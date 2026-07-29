Mancini e Ranieri, diretta conferenza stampa Italia: tutte le dichiarazioni

Inizia oggi la nuova era della Nazionale Italiana. Al timone degli Azzurri ci sarà nuovamente Roberto Mancini, dopo le dimissioni rassegnate ormai tre anni fa. Ad affiancarlo l'ex Roma Claudio Ranieri, che all'approdo in Nazionale - nelle vesti di commissario tecnico - fu molto vicino quando sedeva sulla panchina dei giallorossi. Il terzo elemento nello staff sarà invece Giancarlo Zola. "Nella vita si fanno sempre degli errori, ma bisogna calarsi in quel contesto congiunturale, in quel preciso momento storico", dice Malagò che ieri ha nominato Roberto Mancini nuovo commissario tecnico tornando, dunque, sulla sua prima idea."Non voglio assolutamente alimentare nessuna polemica. Io penso che sia arrivato il momento di tifare tutti per la Nazionale italiana". Su Mancini e sulle sue dimissioni, nell'agosto del 2023, per poi firmare un contratto milionario con la Federcalcio dell'Arabia Saudita, ha commentato: "Da parte sua c'era la massima disponibilità a scusarsi, cosa che ha già fatto pubblicamente", dice Malagò convinto che Mancini e Ranieri andranno d'accordo: "Devono diventare sempre di più una coppia di fatto. Perché uno dei motivi per cui è arrivato a bordo Claudio Ranieri, è perché condivide in pieno la scelta di Roberto Mancini". In diretta dalla Sala Conferenze Mario Valitutti di Coverciano, la prima conferenza stampa del nuovo commissario tecnico e del direttore della Nazionale.