolo Maldini e Leonardo. Hanno segnato anche la fine della tregua tra il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e il nuovo presidente federale, Giovanni Malagò. E l’inizio di una fase accesa del braccio di ferro tra politica e sport riguardo al calcio.
Amici mai
Abodi e Malagò non sono mai andati d’amore e d’accordo: dal contrasto sulla proposta del ministro, nel 2024, di istituire un’agenzia governativa che controllasse i conti dei club di calcio e basket, definita dall’allora presidente del Coni una violazione dell’autonomia dello sport, fino alla richiesta, a inizio giugno, di un parere sull’eleggibilità di Malagò alla presidenza della Figc avanzata da Abodi all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) e al Collegio di Garanzia del Coni. Passando, alla fine dei Giochi Olimpici del 2024, all’invito di Abodi a Malagò a lasciare la presidenza del Coni («Dalle poltrone ci si deve anche alzare» la sua frase, definita «Caduta di stile» dal destinatario). Alla stessa presentazione delle candidature di Malagò e Giancarlo Abete alla presidenza della Federcalcio, che lui dopo la mancata qualificazione al Mondiale avrebbe voluto commissariare, Abodi non aveva nascosto i pregressi: «Auguri al mio fraterno amico Giancarlo Abete e al mio diversamente amico Giovanni Malagò, perché si è amici anche quando la si pensa in maniera differente». E ad elezione avvenuta aveva chiamato all’azione il neopresidente: «La differenza non la fanno solo le persone, ma le cose che fanno. Sarà fondamentale vedere quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente. Credo sia tempo di passare dalle parole ai fatti e di fare le riforme. Da parte nostra (della politica, ndr) le condizioni ci sono sempre state». Si può essere amici anche quando la si pensa diversamente, ma quando questo succede spesso è facile litigare. E la tensione è salita velocemente tra Abodi e Malagò e tra la politica e il calcio durante la difficoltosa ricerca di un ct per la Nazionale. Tanto che sabato, pur elogiando il progetto di riforma del calcio italiano presentato da Maldini e Leonardo, Abodi aveva definito un «azzardo parlare di Guardiola senza avere ragionevole certezza del suo assenso, vista l’enorme distanza con l’alternativa (Pirlo, ndr)».
La brutta figura
Ieri mattina la stoccata, dopo il dietro front notturno su Pirlo da parte della Federazione. Dietro front su spinta della politica, insorta a netta maggioranza contro la scelta per l’ormai nota questione del ruolo del tecnico come testimonial della russa Fonbet: «Una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata - aveva attaccato Abodi -. Adesso c’è da recuperare una brutta figura». Non si è fatta attendere la controstoccata di Malagò, nel pomeriggio all’ingresso dell’incontro con le componenti federali: «Brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta...». Controstoccata doppiata all’uscita dalla riunione: «A chi mi riferivo? Ognuno è libero di interpretare... Ma devo dire che il mondo di Andrea Abodi, col quale oggi i rapporti sono eccezionali, di brutte figure non dovrebbe parlare perché ce ne sono state davvero tante...». Replica finale, per ora, di Abodi: «Malagò mi ricorda un po’ Gigi Proietti. Su Pirlo da parte mia non c’è stata nessuna pressione. Credo che il binomio Russia-betting non aiuti, ma non ho chiesto niente. Ora abbiamo l’esigenza di una soluzione e mi aspetto di recuperare da una figuraccia che è stata fatta e mi interessa limitatamente attribuire responsabilità, ma quello che è successo non doveva succedere».
Altro giro, altra corsa. E come in ogni giostra, in questo caso chiaramente una montagna russa, si torna al punto di partenza. Ovvero a Roberto Mancini e Antonio Conte, in ordine delle attuali probabilità di essere chiamati a guidare la Nazionale italiana, ordine che potrebbe tuttavia essere soggetto nella notte ad avvitamenti vari. Molto improbabile, ma visto quanto avvenuto nelle ultime settimane è bene evitare il termine impossibile, che spunti un terzo candidato, come era accaduto quando Andrea Pirlo era entrato a sorpresa in quello che sembrava un ballottaggio tra i due ex ct e in poche ore era parso chiaro che invece era proprio lui il prescelto di Maldini e Leonardo. Poi sono arrivate (dopo i primi mugugni, in quel caso tecnici, su Pirlo) la picchiata su Pep Guardiola con mezza curva su Ancelotti e il successivo giro della morte per tornare sul tecnico dello United Fc, seguito dalla brusca virata che si è concretizzata tra sabato e ieri mattina.
Mancini o Conte
E che ha riportato tutti, appunto, alla partenza. A Mancini e Conte. A sancire quello che appariva sempre più chiaro col passare delle ore della domenica è stato un post notturno dello stesso Pirlo, che comunicava di avere «appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale» , esponendo rammarico e ragioni che potete leggere qui. A quel punto sono iniziate per il presidente federale Giovanni Malagò ore convulse su un doppio fronte: quello dirigenziale e quello del ct. Perché già nel momento in cui la nomina di Pirlo è entrata in discussione era stato chiaro che un dietro front sul tecnico avrebbe potuto provocarne un altro da parte di Maldini e Leonardo. E così è infatti stato. E da ieri l’ex presidente del Coni si trova a dover cercare almeno un direttore tecnico (per l’advisor si potrà anche aspettare un po’ di più) che ricopra quel ruolo di “presidente” del club Italia che proprio Malagò aveva voluto introdurre, e ovviamente un commissario tecnico. Scelta, quest’ultima, riguardo alla quale le dimissioni di Maldini e Leonardo, sicuramente fonte di rammarico per il presidente Figc che li aveva fortemente voluti, potrebbero offrirgli almeno un lato positivo: una maggiore libertà di scelta sul ct.
La speranza
Scelta che probabilmente stavolta Malagò prenderà in prima persona anche per accelerare i tempi, nella speranza di poter annunciare il nuovo commissario tecnico già nel Consiglio federale di oggi alle 12. Speranza non semplice da concretizzare visti i tempi strettissimi, ma che potrebbe anche trasformarsi in realtà se la scelta dovesse cadere su Roberto Mancini: amico di vecchia data di Malagò, con lui c’erano già stati contatti e il ct campione dell’Europeo 2021 aveva trovato un’intesa su un ingaggio da due milioni a stagione. Una volta scelto, Malagò potrebbe subito quantomeno indicarlo, se non annunciarlo ufficialmente.