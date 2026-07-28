Veleni, litigi e figuracce: il nome del prossimo ct dell’Italia e la verità su Chiellini

Amici mai

Abodi e Malagò non sono mai andati d’amore e d’accordo: dal contrasto sulla proposta del ministro, nel 2024, di istituire un’agenzia governativa che controllasse i conti dei club di calcio e basket, definita dall’allora presidente del Coni una violazione dell’autonomia dello sport, fino alla richiesta, a inizio giugno, di un parere sull’eleggibilità di Malagò alla presidenza della Figc avanzata da Abodi all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) e al Collegio di Garanzia del Coni. Passando, alla fine dei Giochi Olimpici del 2024, all’invito di Abodi a Malagò a lasciare la presidenza del Coni («Dalle poltrone ci si deve anche alzare» la sua frase, definita «Caduta di stile» dal destinatario). Alla stessa presentazione delle candidature di Malagò e Giancarlo Abete alla presidenza della Federcalcio, che lui dopo la mancata qualificazione al Mondiale avrebbe voluto commissariare, Abodi non aveva nascosto i pregressi: «Auguri al mio fraterno amico Giancarlo Abete e al mio diversamente amico Giovanni Malagò, perché si è amici anche quando la si pensa in maniera differente». E ad elezione avvenuta aveva chiamato all’azione il neopresidente: «La differenza non la fanno solo le persone, ma le cose che fanno. Sarà fondamentale vedere quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente. Credo sia tempo di passare dalle parole ai fatti e di fare le riforme. Da parte nostra (della politica, ndr) le condizioni ci sono sempre state». Si può essere amici anche quando la si pensa diversamente, ma quando questo succede spesso è facile litigare. E la tensione è salita velocemente tra Abodi e Malagò e tra la politica e il calcio durante la difficoltosa ricerca di un ct per la Nazionale. Tanto che sabato, pur elogiando il progetto di riforma del calcio italiano presentato da Maldini e Leonardo, Abodi aveva definito un «azzardo parlare di Guardiola senza avere ragionevole certezza del suo assenso, vista l’enorme distanza con l’alternativa (Pirlo, ndr)».