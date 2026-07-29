Malagò netto tra crisi della Nazionale e ricavi per il calcio: "Abbiamo obiettivi chiari, ma...".

L'Italia è ripartita con un nuovo organigramma. Dopo il caos che ha portato alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo e alla mancata nomina di Andrea Pirlo, il presidente federale Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore tecnico. Intervenuto nel corso di un'audizione in 7/a Commissione in Senato, il numero uno della FIGC ha risposto alle domande dei senatori in merito al programma per rilanciare il sistema calcistico italiano e il punto dopo giorni complicati e ricchi di colpi di scena.
Obiettivi e infrastrutture
"Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli", così ha esordito Giovanni Malagò nel corso della audizione in Senato. Il presidente della FIGC conferma di avere le idee chiare nonostante gli ultimi turbolenti giorni che hanno visto un ribaltone ai vertici della federazione.
Nel 2032, l'Italia ospiterà gli Europei con la Turchia. Stadi e infrastrutture, però, sono un argomento chiave. Il presidente federale ha così risposto: "Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del Coni".
Proventi salva calcio
Il presidente federale ha poi parlato del disegno di legge per rifondare e riformare il mondo del calcio: "C'è una volontà precisa del ddl di individuare risorse per il sistema calcio che non ricadano sul bilancio dello Stato e che siano destinate alla valorizzazione dei vivai, nel settore giovanile". E poi ha aggiunto: "La prima riguarda la pirateria, con la proposta di destinare il 10% del fondo relativo ai proventi dalla pirateria a favore del sistema calcio e del settore giovanile. Bene, ma visto che questi sono fondi che sono presi e detratti dal nostro sistema non non ho capito perché qualcun altro possa beneficiarne e non possano andare quasi per intero a noi".
Ci si auspica che una percentuale dei ricavi della scommesse, intorno al 2%, possa essere destinata al mondo del calcio. Che, secondo Malagò, "sistemerebbe praticamente tutto, anche quello che sarà l'inevitabile conseguenza di una certa riduzione del monte diritti che avverrà dopo il prossimo bando della prossima Serie A. Darebbe tranquillità".
Ricavi dalla pirateria
Il ddl Marcheschi propone di mettere a disposizione del mondo del calcio il 10% dalle sanzioni sulla pirateria. Malagò approva il disegno di legge: "Ha degli aspetti interessantissimi. Abbiamo molto bisogno che qualcosa succeda, perché non c'è dubbio che il sistema abbia una grande necessità di modificare alcune regole del gioco. Pensavo che le cose andassero meglio, ma numeri alla mano non è così. Mi dicono che le leggi ci sono, ma che manchi l'attuazione per quanto riguarda la sanzione".
Ci sarebbero, tuttavia, delle cose da modificare: "Sono almeno tre norme che vanno contro l’autonomia sportiva. Il primo è l’obbligazione della convocazione nella squadra primavera di formati da almeno tre anni, non si può obbligare; il secondo riguarda la storia delle società professionistiche, non si può fare con un colpo politico; l’ultimo il discorso della missione premiale per le società che utilizzano giocatori U23. Noi su questo ci stiamo muovendo, ma non credo debba essere un provvedimento legislativo".
Vincolo sportivo e questione agenti
"Dateci una mano a rivederlo perché c'è un grido di allarme grandissimo. Aiutarci qui vorrebbe dire farlo anche sul nuovo corso dei giovani che vogliamo perseguire. È stato fatto un errore, sull'onda che i ragazzi non dovevano essere imprigionati siamo poi passati da questo ad un cosa che il sistema non può sopportare", ha risposto Malagò dopo un'interrogazione di un senatore in merito al vincolo sportivo.
In chiusura, ha parlato anche del tema degli agenti sportivi: "Sappiamo cosa dice l'opinione pubblica. Individuate un equo compenso a livello legislativo, rispettando dei player indispensabili e mettendo un tetto".
L'Italia è ripartita con un nuovo organigramma. Dopo il caos che ha portato alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo e alla mancata nomina di Andrea Pirlo, il presidente federale Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore tecnico. Intervenuto nel corso di un'audizione in 7/a Commissione in Senato, il numero uno della FIGC ha risposto alle domande dei senatori in merito al programma per rilanciare il sistema calcistico italiano e il punto dopo giorni complicati e ricchi di colpi di scena.
Obiettivi e infrastrutture
"Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli", così ha esordito Giovanni Malagò nel corso della audizione in Senato. Il presidente della FIGC conferma di avere le idee chiare nonostante gli ultimi turbolenti giorni che hanno visto un ribaltone ai vertici della federazione.
Nel 2032, l'Italia ospiterà gli Europei con la Turchia. Stadi e infrastrutture, però, sono un argomento chiave. Il presidente federale ha così risposto: "Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del Coni".