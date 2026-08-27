Infantino scaricato da Malagò, tensioni con la Serie A: "Non ha scelto la Figc ma il presidente"

MILANO - Anche l’Italia scende dal carro, malmesso per quanto non deragliato, di Gianni Infantino. La Figc ha infatti deciso ufficialmente di ritirare il sostegno alla candidatura del presidente Fifa per le elezioni di marzo 2027 a Rabat, Marocco. La mossa era attesa da tempo, quasi obbligata considerato che la Federcalcio, anche con l’arrivo di Giovanni Malagò, ha sempre ribadito il proprio totale allineamento alla Uefa, dove peraltro è rappresentata da Gabriele Gravina come primo vicepresidente di Aleksander Ceferin.
«Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - ha detto Malagò -. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e difendere i propri principi fondanti».
Infantino perde consensi in Europa: la posizione della Uefa
L’Italia si unisce alla lunga lista di federazioni che hanno scaricato Infantino dopo i casi Mondiali e, soprattutto, il progetto Fifa Forward Enterprise, poi naufragato ma che avrebbe portato la Fifa a cedere quote della Coppa del Mondo a privati. Dall’Albania all’Inghilterra, l’elenco è lungo e va integrato con chi, come per esempio Germania, Norvegia e Danimarca, non avendo mai appoggiato Infantino, non ha un sostegno da ritirare. Il fronte europeo resta compatto e la mossa della Figc, semmai, era attesa da tempo. Ieri, inoltre, ha preso posizione anche European Leagues, che riunisce le leghe europee: «Mettiamo in dubbio la sua idoneità a continuare il mandato - ha detto il presidente Claudius Schafer -. Infantino non ha futuro alla Fifa». Una posizione in sintonia con quella dell'European Football Club (fu Eca), il cui presidente Nasser Al-Khelaifi è del resto uno dei potenziali sfidanti di Infantino, come pure con quella del comitato esecutivo Uefa, che nei giorni scorsi si è schierato in modo unanime contro Infantino.
Elezioni Fifa 2027, Infantino resta favorito? Il fronte internazionale
Ciò non toglie che la stessa Uefa (attese novità in giornata) sia pronta a sospendere il boicottaggio delle competizioni Fifa - la prossima è il Mondiale femminile under 20 -, dopo una lettera con cui la confederazione mondiale escludeva di ripresentare il progetto Ffe in futuro. È difficile capire il peso di questi eventi sul futuro di Infantino: manca, anzitutto, un candidato alternativo, anche se Ceferin ha assicurato che ci sarà. E poi manca certezza sul fatto che Infantino abbia perso così tanto consenso: anche le Fifa Legends, dopo la rottura con Arsene Wenger, sono spaccate tra chi si è allontanato e chi ha manifestato il suo sostegno.
Ieri c’è stato un profluvio di storie su Instagram da Javier Zanetti e Esteban Cambiasso a Fabio Cannavaro e Francesco Totti, passando per una decina di grandi ex. L’Afc (Asia) e la Concacaf (Nord e Centro America e Caraibi) hanno preso posizione contro Infantino, ma non sono unite come la Uefa, mentre Caf (Africa) e Conmebol (Sud America) hanno ribadito il proprio appoggio: a marzo non votano le confederazioni, ma le 211 federazioni affiliate, a scrutinio segreto.
Figc e Serie A, tensioni dopo il ritiro del sostegno a Infantino
Oltre alle dinamiche globali, la mossa della Figc conferma scricchiolii nella luna di miele tra Malagò e alcune componenti federali, in primis la Serie A che ha lanciato la sua candidatura: «Malagò mi aveva anticipato questa intenzione, personalmente avrei preso tempo - ha detto Ezio Simonelli -. Ne prendo atto e mi limito a questo. Una decisione collegiale? Beh, non è stata una decisione della Figc, ma del suo presidente». Come previsto dalle regole: fonti federali sottolineano infatti come Malagò - che è collega di Infantino al Cio - abbia coinvolto Simonelli, e anche altri dirigenti, per opportunità e non per obbligo. A poco più di due mesi dall’elezione, scosse di assestamento.
MILANO - Anche l’Italia scende dal carro, malmesso per quanto non deragliato, di Gianni Infantino. La Figc ha infatti deciso ufficialmente di ritirare il sostegno alla candidatura del presidente Fifa per le elezioni di marzo 2027 a Rabat, Marocco. La mossa era attesa da tempo, quasi obbligata considerato che la Federcalcio, anche con l’arrivo di Giovanni Malagò, ha sempre ribadito il proprio totale allineamento alla Uefa, dove peraltro è rappresentata da Gabriele Gravina come primo vicepresidente di Aleksander Ceferin.
«Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - ha detto Malagò -. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e difendere i propri principi fondanti».
Infantino perde consensi in Europa: la posizione della Uefa
L’Italia si unisce alla lunga lista di federazioni che hanno scaricato Infantino dopo i casi Mondiali e, soprattutto, il progetto Fifa Forward Enterprise, poi naufragato ma che avrebbe portato la Fifa a cedere quote della Coppa del Mondo a privati. Dall’Albania all’Inghilterra, l’elenco è lungo e va integrato con chi, come per esempio Germania, Norvegia e Danimarca, non avendo mai appoggiato Infantino, non ha un sostegno da ritirare. Il fronte europeo resta compatto e la mossa della Figc, semmai, era attesa da tempo. Ieri, inoltre, ha preso posizione anche European Leagues, che riunisce le leghe europee: «Mettiamo in dubbio la sua idoneità a continuare il mandato - ha detto il presidente Claudius Schafer -. Infantino non ha futuro alla Fifa». Una posizione in sintonia con quella dell'European Football Club (fu Eca), il cui presidente Nasser Al-Khelaifi è del resto uno dei potenziali sfidanti di Infantino, come pure con quella del comitato esecutivo Uefa, che nei giorni scorsi si è schierato in modo unanime contro Infantino.