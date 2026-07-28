Dal boomerang alla sommossa popolare: i 16 giorni amarissimi di Maldini e Leonardo

L'ennesima pagina amara

Il sogno Guardiola si è rivelato però un boomerang per Maldini e Leonardo che, forse in maniera improvvida, si erano lasciati scappare anche la chiamata effettuata senza successo con l'amico Ancelotti. Così, quando è emerso il terzo nome, ovvero Pirlo, si è sollevata una sommossa popolare: com'è possibile passare da Guardiola a Pirlo? Il senso della contestazione. Il perché lo avevano spiegato gli stessi Maldini e Leonardo sempre il 23 luglio: «Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma ne va verificata la disponibilità», il sunto di Paolo, seguito così da Leo: «Vogliamo un allenatore che ragioni più o meno come noi, la cosa più importante è trovare sintonia di pensiero con la direzione tecnica». È chiaro che con Guardiola poteva esserci una filosofia affine, la stessa che evidentemente Maldini e Leonardo pensavano di avere con Pirlo, meno con attori protagonisti come Mancini e soprattutto Conte. Il caso Fonbet-Pirlo ha fatto il resto. Lì Maldini e Leonardo hanno capito come due dichiarazioni che avevano rilasciato sempre cinque giorni fa erano destinate a rimanere utopia: «Non ero convinto perché sapevo quanto fosse difficile mettere assieme le componenti federali, poi ho sentito che c'era di nuovo e grande volontà di partecipare a questo rinnovamento», le parole di Paolo. «C'è da costruire un'idea, la complicità fra Paolo e me aiuta, ma vediamo disponibilità da parte di tutti», quelle di Leonardo. Sedici giorni. E l'ennesima pagina amara per il nostro calcio.