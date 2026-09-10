Lanatà, le luci della ribalta: chi è il capitano dell’Italia U15 che stupisce in Germania © .

“Il nuovo Nesta”. “Il nuovo Bastoni”. “La patria dei difensori centrali si conferma tale”. “Con lui la difesa della Nazionale azzurra è a posto per i prossimi vent’anni”. Sono solo alcune delle frasi, in verità elogi sperticati, che vengono associati alla figura di Domenico Lanatà, classe 2011, difensore centrale di proprietà dello Stoccarda, ma di origini calabresi, essendo nato a Catanzaro. Il giovanissimo Lanatà è balzato agli onori della cronaca sportiva per come si sta distinguendo appunto come uno dei difensori giovani più promettenti del panorama nazionale, e non solo. Su di lui si sono accese le luci della ribalta e l’interesse di scout e osservatori nazionali e internazionali, sia per le ottime prestazioni maturate in terra tedesca che per le grandi performancesavute con la maglia dell’Italia Under 15 (5 presenze e un gol), dove nella scorsastagione ha indossato la fascia di capitano. Lanatà, infatti, è stato capitano azzurro anche durante l’ultimo doppio test contro la Spagna, in cui è riuscito a trovare la via del gol: un segnale chiaro del riconoscimento della sua leadership, sia da parte dello spogliatoio che dello staff tecnico guidato dal commissario tecnico Enrico Battisti.
Domenico Lanatà, caratteristiche e ruolo del difensore classe 2011
Lanatà è un difensore centrale moderno (calcia preferibilmente con il piede destro), capace di difendere (può occupare anche il ruolo di esterno destro basso), ma anche di proporre giocate, costruire un’azione, far ripartire la sua squadra. È tempestivo negli interventi e sa leggere lo sviluppo dell’azione: tutto questo grazie ad una struttura fisica già importante (185 centimetri), ma in costante sviluppo, che gli consente di reggere bene i duelli spalla a spalla e di farsi valere soprattutto nel gioco aereo, dove mostra già sicurezza e determinazione.
Domenico Lanatà, il futuro al Stoccarda e la Nazionale Under 15
Gli osservatori che lo seguono in ogni sua uscita dicono di lui che “interpreta il ruolo con personalità, sa dare ordine alla manovra fin dalle prime costruzioni, gestendo il pallone con pulizia e scegliendo con intelligenza quando verticalizzare e quando appoggiarsi ai compagni”. Il suo presente e il suo futuro si chiama Stoccarda (contratto in scadenza nel giugno del 2029): ha esordito con l’Under 17 del club tedesco il 28 marzo ed oggi è un punto fisso della formazione giovanile.