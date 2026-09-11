Italia, c’è il sì di Romano. Tresoldi resta... tedesco

C’è chi dice sì e chi cambia idea. Il futuro di Alessandro Romano sarà azzurro: il centrocampista 2006 del Cagliari aveva da tempo ceduto al corteggiamento della Figc. Ieri è arrivato il placet Fifa, necessario per salutare la Svizzera. Nato a Winterthur, figlio di uno svizzero di origini napoletane - Umberto, era nello staff di Marco Baroni al Toro - e di una leccese, è in Italia dal 2022, scoperto dalla Roma mentre affrontava, con la Svizzera Under 16, i pari età azzurrini. Lo scippo azzurro ha fatto discutere in patria: Valon Behrami ha parlato di una «grossa dormita della nostra federazione». Buon per Roberto Mancini, che tra 7 giorni lo convocherà per le gare delll’Italia in Nations League a cavallo tra settembre e ottobre. Si parte, il 25, con il Belgio. Non ci sarà Nicolò Tresoldi, che ci ha ripensato: l’attaccante del Club Brugge, nato a Cagliari, nelle scorse settimane aveva dato disponibilità, ma un paio di giorni fa ha chiamato Mancini e Claudio Ranieri e spiegato di voler giocare gli Europei Under 21 con la Germania. Se ne riparlerà nel 2027, ammesso che l’interesse azzurro resti: nel ruolo le forze fresche non mancano, da Pio Esposito ad Antonio Raimondo, la cui chiamata stuzzica il Mancio. C’è da attendere anche per Matteo Palma, difensore 2008 dell’Udinese, pure lui fin qui nelle giovanili tedesche: al momento è ai box, ma comunque non ha ancora detto sì.