Italia, Mancini osserva Issa Doumbia e a Madrid valuta il blocco Inter. Cisse, Liberali e Lulli...

Roberto Mancini , da allenatore, ha sfidato due volte il Real Madrid al Santiago Bernabéu, ma non con l’Inter. Questa sera sarà tra gli spettatori della sfida tra José Mourinho e Cristian Chivu , affascinante anche per i corsi e ricorsi di un passato che riguarda pure lui. È al futuro, però, che pensa il ct della Nazionale, a 10 giorni dalle convocazioni per le 4 gare di Nations League a cavallo tra settembre e ottobre. A Madrid monitorerà i progressi del blocco Inter, che inevitabilmente formerà lo zoccolo duro anche del suo gruppo azzurro. Non ovviamente Federico Dimarco, rimasto in Italia in via precauzionale : l’assenza del laterale certo non ne comprometterà la chiamata. Del resto, non ci sono dubbi nemmeno su Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Pio Esposito, ma Mancini è molto attivo anche nelle trasferte internazionali per seguire i suoi azzurri. Domani, infatti, sarà a Lisbona per la sfida tra Sporting e Galatasaray: osservato speciale, Issa Doumbia . Il centrocampista classe 2003, nato a Treviglio da genitori ivoriani, è una delle nuove leve più quotate in vista di una lista di convocati extralarge - l’Italia del Mancini-bis esordirà il 25 settembre con il Belgio, poi la doppia sfida con la Turchia intervallata dalla trasferta in Francia - e dall’età media bassa. Guida le fila Alphadjo Cisse , di cui parliamo a parte, che condivide per esempio con Mattia Liberali - mai sceso in campo con l'Under 21 - il fatto di non togliere pezzi a Silvio Baldini in vista delle sfide con Armenia e Polonia, cruciali per il sogno olimpico degli azzurrini.

Romano vicino alla convocazione

Sono molto giovani anche tre obiettivi su cui lo scouting azzurro lavora da tempo: il più vicino alla convocazione è Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che a livello giovanile ha giocato con la Svizzera, ma ora è pronto a cambiare. La modifica di nazionalità sportiva è possibile una sola volta in carriera, ragion per cui, se la pratica andrà in porto - si passa dalla Fifa -, la convocazione sarebbe anche una forma di riconoscimento. Sullo stesso filone sono più indietro i discorsi per Nicolò Tresoldi, che nelle scorse settimane ha detto sì alla Figc, e ancora fermi quelli per Matteo Palma: entrambi hanno scelto finora la Germania, che non perderebbe volentieri nessuno dei due. Per Palma, difensore classe 2008, si è mossa anche l’Udinese. Probabile anche la chiamata di Samuele Inacio, che invece ha sempre vestito l'azzurro, in una tornata che dovrebbe coinvolgere anche il romanista Emanuele Lulli (Nicolò Pisilli ormai è presenza fissa), il granata Alessio Cacciamani e Michael Kayode del Brentford. Il monitoraggio di Mancini e del suo staff, però, prosegue a tappeto, in Italia e all’estero: non è passato inosservato l’avvio di campionato di Antonio Raimondo con il Frosinone (4 gol in 3 giornate), anche se nel ruolo l’Italia è in teoria abbastanza coperta. Il messaggio, però, è chiaro: Mancini premierà il merito e punterà sui giovani. Di «un cambio di mentalità» ha parlato ieri anche il presidente federale Giovanni Malagò, per nulla preoccupato dalla vicenda del tesseramento che si avvia all’archiviazione: «Le idee sono chiare, è un progetto dal breve al medio termine e finalmente c’è consapevolezza».