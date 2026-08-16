Da Inacio a Elimoghale, la giovane Italia che aspetta Mancini. Prima che arrivino altre nazionali...

L'Italia riparte. Archiviato il caos per panchina e figure dirigenziali con le nomine di Roberto Mancini come commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore sportivo, gli azzurri guardano al futuro. Il primo passo sarà il cammino in Nations League, con le sfide contro Francia, Turchia e Belgio, a cavallo tra settembre e novembre, che saranno già un banco di prova importante dopo la mancata partecipazione al terzo Mondiale di fila. Ma l'Italia dovrà anche decidere cosa fare con alcuni talentini in orbita Nazionale Maggiore che però hanno attirato le attenzioni anche di altre Federazioni per il loro doppio passaporto.
Da Inacio a Tresoldi e Ahanor: l'Italia pensa ai suoi 'talentini'
Ripartire e farlo dai giovani: è questo uno degli obiettivi del commissario tecnico Roberto Mancini. Con tre deblacle mondiali alle spalle, l'Italia non può più fallire. Sebbene la Coppa del Mondo sia appena conclusa, sarà vietato sbagliare ancora. Per questo, il ct azzurro deve pensare soprattutto al futuro, inserendo già da ora quei giocatori che potrebbero essere poi certezze tra quattri anni.
Il calcio italiano ha disperato bisogno di talento ma per fortuna qualcosa di buono sembra esserci, anche se la Federazione deve allontanare anche la "concorrenza di altre nazionali". Su tutti spicca Samuele Inacio (figlio dell'ex calciatore Piá), che Silvio Baldini ha fatto esordire nell'amichevole di giugno contro il Lussemburgo. Il classe 2008 non è l'unico: l'Italia potrebbe dar spazio a tanti giocatori con il doppio passaporto, come per esempio Nicolò Tresoldi e Honest Ahanor. Bisogna però essere veloci e pianificarne il percorso, evitando che possano esserci 'scippi'. Ma quali sono questi giovani calciatori in ottica Nazionale Maggiore?
Samuele Inacio e l'ombra del Brasile
Samuele Inacio rappresenta il barlume di speranza a cui si aggrappa l'Italia per il futuro. Il classe 2008 sta già incantando in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund e di recente ha segnato anche contro l'Arsenal in amichevole un gol da vero talento. L'esordio contro il Lussemburgo in amichevole non è bastato a blindarlo. Il figlio dell'ex calciatore Pià è nel mirino del Brasile, che lo ha inserito tra i giovani da tenere d'occhio per un'eventuale convocazione con la Seleçao di Carlo Ancelotti.
Per scongiurare ogni pericolo, il diciottenne dovrà trovare l'esordio in un incontro ufficiale Fifa. La Federazione Italiana non vuole perderlo e lo stesso Mancini potrebbe convocarlo già a settembre. "Ero a casa quando è arrivata la convocazione. Quando ho visto il mio nome è stato un momento incredibile", aveva detto Inacio quando il suo nome compariva tra i convocati azzurri lo scorso giugno. Il classe 2008 ha dato priorità all'Italia. Nato e cresciuto a Bergamo, il talentino del Borussia Dortmund vorrebbe che ci fosse l'azzurro nel suo presente e futuro. E sogna in grande: "Vestire l'azzurro era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua e anche io vorrei portare in alto questa maglia e vincere un Mondiale con l'Italia". Adesso la palla passa a Roberto Mancini.
Nicolò Tresoldi e la corte di tre Nazionali
Oltre a Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, l'Italia del futuro potrebbe avere un altro bomber: Nicolò Tresoldi. Il ventiduenne è nato a Cagliari, ma si è trasferito in Germania da ragazzino. Il Club Brugge se lo coccola e per lui chiede già cifre importanti. Anche il suo futuro in Nazionale è tutto da scrivere. Il classe 2004 ha scelto per il momento la Germania U21. "L’Italia è l’Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono subito sentito amato, anche dalla federazione. Per un giocatore è importante", aveva detto dopo un'intervista post i due gol in Champions League contro Atletico Madrid e Barcellona (poi ne ha segnato anche un altro con il Monaco). "Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania", ha aggiunto.
Quella chiamata ancora non è arrivata. Chissà se in futuro le cose cambieranno o se Tresoldi continuerà il percorso con la Germania. E sullo sfondo rimane anche l'Argentina. L'AFA pensa a lui viste le origini della madre, ma in questo momento l'Albiceleste è più defilata.
Mohamed Alì Zoma, sfida Italia-Costa d'Avorio
Mohamed Alì Zoma è sul taccuino di Roberto Mancini. Ventidue anni e nato in Lombardia, ma esploso a Norimberga: il classe 2003 è un talentino da tenere sott'occhio. Zoma è italiano, ma ha origini ivoriane e burkinabé. L'Albinoleffe ha scommesso su di lui quando aveva dieci anni e lo ha portato fino in prima squadra. Da seconda punta ed esterno sinistro, ha giocato 121 partite, segnando 29 gol e fornendo 21 assist. Numeri che hanno spino il Norimberga a investire 1.5 milioni di euro la scorsa estate per portarlo nella Serie B tedesca.
