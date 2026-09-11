Italia, c’è il sì di Romano. Tresoldi resta... tedesco

C’è chi dice sì e chi cambia idea. Il futuro di Alessandro Romano sarà azzurro: il centrocampista 2006 del Cagliari aveva da tempo ceduto al corteggiamento della Figc. Ieri è arrivato il placet Fifa, necessario per salutare la Svizzera. Nato a Winterthur, figlio di uno svizzero di origini napoletane - Umberto, era nello staff di Marco Baroni al Toro - e di una leccese, è in Italia dal 2022, scoperto dalla Roma mentre affrontava, con la Svizzera Under 16, i pari età azzurrini. Lo scippo azzurro ha fatto discutere in patria: Valon Behrami ha parlato di una «grossa dormita della nostra federazione». Buon per Roberto Mancini, che tra 7 giorni lo convocherà per le gare delll’Italia in Nations League a cavallo tra settembre e ottobre. Si parte, il 25, con il Belgio. Non ci sarà Nicolò Tresoldi, che ci ha ripensato: l’attaccante del Club Brugge, nato a Cagliari, nelle scorse settimane aveva dato disponibilità, ma un paio di giorni fa ha chiamato Mancini e Claudio Ranieri e spiegato di voler giocare gli Europei Under 21 con la Germania. Se ne riparlerà nel 2027, ammesso che l’interesse azzurro resti: nel ruolo le forze fresche non mancano, da Pio Esposito ad Antonio Raimondo, la cui chiamata stuzzica il Mancio. C’è da attendere anche per Matteo Palma, difensore 2008 dell’Udinese, pure lui fin qui nelle giovanili tedesche: al momento è ai box, ma comunque non ha ancora detto sì.
La Giovane Italia di Roberto Mancini
La lista di Mancini sarà giovane: qualora non fosse sufficiente come indizio l’aver viaggiato fino a Lisbona per lui, Issa Doumbia ha impressionato nel 3-1 dello Sporting Cp al Galatasaray. Con l’ex Venezia, ci dovrebbero essere anche Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. Probabile anche la chiamata di Samuele Inacio (a Dortmund ci sono anche Mané e Reggiani), del granata Alessio Cacciamani e del romanista Emanuele Lulli, mentre il ct cercherà di evitare problemi all’Under 21 di Silvio Baldini, che insegue il sogno olimpico e al cui gruppo dovrebbe togliere solo Michael Kayode.
Italia, convocazioni ampie e spazio ai giovani
Le convocazioni saranno comunque abbastanza ampie (30/35 giocatori), considerato che si disputeranno quattro partite in poco più di due settimane, e ringiovaniranno la Nazionale senza necessariamente rottamare il gruppo azzurro, in cui erano comunque entrati in pianta stabile altri giovani. Torna in azzurro, con un altro ruolo, Ciro Immobile, capodelegazione dell’Under 16: «È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera».