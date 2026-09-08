Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, Mancini osserva Issa Doumbia e a Madrid valuta il blocco Inter. Cisse, Liberali e Lulli...

Il ct vedrà dal vivo i nerazzurri senza Dimarco. Romano pronto a sposare la Nazionale, Tresoldi e Palma ci pensano
4 min
ItaliaManciniromano
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Roberto Mancini, da allenatore, ha sfidato due volte il Real Madrid al Santiago Bernabéu, ma non con l’Inter. Questa sera sarà tra gli spettatori della sfida tra José Mourinho e Cristian Chivu, affascinante anche per i corsi e ricorsi di un passato che riguarda pure lui. È al futuro, però, che pensa il ct della Nazionale, a 10 giorni dalle convocazioni per le 4 gare di Nations League a cavallo tra settembre e ottobre. A Madrid monitorerà i progressi del blocco Inter, che inevitabilmente formerà lo zoccolo duro anche del suo gruppo azzurro. Non ovviamente Federico Dimarco, rimasto in Italia in via precauzionale: l’assenza del laterale certo non ne comprometterà la chiamata. Del resto, non ci sono dubbi nemmeno su Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Pio Esposito, ma Mancini è molto attivo anche nelle trasferte internazionali per seguire i suoi azzurri. Domani, infatti, sarà a Lisbona per la sfida tra Sporting e Galatasaray: osservato speciale, Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003, nato a Treviglio da genitori ivoriani, è una delle nuove leve più quotate in vista di una lista di convocati extralarge - l’Italia del Mancini-bis esordirà il 25 settembre con il Belgio, poi la doppia sfida con la Turchia intervallata dalla trasferta in Francia - e dall’età media bassa. Guida le fila Alphadjo Cisse, di cui parliamo a parte, che condivide per esempio con Mattia Liberali - mai sceso in campo con l'Under 21 - il fatto di non togliere pezzi a Silvio Baldini in vista delle sfide con Armenia e Polonia, cruciali per il sogno olimpico degli azzurrini.

Romano vicino alla convocazione

Sono molto giovani anche tre obiettivi su cui lo scouting azzurro lavora da tempo: il più vicino alla convocazione è Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che a livello giovanile ha giocato con la Svizzera, ma ora è pronto a cambiare. La modifica di nazionalità sportiva è possibile una sola volta in carriera, ragion per cui, se la pratica andrà in porto - si passa dalla Fifa -, la convocazione sarebbe anche una forma di riconoscimento. Sullo stesso filone sono più indietro i discorsi per Nicolò Tresoldi, che nelle scorse settimane ha detto sì alla Figc, e ancora fermi quelli per Matteo Palma: entrambi hanno scelto finora la Germania, che non perderebbe volentieri nessuno dei due. Per Palma, difensore classe 2008, si è mossa anche l’Udinese. Probabile anche la chiamata di Samuele Inacio, che invece ha sempre vestito l'azzurro, in una tornata che dovrebbe coinvolgere anche il romanista Emanuele Lulli (Nicolò Pisilli ormai è presenza fissa), il granata Alessio Cacciamani e Michael Kayode del Brentford. Il monitoraggio di Mancini e del suo staff, però, prosegue a tappeto, in Italia e all’estero: non è passato inosservato l’avvio di campionato di Antonio Raimondo con il Frosinone (4 gol in 3 giornate), anche se nel ruolo l’Italia è in teoria abbastanza coperta. Il messaggio, però, è chiaro: Mancini premierà il merito e punterà sui giovani. Di «un cambio di mentalità» ha parlato ieri anche il presidente federale Giovanni Malagò, per nulla preoccupato dalla vicenda del tesseramento che si avvia all’archiviazione: «Le idee sono chiare, è un progetto dal breve al medio termine e finalmente c’è consapevolezza».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS