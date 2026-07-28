"Felice alla Juve, supporto Carnevali": Chiellini allontana ogni ipotesi Italia

"Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto emerso su alcuni media che io sono molto felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo": così Giorgio Chiellini , dirigente bianconero e consigliere federale in quota Lega, smentisce la possibilità di diventare dt della nazionale, entrando in Figc per il consiglio federale in programma alle 12. Nella giornata di ieri, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo , il nome dell'ex difensore bianconero era stato accostato al ruolo di direttore tecnico della Nazionale.

Caos Italia, cosa è successo

Le parole di Chiellini arrivano in un momento particolarmente turbolento per la Nazionale italiana. Appena il giorno prima, lunedì 27 luglio, Paolo Maldini e Leonardo avevano rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi di direttore tecnico e advisor, appena sedici giorni dopo l'annuncio ufficiale della loro nomina voluta dal presidente della Figc Giovanni Malagò. Una scelta clamorosa, arrivata dopo il dietrofront della Federazione sulla candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico, la cui posizione era stata compromessa dalle polemiche legate ai suoi rapporti commerciali con un provider di scommesse russo. Proprio in queste ore il nome di Chiellini era stato accostato con insistenza al ruolo di direttore tecnico rimasto vacante, ma l'ex difensore bianconero ha voluto chiudere subito ogni discorso, ribadendo la propria volontà di restare alla Juventus e di lavorare a fianco di Carnevali.

Cosa fa Chiellini

Dopo il passaggio di consegne a Giovanni Carnevali, Ottolini è rimasto d.s. e Massara si è aggiunto come responsabile dell'area sportiva. Interpellato da Carnevali sul ruolo da ricoprire, Chiellini ha chiesto una posizione più defilata, lontana da campo e mercato, già gestiti da altre tre figure. Da qui il ruolo di chief club affairs officer. Si occupa di attività istituzionali: consigliere federale in Figc, presenza alle assemblee di Lega con Carnevali, partecipazione a eventi come quello di martedì alla Camera per la giornata in memoria dell'Heysel. Il suo ruolo resta è vario: da consigliere federale a spalla di Carnevali in Lega fino a referente bianconero per i rapporti con Eca e Uefa.

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