Malagò netto tra crisi della Nazionale e ricavi per il calcio: "Abbiamo obiettivi chiari, ma...".

Proventi salva calcio

Il presidente federale ha poi parlato del disegno di legge per rifondare e riformare il mondo del calcio: "C'è una volontà precisa del ddl di individuare risorse per il sistema calcio che non ricadano sul bilancio dello Stato e che siano destinate alla valorizzazione dei vivai, nel settore giovanile". E poi ha aggiunto: "La prima riguarda la pirateria, con la proposta di destinare il 10% del fondo relativo ai proventi dalla pirateria a favore del sistema calcio e del settore giovanile. Bene, ma visto che questi sono fondi che sono presi e detratti dal nostro sistema non non ho capito perché qualcun altro possa beneficiarne e non possano andare quasi per intero a noi".