Malagò, l’ombra del complotto e i sospetti: "Caso strano, regola che vale solo per me..."

MILANO - «Il caso strano è che valga solo ad personam». Giovanni Malagò torna sul caso del mancato tesseramento con la Figc , che rischia di travolgere il nuovo corso federale. Una vicenda «incredibile» per il presidente della Federcalcio: «Non è un cavillo, ma una dinamica di interpretazione». Quella dell’art. 29 dello Statuto Figc, che richiede di essere in regola con il tesseramento: per gli uffici legali e la segreteria generale, non impone un effettivo tesseramento, anche perché la mancata appartenenza al mondo del calcio è sanata dal fatto che la candidatura arrivi da una componente (caso unico tra le federazioni affiliate al Coni). È l’interpretazione che è sempre andata per la maggiore nel corso degli anni, e che di conseguenza ha sposato il procuratore federale Giuseppe Chiné, ma non il procuratore generale presso il Coni, Ugo Taucer, che però in passato la pensava così e ora invece attende le controdeduzioni di Chiné dopo il rifiuto opposto alla sua richiesta di archiviazione. Il problema non è certo disciplinare: Malagò non ha mai sostenuto d’essere tesserato e ha presentato la documentazione che gli è stata richiesta. Ieri avrebbe dovuto essere ascoltato in Commissione cultura, ma la sua audizione era stata cancellata da qualche giorno, un po’ come era avvenuto con Gabriele Gravina prima delle dimissioni: che all'epoca all’epoca fosse una provocazione, era chiaro un po' a tutti.

Malagò e il sospetto di una regia politica sul caso Figc

Il sospetto di una regia politica aleggia nelle parole del numero uno Figc, che già in passato aveva dovuto affrontare il tema - inconsistente - del presunto divieto di pantouflage: «Onestamente me ne potevo aspettare una, due o tre, ma che poi a un certo punto ci si fermasse. C’è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita e io sono molto sereno». È uno stato d’animo che ha trasmesso nei frequenti contatti con le preoccupate componenti federali in questi giorni di attesa. Martedì la questione potrebbe - condizionale d'obbligo - approdare in Giunta Nazionale Coni: il presidente Luciano Buonfiglio ha detto a più riprese di voler fare le cose per bene e con calma, ma non può nemmeno ignorare la relazione trasmessagli per conoscenza da Taucer.

Figc, possibile commissariamento e ruolo del Coni

Non è detto che si voti, anzi, né, eventualmente, è facile prevedere quale sarebbe l’esito: Malagò ha guidato il Coni per anni e ha ancora ottimi rapporti con diversi esponenti della Giunta, per quanto alcune vicende recenti - su tutte la nomina di Diana Bianchedi a capodelegazione della Nazionale, su cui si attende ancora il parere dell'Anac - abbiano creato qualche frizioni. A decidere il voto, però, non potrebbero essere solo i rapporti, ma valutazioni giuridiche delicate, compresa la risposta alla domanda se il mancato tesseramento possa davvero considerarsi un malfunzionamento tale da portare a commissariare la Figc (nel caso, Buonfiglio potrebbe assumere il compito in prima persona, anche se sono solo voci di corridodio), sotto lo sguardo - attento e interessato - del governo, nelle cui fila Malagò ha ben pochi sostenitori.