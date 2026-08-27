Infantino scaricato da Malagò, tensioni con la Serie A: "Non ha scelto la Figc ma il presidente"

MILANO - Anche l’Italia scende dal carro, malmesso per quanto non deragliato, di Gianni Infantino . La Figc ha infatti deciso ufficialmente di ritirare il sostegno alla candidatura del presidente Fifa per le elezioni di marzo 2027 a Rabat, Marocco. La mossa era attesa da tempo, quasi obbligata considerato che la Federcalcio, anche con l’arrivo di Giovanni Malagò , ha sempre ribadito il proprio totale allineamento alla Uefa, dove peraltro è rappresentata da Gabriele Gravina come primo vicepresidente di Aleksander Ceferin.

«Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - ha detto Malagò -. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e difendere i propri principi fondanti».

Infantino perde consensi in Europa: la posizione della Uefa

L’Italia si unisce alla lunga lista di federazioni che hanno scaricato Infantino dopo i casi Mondiali e, soprattutto, il progetto Fifa Forward Enterprise, poi naufragato ma che avrebbe portato la Fifa a cedere quote della Coppa del Mondo a privati. Dall’Albania all’Inghilterra, l’elenco è lungo e va integrato con chi, come per esempio Germania, Norvegia e Danimarca, non avendo mai appoggiato Infantino, non ha un sostegno da ritirare. Il fronte europeo resta compatto e la mossa della Figc, semmai, era attesa da tempo. Ieri, inoltre, ha preso posizione anche European Leagues, che riunisce le leghe europee: «Mettiamo in dubbio la sua idoneità a continuare il mandato - ha detto il presidente Claudius Schafer -. Infantino non ha futuro alla Fifa». Una posizione in sintonia con quella dell'European Football Club (fu Eca), il cui presidente Nasser Al-Khelaifi è del resto uno dei potenziali sfidanti di Infantino, come pure con quella del comitato esecutivo Uefa, che nei giorni scorsi si è schierato in modo unanime contro Infantino.