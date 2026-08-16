Da Inacio a Elimoghale, la giovane Italia che aspetta Mancini. Prima che arrivino altre nazionali...

Samuele Inacio rappresenta il barlume di speranza a cui si aggrappa l'Italia per il futuro. Il classe 2008 sta già incantando in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund e di recente ha segnato anche contro l'Arsenal in amichevole un gol da vero talento. L'esordio contro il Lussemburgo in amichevole non è bastato a blindarlo. Il figlio dell'ex calciatore Pià è nel mirino del Brasile , che lo ha inserito tra i giovani da tenere d'occhio per un'eventuale convocazione con la Seleçao di Carlo Ancelotti .

Per scongiurare ogni pericolo, il diciottenne dovrà trovare l'esordio in un incontro ufficiale Fifa. La Federazione Italiana non vuole perderlo e lo stesso Mancini potrebbe convocarlo già a settembre. "Ero a casa quando è arrivata la convocazione. Quando ho visto il mio nome è stato un momento incredibile", aveva detto Inacio quando il suo nome compariva tra i convocati azzurri lo scorso giugno. Il classe 2008 ha dato priorità all'Italia. Nato e cresciuto a Bergamo, il talentino del Borussia Dortmund vorrebbe che ci fosse l'azzurro nel suo presente e futuro. E sogna in grande: "Vestire l'azzurro era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua e anche io vorrei portare in alto questa maglia e vincere un Mondiale con l'Italia". Adesso la palla passa a Roberto Mancini.