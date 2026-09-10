Lanatà, le luci della ribalta: chi è il capitano dell’Italia U15 che stupisce in Germania © .

“Il nuovo Nesta”. “Il nuovo Bastoni”. “La patria dei difensori centrali si conferma tale”. “Con lui la difesa della Nazionale azzurra è a posto per i prossimi vent’anni”. Sono solo alcune delle frasi, in verità elogi sperticati, che vengono associati alla figura di Domenico Lanatà, classe 2011, difensore centrale di proprietà dello Stoccarda, ma di origini calabresi, essendo nato a Catanzaro. Il giovanissimo Lanatà è balzato agli onori della cronaca sportiva per come si sta distinguendo appunto come uno dei difensori giovani più promettenti del panorama nazionale, e non solo. Su di lui si sono accese le luci della ribalta e l’interesse di scout e osservatori nazionali e internazionali, sia per le ottime prestazioni maturate in terra tedesca che per le grandi performancesavute con la maglia dell’Italia Under 15 (5 presenze e un gol), dove nella scorsastagione ha indossato la fascia di capitano. Lanatà, infatti, è stato capitano azzurro anche durante l’ultimo doppio test contro la Spagna, in cui è riuscito a trovare la via del gol: un segnale chiaro del riconoscimento della sua leadership, sia da parte dello spogliatoio che dello staff tecnico guidato dal commissario tecnico Enrico Battisti.