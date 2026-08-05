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Zola entra nel Club Italia, Malagò: "Coordinerà i progetti dei giovani"

Il presidente della FIGC ha annunciato un nuovo ingresso nel team della Nazionale e che ruolo andrà a coprire
1 min
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Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di "coordinatore dei progetti delle attività giovanili". Lo ha annunciato al telefono all'ANSA il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. "Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto condividendone la scelta col presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuera' a essere vicepresidente vicario".

"Zola per costruire il futuro"

"Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro - conclude il presidente Figc - rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro".

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