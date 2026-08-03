Pogba nel motore, l'Italia nel destino: Doumbia si prende la scena. Presto in Nazionale?

Quello di Issa Doumbia contro il Nottingham Forest, nella larga vittoria dello Sporting Club de Portugal , appartiene alla specie dei gol che fanno pensare. È arrivato in estate, quando il calcio sembra ancora un cantiere e le amichevoli vengono archiviate con una scrollata di spalle. Eppure, mentre il numero 77 biancoverde si allungava il pallone e lo trasformava in una carezza violenta alle spalle del portiere inglese, qualcuno, forse a Coverciano , avrà avuto un piccolo sussulto. Doumbia è uno di quei ragazzi che il calcio italiano ha costruito senza accorgersene. Nato a Treviglio nell'autunno del 2003, figlio di genitori ivoriani, porta dentro due terre e una sola lingua calcistica: quella imparata nei campi di provincia, dove il talento non basta se non ha il coraggio di sporcarsi le scarpe. Non è uscito da un'accademia luccicante. Ha cominciato al Ciserano, è cresciuto nell'AlbinoLeffe, ha conosciuto presto la Serie C , quando molti coetanei stavano ancora aspettando una possibilità. La provincia, qualche volta, educa meglio delle cattedrali. Ti insegna che il pallone va rincorso prima ancora che accarezzato. Il Venezia lo intuì quasi sottovoce.

Numeri e caratteristiche

Lo prese per poco più di un milione di euro, come si compra una promessa senza sapere se diventerà destino. Due anni dopo lo ha salutato con la cessione più ricca della sua storia. Venti milioni, più bonus, destinazione Sporting Lisbona. Il calcio, ogni tanto, sa anche premiare chi guarda prima degli altri. Ma i numeri, come sempre, raccontano soltanto metà della verità. L'altra metà sono i dieci gol e i sei assist che hanno accompagnato la promozione dei lagunari. Sono le cavalcate palla al piede, la capacità di rompere gli equilibri, di comparire nell'area avversaria quando nessuno lo aspetta. Doumbia non interpreta il centrocampo: lo attraversa. Ha il fisico del mediano, la curiosità del trequartista e l'istinto di chi sente il profumo della porta prima degli altri. Non è difficile capire perché indichi Paul Pogba come modello. C'è qualcosa, nei suoi gesti, che richiama quel calcio elegante e potente insieme, dove la forza non cancella la tecnica e la tecnica non addolcisce il carattere. Lo Sporting gli ha affidato un contratto fino al 2031, una clausola da ottanta milioni e una maglia pesante, quella di un club che da sempre trasforma i ragazzi in uomini di calcio (da Cristiano Ronaldo a Figo, passando per Futre e Quaresma). Lui si è presentato in Vespa, quasi a voler ricordare che, anche attraversando l'Europa, certe radici italiane non si perdono per strada.

Doumbia ha scelto l'italia

L'Italia lo sta guardando? Doumbia l'azzurro lo ha già scelto. Ha indossato la maglia dell'Under 21, ha difeso quei colori quando avrebbe potuto percorrere altre strade. Oggi la Nazionale cerca centrocampisti che abbiano gambe, idee e personalità. Gente capace di cucire il gioco e, quando serve, di strapparlo. Giocatori che non abbiano paura di entrare in area, di rischiare una giocata, di sbagliare per costruire qualcosa. Lui possiede un calcio moderno senza aver dimenticato quello antico. Lavora anche d'estate, studia il portoghese per entrare nello spogliatoio con rispetto, parla della Champions League come di un traguardo naturale e non nasconde l'ambizione di diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo. Ambizione. Una parola che spesso in Italia pronunciamo sottovoce, quasi fosse una colpa. Naturalmente servirà tempo. Un gol estivo non spalanca le porte della Nazionale e un’amichevole non costruisce una carriera. Ma il calcio vive anche di intuizioni, di lampi che anticipano il futuro. Ignorarli sarebbe un peccato.