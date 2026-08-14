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Modalità di vendita dei biglietti per le partite della Nazionale: precisazione della Figc

In merito ad alcune segnalazioni, la Federazione ribadisce come gli unici canali per la vendita dei tagliandi per le gare delle squadre Azzurre siano quelli ufficiali
1 min
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"In relazione ad alcune segnalazioni riguardanti link relativi alla vendita dei biglietti per le prossime partite della Nazionale, che utilizzano indebitamente il logo e il layout grafico della FIGC come www.figc-it.com, la Federazione ribadisce come gli unici canali ufficiali di vendita dei biglietti siano il portale e le agenzie Vivaticket autorizzate". Con questa nota la Federazione ha voluto chiarire alcune incomprensioni che si stanno generando con notizie fuorvianti sulle modalità di acquisto dei tagliandi in vista dei prossimi appuntamenti di Nations League.

La precisazione della Figc

La Federazione precisa: "Ulteriori informazioni sulla vendita dei tagliandi per le gare di Nations League in programma il 25 settembre a Roma contro il Belgio, il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia e il 12 novembre a Milano contro la Francia saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito e i canali social della FIGC e non prevedono alcun tipo di prenotazione".

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