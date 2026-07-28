Dal boomerang alla sommossa popolare: i 16 giorni amarissimi di Maldini e Leonardo

Sedici - 16! - giorni. Tanto è durato il “regno” azzurro di Paolo Maldini e Leonardo. I due, dopo essere stati corteggiati a lungo dal neo presidente Giovanni Malagò, erano stati annunciati ufficialmente sul sito della Figc l’11 luglio: Maldini direttore tecnico della Federazione e presidente del Club Italia; Leonardo al suo fianco nella qualità di advisor. Ieri, ma lo si era già intuito nel weekend e soprattutto nella notte fra domenica e lunedì con lo stop alla trattativa per designare Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, sono arrivate le dimissioni del duo che aveva già lavorato insieme per una stagione nel Milan targato Elliott nell’annata ’18-19. Maldini e Leonardo, giusto o sbagliato che sia, hanno deciso di non mettere da parte le loro idee.
I due erano stati scelti con un preciso compito, rilanciare il calcio italiano, la nazionale maggiore, certamente, ma anche tutto il movimento sottostante. Soprattutto, era stata promessa loro massima autonomia, aspetto fondamentale per due personalità forti abituate a tirare dritto per la propria strada. Per questo, quando le loro idee sono state contrastate in particolare a livello politico, ma probabilmente anche dall’interno, hanno preso la via dell’uscita. Nessun compromesso. Malagò ha provato a capire se ci fossero i margini per proseguire insieme, ma quando sono tornati in auge i nomi di Mancini e Conte, i due ex rossoneri hanno mantenuto la loro linea, hanno sussurrato un profilo sulla falsariga di Pirlo, quello Thiago Motta - senza però approfondimenti specifici tant’è che non è stato contattato - e, ricevuto un altro no, hanno detto addio.
Dal sogno Pep all'addio
E pensare che solamente cinque giorni fa, il 23 luglio, Malagò presentava così Maldini e Leonardo alla platea dei presidenti della Serie A nella riunione in Lega Calcio: «Ci ho messo due settimane a convincerli, con loro abbiamo stilato un progetto che va oltre il ct. La condivisione è fondamentale - il passaggio cruciale dell'intervento del numero uno della Figc -. Io parlo di progetto a 6 anni, sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10». Non siamo arrivati neanche al mese. Maldini e Leonardo in Lega Calcio si erano presentati con un biglietto da visita che aveva fatto battere i cuori a tutti, il corteggiamento a Pep Guardiola, anche se avevano comunque raccolto subito critiche, alcune pure strumentali, come quella sulla richiesta economica da 20 milioni d'ingaggio, mai pervenuta. Nel weekend precedente, partendo venerdì dopo aver visitato il centro di Coverciano, i due erano volati a Barcellona per corteggiare il tecnico catalano. Un tentativo estremo per convincere uno dei migliori allenatori del mondo a rinunciare all'anno sabbatico preso per stare vicino alla famiglia dopo la lunga esperienza a Manchester. Un tentativo, come noto, naufragato velocemente, perché proprio la notte del 23 luglio, dopo aver illustrato i loro progetti alla Serie A, Maldini e Leonardo avevano ricevuto il garbato rifiuto del tecnico catalano: «Sono onorato, ma non me la sento».
L'ennesima pagina amara
Il sogno Guardiola si è rivelato però un boomerang per Maldini e Leonardo che, forse in maniera improvvida, si erano lasciati scappare anche la chiamata effettuata senza successo con l'amico Ancelotti. Così, quando è emerso il terzo nome, ovvero Pirlo, si è sollevata una sommossa popolare: com'è possibile passare da Guardiola a Pirlo? Il senso della contestazione. Il perché lo avevano spiegato gli stessi Maldini e Leonardo sempre il 23 luglio: «Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma ne va verificata la disponibilità», il sunto di Paolo, seguito così da Leo: «Vogliamo un allenatore che ragioni più o meno come noi, la cosa più importante è trovare sintonia di pensiero con la direzione tecnica». È chiaro che con Guardiola poteva esserci una filosofia affine, la stessa che evidentemente Maldini e Leonardo pensavano di avere con Pirlo, meno con attori protagonisti come Mancini e soprattutto Conte. Il caso Fonbet-Pirlo ha fatto il resto. Lì Maldini e Leonardo hanno capito come due dichiarazioni che avevano rilasciato sempre cinque giorni fa erano destinate a rimanere utopia: «Non ero convinto perché sapevo quanto fosse difficile mettere assieme le componenti federali, poi ho sentito che c'era di nuovo e grande volontà di partecipare a questo rinnovamento», le parole di Paolo. «C'è da costruire un'idea, la complicità fra Paolo e me aiuta, ma vediamo disponibilità da parte di tutti», quelle di Leonardo. Sedici giorni. E l'ennesima pagina amara per il nostro calcio.
Sedici - 16! - giorni. Tanto è durato il “regno” azzurro di Paolo Maldini e Leonardo. I due, dopo essere stati corteggiati a lungo dal neo presidente Giovanni Malagò, erano stati annunciati ufficialmente sul sito della Figc l’11 luglio: Maldini direttore tecnico della Federazione e presidente del Club Italia; Leonardo al suo fianco nella qualità di advisor. Ieri, ma lo si era già intuito nel weekend e soprattutto nella notte fra domenica e lunedì con lo stop alla trattativa per designare Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, sono arrivate le dimissioni del duo che aveva già lavorato insieme per una stagione nel Milan targato Elliott nell’annata ’18-19. Maldini e Leonardo, giusto o sbagliato che sia, hanno deciso di non mettere da parte le loro idee.
I due erano stati scelti con un preciso compito, rilanciare il calcio italiano, la nazionale maggiore, certamente, ma anche tutto il movimento sottostante. Soprattutto, era stata promessa loro massima autonomia, aspetto fondamentale per due personalità forti abituate a tirare dritto per la propria strada. Per questo, quando le loro idee sono state contrastate in particolare a livello politico, ma probabilmente anche dall’interno, hanno preso la via dell’uscita. Nessun compromesso. Malagò ha provato a capire se ci fossero i margini per proseguire insieme, ma quando sono tornati in auge i nomi di Mancini e Conte, i due ex rossoneri hanno mantenuto la loro linea, hanno sussurrato un profilo sulla falsariga di Pirlo, quello Thiago Motta - senza però approfondimenti specifici tant’è che non è stato contattato - e, ricevuto un altro no, hanno detto addio.