14 gol e 3 assist (in 29 partite) e ora una tripletta nella gara inauguale del campionato 2026/27 contro la Dynamo Dresda: a Norimberga è una star ed ha una valutazione di oltre 20 milioni di euro. Mancini lo aspetta, ma intanto con l'Italia non ha mai avuto una chance: nessuna chiamata fino a questo momento.
Honest Ahanor e le questioni burocratiche
Come Inacio, anche Honest Ahanor ha trovato l'esordio con l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Nato ad Anversa e cresciuto calcisticamente nel Genoa, ha trovato l'esordio in Serie A ad appena sedici anni con la maglia rossoblù. Poi il trasferimento all'Atalanta. Centrale e terzino di piede mancino, il diciottenne è dotato di fisicità, senso di posizione e duttilità. La sua precocità lo ha portato fatto finire anche sulla lista del Real Madrid e di altri top club europei.
Il classe 2008 ha dovuto aspettare il compimento dei diciotto anni - lo scorso febbraio - per richiedere la cittadinanza italiana. Una volta ottenuta, ha prima esordito con l'U21 e poi in Nazionale Maggiore. Adesso Roberto Mancini pensa a lui. Sullo sfondo rimane la Nigeria, paese di origine dei genitori. Il giovane difensore ha tutte le caratteristiche del giocatore moderno e farselo scappare sarebbe un gravissimo errore. Il neo ct è abituato a lanciare i talenti preococi e sicuramente potrà fare la differenza nella sua gestione.
Issa Doumbia, un centrocampista completo
Mediano box-to-box, che ha contribuito in maniera importante alla promozione del Venezia in Serie A: Issa Doumbia è un talentino azzurro che si è messo in mostra nell'ultimo campionato di Serie B. In trentasette partite, il classe 2003 ha segnato 8 gol e fornito 6 assist (oltre a una doppietta in Coppa Italia). Numeri da attaccante per un centrocampista moderno, dotato di fisico e corsa. Molti club si erano interessati a lui, anche la Juventus. Lo Sporting però ha deciso di investire più di 20 milioni di euro lo scorso giugno e adesso avrà una vetrina importante per prendersi la scena.
E già lo ha fatto con un grande gol in amichevole contro il Nottingham Forest, dove ha messo in mostra tutto il suo repertorio: inserimento con i tempi giusti, finta e freddezza. Fisicità e tecnica, un binomio perfetto che ricorda anche Pogba, spesso associato a Doumbia per movenze e struttura, oltre che per il senso del gol e la qualità. Lato azzurro, lo scorso marzo è arrivato l'esordio con l'Italia U21 per Doumbia, che però ancora non è stato convocato in Nazionale Maggiore. Il calciatore, di origini ivoriane, è seguito dalla Figc che lo monitora e lo aspetta. Anche per lui potrebbe esserci una chiamata a settembre.
Filippo Mane, blindato dal Borussia Dortmund
Compagno di squadra di Samuele Inacio e Luca Reggiani, Filippo Mane è l'italiano 'più vecchietto' del Borussia Dortmund. Ventuno anni per lui, cresciuto tra Novara e Sampdoria prima dell'approdo in Germania. Il classe 2005 è un difensore moderno, dotato di fisicità e rapidità. Ha compiuto tutta la trafila nelle nazionali minori e grazie a Silvio Baldini gli si sono spalancate le porte della Nazionale Maggiore. Ha giocato due spezzoni contro Grecia e Lussemburgo lo scorso giugno.
Il Borussia Dortmund ci crede e lo ha blindato, facendogli firmare il primo contratto da professionista la scorsa estate. Per lui ci sono state quattro presenze in prima squadra. Anche Mane è un nome da tenere in considerazione per la possibile convocazione in azzurro, considerando anche la nazionalità senegalese del padre. Visto il periodo di magar del talento, la Nazionale non può lasciare nulla al caso. Tutti i dettagli faranno la differenza e puntare sui ragazzi che già incidono con le big in altri campionati sicuramente è qualcosa che non si può trascurare.
Elimoghale, la stima di Spalletti e della Juve
Velocità e dribbling, con le stigmate da predestinato: Destiny Elimoghale è uno dei talentini della Juventus. Giovanissimo - è un classe 2009 - è un esterno offensivo dotato di esplosività e bravura nell'uno contro uno. Ha la giusta sfrontatezza che si richiede a un baby talento, ma anche la professionalità di un ragazzo che ha tutta la voglia di mettersi in mostra. Luciano Spalletti stravede per lui e lo ha aggregato già diverse volte agli allenamenti della prima squadra. I bianconeri lo terranno d'occhio durante l'anno per verificare la sua crescita in un campionato come la Serie C molto più strutturato rispetto alla Primavera.
