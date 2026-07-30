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Ancelotti rompe il silenzio "Contatti con l'Italia, non è stata una questione contrattuale ma..."

Il commissario tecnico della nazionale verdeoro era sul taccuino dei potenziali candidati al ruolo di allenatore degli Azzurri. Ma il Brasile...
2 min
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"Sono stato in contatto con la Federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo Paese che mi ha accolto molto bene. Non voglio rompere questo impegno". In una intervista ad Espn Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i colloqui con la Figc che lo voleva come nuovo ct della Nazionale ed ha spiegato i motivi del suo diniego. L'allenatore emiliano si sente legato al Brasile, dove è stato "accolto calorosamente" e, soprattutto, ha ritenuto ingiusto interrompere il progetto iniziato un anno fa alla guida dei verdeoro. Ancelotti è legato al Brasile da un contratto fino al 2030. "Il Mondiale non e' andato bene, ma con un occhio dobbiamo guardare alla delusione del passato e con un occhio al futuro: ci sono giovani di talento, c'e' una prospettiva".

Italia, il rifiuto di Ancelotti

Carlo Ancelotti è reduce dal Mondiale con il suo Brasile - quello dell'ultimo ballo di Neymar - in cui la nazionale verdeoro ha abbandonato la competizione dopo la sconfitta rimediata contro la Norvegia di Haaland. Il commissario tecnico italiano porterà a termine dunque la sua esperienza con la nazionale sudamericana, dopo aver confermato i contatti con la Figc in cui si è parlato di un possibile futuro in azzurro, declinato da Ancelotti. La Nazionale Italiana è infatti ripartita da Roberto Mancini, il quale ha tenuto ieri la prima conferenza stampa da commissario tecnico degli Azzurri, affiancato a Coverciano dall'ex Roma Claudio Ranieri. 

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