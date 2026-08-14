Modalità di vendita dei biglietti per le partite della Nazionale: precisazione della Figc

"In relazione ad alcune segnalazioni riguardanti link relativi alla vendita dei biglietti per le prossime partite della Nazionale, che utilizzano indebitamente il logo e il layout grafico della FIGC come www.figc-it.com, la Federazione ribadisce come gli unici canali ufficiali di vendita dei biglietti siano il portale e le agenzie Vivaticket autorizzate". Con questa nota la Federazione ha voluto chiarire alcune incomprensioni che si stanno generando con notizie fuorvianti sulle modalità di acquisto dei tagliandi in vista dei prossimi appuntamenti di Nations League.