La Juventus haquindi in mente un percorso preciso: adesso la Next Gen, poi nel futuro proprio la prima squadra, sperando che possa confermare i suoi numeri anche con i grandi. I bianconeri ci credono, così come l'Italia. Elimoghale ha giocato l'Europeo U19 e potrebbe presto esordire anche con l'U21. Sullo sfondo la Nigeria, paese di origini dei genitori, che lo monitora.
Iddrissou, oro nerazzurro
Jamal Iddrissou è uno dei talentini che ha sfornato l'Inter. In questa preseason, il classe 2007 è stato spesso utilizzato da Cristian Chivu, che ha ruotato tanti giovani ragazzi vista anche l'assenza del duo Thuram-Lautaro, in vacanza dopo il Mondiale. Il ragazzo ha ricambiato la fiducia segnando anche una doppietta contro i dilettanti del SV Aasen. Attaccante fisico e di peso in area di rigore, il diciannovenne ha giocato l'Europeo con l'U19 e adesso potrebbe essere promosso in U21, anche per allontanare definitivamente l'ombra del Ghana, nazione di origini dei genitori, a differenza di Idrissou nato e cresciuto a Brescia.
Il percorso ricorda un po' quello di Balotelli, anche se l'Inter vorrà sicuramente gestirlo meglio. Il suo futuro infatti è ancora da decifrare. I nerazzurri potrebbero utilizzarlo in Lega Pro per fargli fare le ossa tra i professionisti con la seconda squadra, ma Iddrissou ha diversi estimatori sul mercato e potrebbe anche salutare, permettendo all'Inter di mettere a bilancio un'importante plusvalenza. Sta alla società decidere se investire sul talento e crederci. Interrogativo che non possono porsi in Nazionale, dove i giocatori di prospettiva dovrebbero lanciarli e incatenarli.
Della Rovere alla conquista del Bayern e dell'Italia
Tra i talenti all'estero ne spicca anche uno tutto italiano, che sta cercando di conquistarsi il suo spazio al Bayern Monaco. Di chi si tratta? Guido Della Rovere. Scippato alla Cremonese nel 2024 (piaceva anche alla Juve), il classe 2007 sta assaporando la prima squadra in questa preseason, con Vincent Kompany che medita di dargli un'opportunità tra i grandi. Il tecnico ci crede tanto e lo conferma anche una scelta particolare che ha fatto il giro del mondo: nella prima uscita stagionale dei bavaresi contro il Wehen ha indossato anche la fascia da capitano, un segnale importante della considerazione di cui gode all’interno del gruppo. Nell’amichevole contro la formazione di terza serie tedesca, si è inoltre incaricato della battuta dei calci di punizione, sfiorando anche il gol.
Un’ulteriore conferma della fiducia riposta in lui dal club, dall’allenatore e dai compagni. Trequartista e mezzala dotato di ottima tecnica, il diciannovenne è uno dei talentini più luminosi del panorama calcistico italiano. La mamma lituana ha inciso molto sul suo carattere, ma il ragazzo si sente fortemente azzurro: "Mi sento italiano e lo sono, ma diciamo che non sono estroverso come molti miei connazionali". All'estero lo hanno notato, ora tocca a Mancini dargli una chance.
L'Italia riparte. Archiviato il caos per panchina e figure dirigenziali con le nomine di Roberto Mancini come commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore sportivo, gli azzurri guardano al futuro. Il primo passo sarà il cammino in Nations League, con le sfide contro Francia, Turchia e Belgio, a cavallo tra settembre e novembre, che saranno già un banco di prova importante dopo la mancata partecipazione al terzo Mondiale di fila. Ma l'Italia dovrà anche decidere cosa fare con alcuni talentini in orbita Nazionale Maggiore che però hanno attirato le attenzioni anche di altre Federazioni per il loro doppio passaporto.
Da Inacio a Tresoldi e Ahanor: l'Italia pensa ai suoi 'talentini'
Ripartire e farlo dai giovani: è questo uno degli obiettivi del commissario tecnico Roberto Mancini. Con tre deblacle mondiali alle spalle, l'Italia non può più fallire. Sebbene la Coppa del Mondo sia appena conclusa, sarà vietato sbagliare ancora. Per questo, il ct azzurro deve pensare soprattutto al futuro, inserendo già da ora quei giocatori che potrebbero essere poi certezze tra quattri anni.
Il calcio italiano ha disperato bisogno di talento ma per fortuna qualcosa di buono sembra esserci, anche se la Federazione deve allontanare anche la "concorrenza di altre nazionali". Su tutti spicca Samuele Inacio (figlio dell'ex calciatore Piá), che Silvio Baldini ha fatto esordire nell'amichevole di giugno contro il Lussemburgo. Il classe 2008 non è l'unico: l'Italia potrebbe dar spazio a tanti giocatori con il doppio passaporto, come per esempio Nicolò Tresoldi e Honest Ahanor. Bisogna però essere veloci e pianificarne il percorso, evitando che possano esserci 'scippi'. Ma quali sono questi giovani calciatori in ottica Nazionale Maggiore?